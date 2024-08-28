Блогшевики. Ироничная проза

Если бы в начале прошлого века существовал Интернет…



Из личной переписки блогеров Кепки и Железного, взломанной охранным отделением:



Железный: «Царская Роскомцензура» вчера заблокировала наш партийный сайт за призывы к пролетарской революции».



Кепка: «Архибезобразие! Кстати, меня на днях забанили на эсеровском форуме. А еще зовут себя «друзьями народа», политические подстилки!»



Железный: «В Петербурге продажная царская Фемида оштрафовала нашего товарища. Он, видите ли, размещал в социальной сети запрещенные песни – «Варшавянку», «Интернационал» и т.д. Надо выделить ему деньги из партийной кассы на выплату штрафа».



Кепка: «Вот еще! Товарищ нарушил запрет партийцам репостить без разрешения комитета местной парторганизации. Сам нарушил, пусть сам и расплачивается. Другим наука будет».



Железный: «В Москве наши соратники запустили фейк про сотни погибших при пожаре в электротеатре купца Тимофея Стопудова. Пишут, что все морги переполнены. Наш пранкер барышню-телефонистку напугал, крича: "Готовьте больницы к приему пострадавших!»



Кепка: «Это в высшей степени антипартийное поведение! Так поступают только отпетые анархисты, не понимающие азов грамотной революционной пропаганды! Народ нас не одобрит! Есть же актуальные темы: зарубежные счета и недвижимость царствующей фамилии, министров, думцев… Не забудьте сплетни про Матильду».



Железный: «Непременно! Кстати, вы записались в группу «Он нам не государь император?»



Кепка: «Так ее черносотенные хакеры взломали!»

Анатолий Беднов