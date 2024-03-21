Как два пальца об асфальт. Тема чайлдфри в фильме «Детка»

Сначала пояснение. Движение чайлдфри зародилось на зловредном Западе (как обычно) и проповедует добровольный отказ от деторождения по идеологическим установкам. Есть даже специальные медицинские операции, не влияющие на половую жизнь интересантов, однако исключающие продолжение рода… но это для морально нестойких. Отказ от секса не предусматривается, на то асексуалы имеются.

Сейчас на законодательном уровне рассматривается запрет на агитацию данной философии, Россия и так стоит на краю очередной демографической ямы (некому ни работать, ни воевать). С точки зрения обывателей, чайлдфри – это специально подведенная база агрессивного эгоизма при выдуманных оправданиях: «дети мешают творчеству и саморазвитию», «роды и грудное вскармливание – это так неэстетично», прочие отмазки.

Но каждый из нас, уверен, легко вспомнит среди своих знакомых тех, кому иметь детей просто противопоказано в силу особенностей характера. И хорошо бы это понять до начала активной половой жизни и не сделать маленького человечка несчастным.

В фильме «Детка» Ирины Бас о чайлдфри ни полслова. Но речь в нём именно о таких противопоказанных.

История изначально запутанная, хотя в ней и прослеживается тема «Без вины виноватых» - «Так выпьем же за тех матерей…».

Лет 18 назад молодая семья вчерашних студентов переезжает за каким-то фигом из Санкт-Петербурга в убогий северный городишко, этакое царство пятиэтажек. Там же появляется на свет плод их совместной любви женского пола, который оказывается на фиг не нужен матери. Почему? Она, видишь ли, творческий человек, «первая на курсе». Зачем с такими опциями уезжала в тьмутаракань, от зрителя тщательно скрывают.

Мать возвращается в богему, оставив кроху на отца, чей тяжёлый характер написан на челе заглавными буквами. С ним всё становится ясно после одной фразы – «в актрисы пошла – почему сразу не в проститутки?!». Плюс запреты на косметику, вольное творчество, неформальное общение с одноклассниками… короче, полный набор бирюка, обиженного на весь женский мир.

По опыту могу сказать – у таких авторитарных отцов-одиночек, как правило, вырастают забитые девочки с целым набором подростковых комплексов. На наша Даша не такая – ей не слабО нажраться на выпускной, а после проснуться в коллективе без трусов, хотя за несколько часов до этого дрожала аки осиновый лист перед очами отца. Как так получилось? Фиг знает… вопрос к Юнгу.

Далее дщерь, ничтоже сумняшеся, обманывает отца, отправившего её грызть гранит регионоведение в аскетичный и правильный Мурманск, и делает рывок в гламурный Питер, где первым делом красится в радикально-малиновый цвет, пытается поступить в проститутки… пардон, актрисы, и узнаёт, как и кому подороже продать девичью честь через механическое воздействие. Во все тяжкие - это называется (не путать с одноимённым сериалом, тем более, что он американский). При этом отцу она звонит первые пару часов после приезда в вертеп, потом увлекается свободой и забивает. Почему гиперлюбящий папа на вторые сутки не объявил её в международный розыск… создатели ленты не уточняют.

Но главная цель приезда – встреча с беспутной матерью, и сценарий можно не читать. Играть такую для Виктории Исаковой – одно удовольствие, тут конкуренцию ей составят, разве что, Елена Лядова или Вика Толстоганова. Этакая равнодушная ко всему, кроме себя самой, токсичная стерва. Которая и не скрывает самые низменные черты своего характера. А мужик, который её пользует и за это кормит, сам примерный семьянин-многодетец, ещё этим и восхищается – вот, мол, какая у меня оррригинальная подруга. Однако ему не понравилось появление взрослой дочери, поспешил свалить… то есть, тот ещё фрукт.

Ожидаемо – у этой женщины ничего не получилось с музыкальной карьерой, пробавляется уроками музыки (значит, дочь бросила зря). Не ожидаемо – судя по количеству драгоценностей, её пользует не один мужчина, остальных от нас тщательно скрывают.

Тётя не то, чтобы совсем конченная. Например, не оставляет незнакомую ей дочь ночевать на улице (просто перепрятывает брюлики). Однако интересуется, когда та свалит из её жизни, потому что на фиг не нужна. Может и по мордасам дать (за дело, между прочим). При этом играет Исакова с уверенностью в её правоте, то есть, подспудно, с правом таких экземпляров на философию чайлдфри, от этого всем легче жить будет.

Интересно, что с развитием образа Даша всё больше похожа на свою мамашу. Обе импульсивны, эгоистки, способны на эмоциональный всплеск, рывок, но абсолютно нет ни понимания, что делать дальше, ни ответственности за совершенное. Передаётся генетически? Может быть, чайлдфри не такое уж зло в отдельных случаях. Что там будет в продолжении рода, не хочется даже представлять.

По ходу сюжета Даша всё время от кого-то убегает. В точности повторяя жизненный путь мамы. Им бы остановиться, договориться между собой о неприкасаемости друг друга, раз от общения нет никакого удовольствия. Это было бы совсем другое кино… зато честное.

Но нет, авторы предлагают нам, зрителям, определяющий диалог молодёжи на тему – за что я ненавижу своих матерей? Получается довольно предсказуемо – один (парень) за гиперопеку, другая (девушка) за полное равнодушие. Но так было и так будет, где открытие, достойное полнометражного фильма? То, что отпрыск олигарха может быть несчастным и одиноким человеком, мы знаем на примере детей наших генсеков.

Примирение двух разрушительниц, матери и дочери, произошло на тёплом асфальте, когда обеим наваляли какие-то гопники. Лежат такие и воркуют о своём, о девичьем, скорую ждут. Пастораль в чистом виде. Асфальт в данном случае вполне может представлять собой аллегорию городского контрацептива… ну, вы помните тот старый анекдот?

P.S. Кстати, девственность Даши так и осталась при ней. Неплохой капитал для начала новый жизни… главное, распорядиться с умом и без последствий.

Леонид Черток