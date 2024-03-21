Россия: «На старт! Внимание! МАЙНИНГ! Поехали!»

Важное для страны и мира событие произошло: с 01.11.2024 в России вступил в силу пакет законов, который полностью легализует и регулирует в стране майнинг криптовалют. К настоящему моменту окончательно законодательно урегулированы и технически отработаны вопросы введения в оборот «цифрового рубля». Старт майнингу криптовалюты (цифровой валюты) в России дан. Продолжая тему легализации майнинга в РФ, начатую в моей статье «Русская Арктика снова может стать «Златокипящей Мангазеей», посмотрим, что произошло с момента её опубликования в ИА RUSNORD в середине августа текущего года до настоящего момента, и оценим перспективы и значение этого события.

После опубликования указанной статьи я направил письмо с предложениями по внесению некоторых изменений в пакет законов о майнинге Президенту России Путину и получил ответы из ведомств (Минцифры и Минэкономики), которым это письмо было направлено по подведомственности.

Важность этого прорывного направления развития страны подтверждается и внесенными в последний момент (25.10.2024) существенными изменениями в пакет законов о майнинге, которые вступили в силу в тот же день, что и основной пакет законов. Тешу себя обоснованной надеждой, что и большая часть моих предложений была учтена и в экстренном порядке внесена в пакет законов о майнинге к моменту его вступления в силу.

Значение майнинга и всех связанных с ним вопросов было подчёркнуто интересным событием в рамках заседания стран БРИКС, оказавшемся несколько в тени основной программы БРИКС в Казани. В рамках Делового форума БРИКС, состоявшегося 18.10.2024, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver, крупнейший в России оператор дата-центров (ЦОДов) для энергоемких вычислений и импортер вычислительного оборудования, объявили о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей (электрогенерация, линии связи – прим. – Б.Д.) и строительству центров обработки данных (ЦОДы/дата-центры) в странах БРИКС.

В ходе презентации этого договора о партнёрстве было отмечено, что рост темпов внедрения ИИ привел к глобальному дефициту свободных мест в энергоемких дата-центрах. Для России это открывает значимые возможности с учетом наличия готовых мощностей в дата-центрах и экспертизы по их строительству и эксплуатации. Можно добавить и великолепные возможности по увеличению мощностей по наращиванию количества ЦОДов/дата-центров и прокладке сети наземных и подводных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), отечественных спутниковых Интернет-группировок.

«Майнинг – это не просто фундамент для цифровой экономики. Если Россия догоняет Соединенные Штаты в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что с нашей страной уже не могут не считаться. Это дальнейший рост экономики, ликвидность для взаиморасчетов с нашими иностранными партнерами по БРИКС и в мире, фундамент для развития ИИ, создание высококвалифицированных рабочих мест по всей стране. Совместно с РФПИ мы сфокусируемся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга – строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны», – добавил в ходе презентации договора о партнерстве с РФПИ владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

На важность направления указывает и участие Президента России Путина в Деловом форуме БРИКС, в рамках которого он осмотрел экспозицию, посвященную сотрудничеству РФПИ со странами БРИКС и инвестициям в развитие технологий ИИ. В том числе Путин принял участие в презентации договора о партнерстве РФПИ и BitRiver и подробно ознакомился со стендом и планами компании.

Примерно в то же время в Архангельске прошла международная конференция «Инженеры России и Беларуси: сила в сотрудничестве». Технопарк САФУ стал площадкой для секции «Полезные ископаемые и энергетика». На площадке САФУ говорилось о том, что к 2035 году благодаря нефтегазовому комплексу страны Российская Арктика может стать глобальным центром обработки данных. Речь идет о создании дата-центров в заполярных районах России - там, где сегодня добывают нефть и газ. Вместе с тем для открытия сети грандиозных серверов, а также мегапроектов по обеспечению их энергией России необходимы специалисты совершенно нового уровня. Об этом сообщила «Российская газета». Коллеги из Белоруссии также доложили участникам о том, что в Белорусском государственном техническом университете (БГТУ) изучают еще одно ключевое направление, необходимое для развития нефтегазового комплекса Арктики и создания в ней дата-центов. Речь шла о возможности охлаждения оборудования с помощью внешних воздушных течений. Совершенно правильно, что в САФУ и в БГТУ своевременно приступили к решению технических и кадровых проблем в обеспечении форсированного развития нового прорывного направления наших стран.

Теперь рассмотрим геополитический аспект правового старта майнинга в нашей стране.

В середине октября состоялось ещё одно знаковое событие в сфере российского майнинга: 14.10.2024 впервые прошел Форум Mining.ru – главное событие 2024 года в цифровой индустрии России. Форум проводился по инициативе Ассоциации промышленного майнинга. Цель – содействие развитию цифровой экономики и становлению технологического суверенитета России и осуществление задач по определению промышленного майнинга в качестве основной инфраструктурной базы опережающего развития цифровых информационных и финансовых технологий, включая разработку и внедрение искусственного интеллекта.

В статье, посвящённой Форуму, РИА Новости отметило, что долгое время США оставались абсолютным лидером в майнинге. Отрасль за океаном развивалась с 2009 года. Окончательно закрепиться на первом месте Штатам помог запрет майнинга в Китае. Криптодобытчики из Поднебесной вместе с оборудованием и кадрами мигрировали в Техас. США получили новые технологии, лучших айтишников, мировые инвестиционные потоки, и, главное, лидерство в мировом блокчейне и вплотную приблизились к контролю над мировым хешрейтом. Хотя позже Китай спохватился. Сейчас он занимает втрое после США место в мире по общему объёму майнинга цифровой валюты.

В России в то время интерес к криптовалютам проявляли только отдельные энтузиасты. Единственная страна, которая физически обладает собственными энергоресурсами для добычи криптомонет (цифровой валюты – прим. Б.Д.) в таких же масштабах как США, добровольно отказалась от участия в гонке. И Штаты это полностью устраивало. Первое место в майнинге гарантировало Америке лидерство в области высоковычислительных технологий, системе международных платежей и в целом в цифровой экономике.

Но США просчитались и сами подтолкнули Россию в сторону криптовалют, пишет Bloomberg. «Спустя два с половиной года после предложенного ЦБ РФ полного запрета криптовалют, рост проблем с трансграничными платежами из-за санкций заставляет Кремль кардинально менять свою точку зрения. В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, дав зеленый свет первым шагам по законодательному регулированию в России, где в прошлом году намайнили биткоинов на сумму около $3,5 млрд», – говорится в материале американского агентства, которое цитирует РИА Новости.

Неудивительно, что после введения из-за СВО западных финансовых санкций промышленный майнинг в России начал стремительно развиваться в 2022 году. Буквально за считанные месяцы страна кратно увеличила мощности майнинговых дата-центров, вышла по темпам роста отрасли на первое место в мире, а по объемам майнинга – на второе. По данным Росстата, отрасль майнинга в последние два года показывает самый динамичный рост среди других сфер отечественной промышленности. Аналитики отмечают: рост отрасли продолжится, поскольку рынок интересен инвесторам и имеет большой потенциал.

Этот потенциал видят и Соединенные Штаты Америки. Тот же Bloombegr констатирует: это «способно сделать Россию крупнейшим криптомайнером в мире, лишив этого статуса США». Вес цифровых монет в новой мировой экономике признал даже максимально консервативный SWIFT. Международная банковская система анонсировала интеграцию криптовалют в свою платежную платформу наряду с фиатными деньгами (бумажные банкноты и металлические монеты, безналичные и электронные средства на банковских счетах, картах и т. д.). Кандидат в президенты США Дональд Трамп собирается усиленно заняться проблемой майнинга в США в случае победы, прекратить стагнацию и уход США с лидирующих позиций в мире в этой сфере, возникших из-за политики Байдена. Он на полном серьезе предлагает закрыть госдолг в 35 трлн. долларов США криптовалютой.

Все это говорит о том, что цифровая монета стала настоящим стратегическим ресурсом. Биткоин уже входит в десятку крупнейших финансовых активов по рыночной капитализации. А сам майнинг рассматривается как фундамент для развития цифровой экономики. США опасаются уступить России не только первое место в криптодобыче. Ставки более высокие – разрушение мировой гегемонии доллара и «намайненой» криптовалюты США в качестве основного средства международных расчётов и утеря технологического лидерства и глобального влияния на мир.

«Сегодня перед российскими майнерами стоит задача – Россия должна стать лидером мирового майнинга, государство в этом заинтересовано. У нас есть все для этого», - отметил зампредседателя комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на первом российском Форуме промышленного майнинга Mining.ru.

Резюмируя, следует отметить, что происходит обеспечение денег. На смену драгметаллам пришло товарное обеспечение ресурсами отдельных стран. Затем пришла эра фиатных денег – законных платёжных средств, чья номинальная стоимость устанавливается и гарантируется государством. При этом главное в фиате то, что он не обеспечен физическими активами, такими как золото или серебро, совокупная физическая товарная масса. Сам по себе фиат не имеет внутренней ценности, но он обретает её за счёт доверия людей и субъектов бизнеса к правительству и центральному банку страны-эмитента. Сейчас на мировом уровне это, понятное дело, США. Криптовалюта (цифровая валюта) по факту обеспечивается энергоресурсами страны-майнера, которые эта страна в лице её бизнеса и граждан может использовать для добычи цифровой валюты и использовать эти энергоресурсы максимально эффективно.

В следующей статье будут рассмотрены особенности майнинга в России в свете внесенных в конце октября изменений в пакет законов о майнинге, и возможности нашей страны стать мировым лидером в майнинге и технологиях больших данных и ИИ.

Специально для ИА RUSNORD

Борис Дульнев

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