Деготь сидеть, перья драть. Чем жил Архангельск в 1780 году

В России первое объявление о лавке русских книг встречается в 1783 году. В разделе «Из былого прошлого» третьего номера журнала «Известия общества изучения Русского Севера» за 1910 год опубликована статья С.Огородникова «Александр Иванович Фомин (по неизданным документам)». Автор статьи уточняет вышеприведённую дату: на 16 лет раньше, нежели в Петербурге, в 1767 году в Архангельске появилась первая книжная лавка русских книг. Организовал и содержал её архангельский купец Фомин, имеющий лишь домашнее образование, самоучка, знавший, тем не менее, немецкий и латинский языки, избранный за большие заслуги перед наукой в 1795 году членом-корреспондентом Академии России. В реестр выписываемых им для лавки книг, наряду с прозаическими сочинениями, учебниками, словарями, атласами, включались и календари.

В 1780 году в Университетской типографии Москвы издана книга с длинным названием «Экономический календарь или наставление городским и деревенским жителям в разных частях экономии, расположенное на 12 месяцев так, что всякой хозяин может знать, что в котором месяце делать ему должно; с приобщением самых простых рецептов от разных болезней, сочиненной г. Статским советником и вольнаго Санктпетербургского общества членом Сергеем Васильевичем Друковцовым в наставление его детям». Ниже приведены в начальной редакции (для удобства чтения лишь убраны еры и яти) некоторые советы из объёмной статьи «Октябрь», написанные, как и вся книга, давним, изумительным русским языком.

О хлебе насущном:

«Под яровой хлеб пашню пахать, а на полях везде кустья и кочки вычищать, чтоб волкам прибежища не было.

Для ярового хлеба, а особливо ячмень таким образом: Вырой по желанию, сколько можешь, земли, на подобие, глубиною на два фута, положи навозу на дно толщиною на полфута, навоз засыпь землею, и как всю землю сровняешь и будет готова, то оная от дождей напитаясь влажностию, и навоз соединясь с землю даст невероятный урожай.

Огороды пахать, дабы земля чрез зиму прозябнуть могла, и чрез то травной корень истребить можешь. К весне сеять петрушку, лук сеянец, земляныя груши, пустарнак, свеклу, шерлот, и тому подобныя семена, которыя зиму в земле снести безвредно могут».

Позаботившись о будущем урожае и незавидной участи волков, к иным делам приступать должно:

«Начинать у прудов пролуби делать, как скоро будет лед, хотяб и проточныя пруды были.

Начиная с нынешнего месяца, когда на деревьях лист уже спадет, то знак, что весь сок опустился в корень, то можно всякое дерево рубить для строения хоромнаго.

Под каменное строение рвы рыть, и фундамент делать, не жалея извести, крепко заливать, и каждый ряд тяжелыми колотушками убивать, чтоб фундамент крепко сесть мог; а землю изо рвов, до самого материка вынимать, и для верности железным буравом землю сверлить глубже, чтоб в том ошибки зделать было не можно.

Смолу и деготь сидеть («гнать» – А.Ч.), уголья в печах, а не в ямах жечь, весьма прибыльно бывает».

О главных помощниках следует позаботиться:

«Летнюю збрую в пристойное место положить, чтоб от дождя напрасно не гнила, и к весне готовая была.

На лошадях теплыя попоны иметь должно; ибо всякое животное в сложении тела сравнивать должно человеку».

У человека больше потребностей? И потому:

«Капусту рубить, квасить, и к зиме приуготовлять таким образом: Когда капуста изрублена будет, то должно оную кладя в кадку, сеною ржаною мукою довольно пересыпать, и на каждый ушат капусты по фунту соли класть.

Свечи сальныя лить и макать удобное время, и разваря яри Веницейской в воду положить: будут зеленыя цветом свечи.

У печей вокруг вьюшек по холодному времени осыпать должно сеным песком, чтоб теплоту тем больше удержать, а чрез то дров меньше выходить будет.

В теплых избах с одним петухом кур держать, чтоб оныя к Декабрю, нанеся яиц, цыплят высидеть могли.

По вечерам начинать пряжу прясть, всякия перья драть, нитки в тальки мотать, войлоки валять, чулки вязать, вымыв шерсть прежде в крепком щолоку, и высуша, бить струною».

От трудов праведных однажды всё-таки отдохнуть дозволяется:

«По убрании всего с поля хлеба должен господин или прикащик, принеся Богу благодарение, собрав всех крестьян, с женами их и с детьми, дать за руды хорошую почесть, накормить и напоить господским коштом».

На Русском Севере с его рискованным земледелием крепостное право неэффективным оказалось и потому без помещиков повезло жить нашим предкам. По окончании полевых работ поздравляли они друг друга «с бородой», пиво общинное варили, свадьбы осенние играли. И снова за работу принимались. Ибо сказано в народе: «как потопаешь, так и полопаешь».

Александр Чашев