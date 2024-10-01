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Адвокат из Архангельской области ведет дело о посмертной репродукции

22 октября Конституционный Суд начал рассматривать важный и новый для правовой системы вопрос о правах детей, зачатых после смерти отца с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (посмертная репродукция). 

Как следует из информации, размещенной на сайте суда, в ноябре 2016 года Мария Щ. использовала репродуктивные клетки умершего супруга для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения. Биоматериал был получен еще при жизни мужчины и подвергся криоконсервации. В результате у женщины родились близнецы, отцовство в отношении которых умершего супруга Марии подтвердил суд.

В последующем мать детей обратилась в пенсионный орган за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца, но ей отказали. Законность данного решения была подтверждена судами, которые указали, что дети не находились и не могли находиться на иждивении умершего отца, поскольку процедура оплодотворения имела место после его смерти. Таким образом, доходы последнего не могли приниматься во внимание матерью ребенка при решении вопроса о зачатии детей и определения возможности их содержания после рождения.

Представляющий интересы заявительницы в Конституционном Суде адвокат Владимир Цвиль акцентировал внимание на том, что право должно учитывать достижения медицины в области репродукции и обусловленное этим изменение социальной реальности: «Нужно понимать, что, прибегнув к вспомогательным репродуктивным технологиям, родитель тем самым проявляет свою волю и ответственность по содержанию ребенка. Сам же по себе способ и момент зачатия не должны влиять на права ребенка. В ином случае происходит дискриминация на основании происхождения».

 Адвокат выразил надежду, что Конституционный Суд поддержит позицию его доверительницы и укажет на необходимость равенства прав детей, вне зависимости от их зачатия и рождения после смерти родителя.

Елена Ломова

22 октябрь 13:50 | : Горячая тема / Общество

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