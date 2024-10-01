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КПРФ снимает маску. Причем здесь Гревцов?

Как мы сообщали ранее, на вчерашней сессии Архангельской городской Думы депутатам был представлен их новый товарищ – единственный член (в приличном смысле) фракции КПРФ Илья Кузнецов. Который сразу взял быка за рога – дал комментарий по установке памятного знака воинам-кегостровцам, сложившим головы на поле брани за рубежами Отчизны. Интернационалистам, короче.

Выглядел новый коммунист городского парламента уверенно, импозантно, не сказать – богато. И есть с чего, коллеги по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера» нарыли информацию о его доходах – Кузнецов является владельцем сразу нескольких коммерческих предприятий с миллионными оборотами. Кроме того, числится помощником у федерального парламентария с тугой мошной. Помните поговорку «деньги к деньгам»? Как раз тот случай.

Вот только про Кегостров новоиспечённый омандаченный услышал, возможно, впервые в жизни. Потому что к Архангельску он имеет самое опосредованное отношение – родился и рос в Северодвинске, карьеру и капитал строит в столице страны. Что вызывает законные вопросы, ответы на которые лежат практически на поверхности.

А ещё Кузнецов из ждунов. Не из тех, на кого вы подумали, а партийных. Его фамилия стояла второй в партийном списке КПРФ на прошлогодних выборах в городской парламент. Тогда на неё мало кто обратил внимание – у коммунистов не было шансов больше, чем на один мандат.

Зато первая уже тогда вызывала удивление. Виталий Морозков… милый юноша с доходами безработного (по декларации), увлекающийся настольным играми, кого в партии за глаза называют «наш Морозко». Не только за фамилию, но и за застенчивый румянец на лице.

И такому доверили защищать интересы протестной партии на уровне столицы региона?! Почему не Александр Николаевич Петухов, всеми уважаемый лидер фракции в прошлых созывах и персек горкома? Почему, в конце концов, не горластый и шебутной Ростислав Васильев, способный перекричать в одиночку не только оппонентов на телевизионных ток-шоу?

Теперь понятно, почему. Эти двое просто так мандат бы не отдали по первому требованию «сверху», не ушли с неясной формулировкой «по личным обстоятельствам» (не беременность же, в конце концов). Ещё в конце сентября, когда стало известно об уходе Морозкова, мы выдвинули предположение, что его кресло в гордуме готовится под московского «варяга». И как в воду глядели…

Хотя что там особо было глядеть.  Устройство «нужного» коммуниста на должность с мандатом и, соответственно, с некоторой гарантией неприкасаемости, была апробирована у нас на примере сенатора Некрасова в 2020 году. Вот только что взамен? Коммунисты Поморья, как жаловались, так и жалуются на безденежье в партийной казне (если говорить об обкоме в целом, а не об отдельных персоналиях). Отстаивание интересов Архангельской области на уровне верхней палаты российского парламента? Здесь больше известно о деятельности Ивана Новикова, сенаторские же будни однофамильца автора «Бирюка» покрыты завесой тайны. Как будто разведчика внедрили.

Впрочем, в сенаторах от нас кого только не было, даже абсолютно чужой всем местным силовик Рушайло, временно оставшийся не у дел. Но городской депутат… человек на земле, чья работа видна любому рядовому избирателю не только по пресс-релизам. Так можно угробить последние шансы партии к будущим выборам, которые обязательно наступят.

Сенатором миллионера-строителя Некрасова назначил губернатор (возможно, мы когда-нибудь узнаем те резоны). Протолкнуть нужного человека в городские депутаты, да ещё с комбинацией, растянутой на год, по силам только первому секретарю обкома. То есть, Гревцову. Который очень не любит, когда ему напоминают о прошлой работе на олигархическое ТГК-2… типа «это был совсем другой человек в морально-нравственном смысле».

Однако, есть предпосылки к тому, что вся КПРФ пошла в разнос в предчувствии смены самой верхушки партии, и там на всех уровнях стали «делать деньги, пока горячо». Тогда это многое объясняет.

Коммунистическая партия Российской Федерации находится в перманентном ожидании смены своего лидера. От выборов в Госдуму к выборам в Госдуму это ожидание перманентно нарастает – снова идти на парламентские выборы со старцем во главе становится просто неприлично. В 2026 году Зюганову исполнится 82 года… ну, сколько же можно?!

Параллельно усыхает ядерный электорат коммунистов, исходя из избирательных кампаний с 2020-2021 г.г. он с 20-22% уменьшился до 11-12%. Ушли самые стойкие и верные идеалам, а также «рассерженные протестники», примкнувшие к КПРФ как к наиболее не склонной к компромиссам.

Но те славные времена давно в прошлом. Полностью согласившись с позицией президента и правящей партии по СВО, КПРФ сама нивелировала эту свою привлекательную оппозиционность, её стали подозревать в сговоре и по менее принципиальным вопросам. Открыто идут разговоры о табу, наложенных верхушкой партии на объекты критики, куда входит президент, премьер и Министерство обороны. Политагитация скатилась к критике «ельцинских» 90-х и ностальгии по советским временам.

То есть, внутрипартийный транзит власти неизбежен. И достойные кандидаты, наверное, есть, просто они малоизвестны даже действительным членам партии. Но и тут есть узкое место. Известно, что Геннадий Андреевич имеет практически свободный доступ к главному личному телефонному номеру в стране, и это преимущество он вряд ли сможет передать своему преемнику. Соответственно, преимущество теряет и сама КПРФ, её легитимность катится вниз, помогать удержаться на парламентском уровне ей никто больше не будет.

А вот с ЛДПР сравнивать бессмысленно, её оппозиционность, что при Жириновском, что при Слуцком, у знающих людей вызывала лишь ироничные улыбки.

То есть, корабль «КПРФ» медленно, но верно «идёт ко дну». Ну и как тут не прикарманить «корабельную кассу», если нет шансов поменять партийные флаги (вряд ли хоть одна из партий пример в свои ряды Гревцова, это будет очень похоже на каминг-аут)?

Не это ли мы с вами наблюдаем пока на городском уровне?

Леонид Черток      

31 октябрь 16:36 | : Горячая тема / За кулисами политики

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