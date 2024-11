Мода по-архангельски

Никто не знает, откуда приходит вдохновение. Жаждут его и дизайнеры одежды, ищут в муках идеи для создания оригинальных коллекций. Находят порой в неожиданных источниках, вроде телевизионного прогноза погоды или одеяния городского сумасшедшего. И весьма часто - в прошлом.

В фондах Государственного исторического музея хранятся несколько иллюстраций с изображениями наших предков, одетых по моде своих времён.

Первый экспонат - «Наряд русской женщины из Архангельска» из издания «A collection of the dresses of different nations» («Коллекция платьев разных народов»). В качестве авторов иллюстрации указаны Лепренс, Жан-Батист. Джеффрис, Томас. Период создания: 1757-1772 годы.

Не установить, бывал ли кто-нибудь из авторов иллюстрации в Архангельске, видел ли северную красавицу в роскошном одеянии воочию, или нарисованное является лишь плодом коллективного воображения, сочинением «на тему»? И пусть историки моды (или те, кто себя таковыми считает) обвинят художников в фантазиях и недостоверности изображения (они «знают» как всё было на самом деле), уверен, найдётся в наши дни немало желающих увидеть этот «наряд русской женщины» середины XVIII века на современной поморской красавице во время какого-либо праздника.

К началу XIX века относится следующая иллюстрация из фондов Государственного исторического музея, на которой изображены поморские модницы. Её название - «Девушки из Архангельска». Такими их видел (воображал?) неизвестный художник более двухсот лет назад. При этом одна из них изображена на первой иллюстрации, в связи с чем датировку и данной картинки в Госкаталоге музейного фонда следует уточнить. И ещё. Такими «девушками из Архангельска» можно только восхищаться.

К 1849-1850 годам создания относится альбомный рисунок, на котором изображены наши предки в одежде своего (?) времени. Автор неизвестен. Название (в каталоге музея): «Семейная группа в костюмах Архангельской губернии». И пусть те же историки моды вновь выскажут сомнения по поводу изображённого, найдётся немало желающих увидеть и эту «семейную группу» в дивных одеяниях во время праздников на площадях и улицах Архангельской губернии.

И ещё один имеющий отношение к теме архангельской моды любопытный экспонат находится уже в Ивановском областном художественном музее. Его название: «Из колоды Географических карт России с изображением гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для пользования юношества, сочиненных Константином Грибановым». Архангельская губерния». Период создания:1829-1830 годы. В правом нижнем углу карты (туз черви) изображена поморская девушка в праздничном народном костюме и подобном короне головном уборе. Чем не боярыня?

Мужские и женские, праздничные и повседневные костюмы, мундиры, головные уборы, рабочая одежда поморов, крестьян, охотников, оленеводов, моряков, царей, князей, разночинцев, военных, чиновников, приказчиков, студентов, гимназистов, школьников и представителей многих других сословий и профессий относятся к объектам материальной и духовной культуры и наследия предков.

Вот и подумалось: в наши дни всё это богатство можно увидеть на картинах и фотографиях, в музеях и театрах, у некоторых северян – в сундуках. Почему бы не дать ему вторую жизнь? В «толерантных» странах гей-парады маршируют, пусть в Архангельске ежегодно в День города по Троицкому проспекту проходит красочное шествие в одеяниях наших предков и даже в недавних наших платьях, костюмах и головных уборах. Многое сохранилось, иное можно восстановить. Было бы желание. Кстати, подобные массовые дефиле в других российских градах и весях пока не наблюдались. Ниша свободна, есть шанс стать пионерами. Со всеми вытекающим из данного факта плюсами для туризма, торговли и прочих сфер региональной и муниципальной экономик.

Абсурдная, безумная, бесполезная и т.п. идея?

Так ли это, не узнаем, пока не осуществим её.

Александр Чашев