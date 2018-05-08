Итоги недели с 18 по 24 июня 2017 года

Сегодня в Итогах:

- «Золотые» мячи – Россия заплатила огромные деньги за гарантированный национальный позор;

- Тюрьма и сума – депутаты Госдумы серьёзно задумались над справедливостью русской поговорки;

- Загадки праймериз – за что депутат Белокоровин сделал депутату Авалиани царский подарок?

Федеральные новости

Футбол: Голы в свои ворота

Скандалы начались задолго до первого судейского свистка…

Уже несколько лет, как мир стенает – как же неосторожно отдали Чемпионат мира в руки оккупанту! Москва посмеивается в кулачок и повторяет известную мантру про спорт вне политики. Что верно в теории, но исключено в реальности.

Когда стало ясно – ЧМ в Москве быть – иностранных болельщиков начали пугать их собственные правительства, мол, не отвечаем за вашу безопасность. Нашли кого… футбольные фанаты сами те ещё пугала. Друзья пишут – в Москве от иностранщины не протолкнуться, хорошо, что матчи догадались раскидать по городам и весям. Эх, вот бы фарцовщикам раздолье… да только умерла профессия с приходом капитализма и товарного изобилия.

Но надо же с чем-то бороться! Нашла председатель думского Комитета по делам женщин, семьи и… прочему Тамара Плетнёва. В её интерпретации надо бороться с похотью россиянок к иностранцам. «Я не расистка, - предупредила она, - но, тем не менее…». Тем не менее, наши девочки любят иностранцев (об этом ещё Высоцкий писал). При Сталине им можно было бы пришить шпионаж… сейчас с этим сложнее. Разве что разбазаривание отечественного генофонда – зарубежные отцы увозят плоды спортивной любви с собой. Или бросают матерей-одиночек, что является подрывом общей экономической картины страны. Тётя Тома вспоминает, как много таких бедняжек осталось после триумфа мира-дружбы-жвачки на Олимпиаде-80. Хотя по возрасту она вполне способна вспомнить Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года - вот когда в Москве появились первые «Максимки». Кокетничает, мымра…

Депутат Плетнёва не расистка… но почему-то взяла фамилию матери, а не папы – поволжского немца, да ещё переделала его имя с Вильгельма на Васю.

Депутат Плетнёва не расистка… но именно она посоветовала убрать упоминание о расстрелянных евреях с Мемориала памяти в Змеиной балке (Волгоградская область), «чтобы не нагнетать ненужный интерес к этой национальности».

Соглашусь – депутат Плетнёва не расистка… она просто дура. И я никогда не смогу понять, зачем такой дуре давать трибуну и микрофон в преддверии мундиаля, ведь знали, что ничего умного не скажет. Чтобы вся страна дурой выглядела… вот где идеологическая диверсия!

Хотя, что там скрывать, даже по официальной статистике, женщины покидают пределы России через брак десятками, если не сотнями тысяч (в интернете я встречал цифру – за последние 15 лет более миллиона, но, думаю, это преувеличение). Так это называется «в поисках лучшей жизни». Кто виноват, что такая жизнь не в России?

Кстати, ну, женщинам с иностранцами нельзя… а мужчинам с иностранками можно? Или это тоже разбазаривание… сами знаете, чего? Как же надоели тетушки, на которых, пардон за откровенность, и в юности было домкратом не поднять, пытающиеся влезть в постель избирателя. По принципу – не удовлетворюсь, так погреюсь.

Или ещё один скандал. С тренером Леонидом Слуцким (его называют единственным еврейским тренером в России), которого отлучили от футбольных эфиров за неосторожное упоминание фамилии Навальный. Причём вне политического контекста. Как хорошо, что лидером внесистемной оппозиции у нас стал не Дмитрий Быков (а ведь были потуги). Не видать нам тогда ни «Чучело», ни в «Бой идут одни старики». Догадываетесь, почему?

Я не раз писал, что футболом интересуюсь постольку поскольку. Ходил в Лужники ещё в школе, когда на трибуне можно было спокойно выпивать и закусывать, лишь бы пустые бутылки в судью не кидали. Последний раз сходил в 98-ом, там на входе обыскивали, ну, никакого удовольствия. А теперь, говорят, даже курить запретили… и что там делать?!

Поэтому смотрю на происходящее отстранённым взглядом неболельщика… и так тепло на душе.

Я с самого начала не мог понять, зачем нам этот позор, имея в виду уровень подготовки сборной. Понятно, что следующий за нами приёмщик ЧМ Катар ни на что не рассчитывает и не рефлексирует, ему бы раз на чемпионат попасть без всяких отборочных этапов. Как не рассчитывали и Япония с Южной Кореей - им бы мяч погонять в кайф, их амбиции лежат в других сферах. Зато как переживала Бразилия, когда её дома громила Германия… национальный позор!

У нас, конечно, не такая футбольная страна… мы космосом гордимся. Но и нам будет обидно, если вылетим, не выходя из подгруппы (бог миловал), как это обычно бывает на чемпионатах мира. Какой стресс, какая обида для нации! А на что надеялись, когда подавали заявку на проведение ЧМ? По-моему, уже после Гуса Хиддинга было предельно ясно – эти одиннадцать надежд тоже домкратом не поднять.

Меня огорчил разгром Саудовской Аравии… точнее, реакция на него. По сути, обыграли детсадовскую сборную, а радости… Тут же появилось – «мы русские, мы дойдём до финала» - уже и сглазили. Сейчас Уругвай опустит нас с небес на землю.

Кстати, не умеющие играть в футбол саудиты оказались самыми высокооплачиваемыми футболистами (если в общей массе). Какой отвратительный пример для наших… лучше бы этих двоечников палками наказали. Прямо на поле после судебного свистка.

К выигрышу у Египта отнёсся более благосклонно, эта команда ещё трепыхалась, потому и 3:1. Батюшки, вспомнили знатоки, это мы впервые за 32 года вышли из подгруппы на ЧМ! И я помню, сборная СССР разгромила на том чемпионате Венгрию 6:1, сыграла с Канадой 2:0 и свела в ничью матч с грозной Францией 1:1. Зато, выйдя, споткнулась о Бельгию – 3:4, причём при предвзятом судействе – антикоммунист бегал со свистком. Но там была особая интрига, сборную огромной фактически представляло «Динамо» Киев Лобановского со спартаковцем Дасаевым в воротах. То есть, победил практицизм в ущерб интернациональной идеологии, спортивная ласточка начинавшейся Перестройки. Ничего не предрекаю… размышляю.

Читаю, что зарубежные болелы просто обалдели от столь радушного приёма и заново открывают для себя Россию (всё это уже было на моей памяти не единожды). Подождите, мы добрые, пока прёт, а вот когда начнём проигрывать, быстро превратимся из голубей мира в ястребов. Нас к этому приучил телевизор – искать причину неудач не в себе, а во внешних факторах. Помните, как разгромили центр Москвы после позорного проигрыша Японии? Можем повторить (любимый лозунг), с наших станется.

А теперь перейдём к экономике. Давно ясно – на спорте мы не умеем зарабатывать, нет у нас налаженной индустрии выкачивания денег из гостей, не Таиланд ни разу. Уже никто не скрывает, что выстроенная под зимнюю Олимпиаду сочинская инфраструктура – один сплошной минус. А это, как ни крути, всероссийская здравница, куда и зимой приезжают подышать лечебным морским воздухом. То есть, чисто теоретически, полтысячи человек на хоккей всегда можно загнать.

Но что будет делать крохотный и совсем нефутбольный Саранск со своей махиной? Постройте такой же в Архангельске - убыток гарантирован. Больше скажу, постройте в столице Поморья крытый манеж специально под хоккей с мячом, и трибуны его будут так же пусты. До той поры, пока архангельский «Водник» не станет прежним, то есть, не будет драть всех подряд. Такова мотивация болельщиков.

А когда саранская «Мордовия» будет всех драть? Да никогда… можно даже не беспокоиться.

Вот ещё два наглядных примера нашей спортивной бесхозяйственности. Стадион в Волгограде, который примет всего-то четыре матча, был построен примерно за 215 миллионов евро. После ЧМ его вместимость сократится до 35 тысяч. Но там будет играть «Ротор», давно растерявший былую славу (как я помню, там один забивала и был), у которого средняя посещаемость около 4 тысяч зрителей. Калининградский стадион обошёлся ещё дороже – в 254 млн. евро. Заполняемость на матчи «Балтики», которая неизвестно, останется ли в высшей лиге, 7 тысяч мест. Плюс к этому объективные географические неудобства анклава.

В истории нашей страны два знаменитых спортивных приёма – Летняя Олимпиада-80 и Зимняя Олимпиада-14. И там и там национальная сборная выступила вполне достойно. По каким причинам (бойкот и допинг), отдельная тема. Тем не менее мы гордились и гордимся… гордость всегда дорого обходится.

Но заплатить огромные деньги за почти гарантированный позор… нет, это выше моего понимания. Однако ключевое слово почти…

Правосудие: К посадке готовы

От сумы и от тюрьмы не зарекаются – одна из популярнейших в России поговорок.

Не раз читал статистику, что у нас в тюрьмах, зонах, колониях-поселениях одномоментно парятся до миллиона человек. Одномоментно - значит садятся, отсиживают, выходят, снова садятся. На круг выходит, что через тюремные университеты проходит до 30% населения огромной страны (без учёта тех, кто их охраняет и тоже чувствует себя сопричастными к этой субкультуре.

Представляете, какая толпа электората? Я с трудом. Среди моих друзей есть отсидевшие, но немного. А по рассказам однополчан, у каждого пересидела половина деревни (это в советское время). За мешок комбикорма, за угнанный по пьянке трактор, за свёрнутую соседу челюсть… неважно, главное, приобщились. Вот откуда растёт популярность блатного шансона и АУЕ (Арестантский уклад един), новый бич современных пацанов… вернее, их родителей. И грех этим не воспользоваться…

Воспользовались.

В своём последнем общении с народом избранный на четвёртый срок Путин только плечами пожал на вопрос об амнистии… мол, не знаю ничего такого, вы страну не перепутали? Да не страну, а время. В традиции российских императоров было даровать свободу вставшим на путь исправления каторжанам по поводу своего вхождения на престол, а то и заменять виселицу Сибирью.

Ответ президента народу, воспитанному на приведённой в самом начале поговорке, дюже не понравился, по соцсетям прокатился ропот. А тут и пенсионная реформа подоспела… в крест её и в душу. Надо срочно подсластить.

И вот - Госдума 20 июня приняла во втором чтении законопроект, согласно которому один день в следственном изоляторе будет приравниваться к полутора дням в колонии общего режима.

Это ещё не всё, там целая схема. При отбывании наказания в дисциплинарном батальоне (для военнослужащих): 1 день в СИЗО за 1,5 дня - если наказание по приговору - ограничение свободы, принудительные работы и арест: 1 день за 2 дня - если наказание по приговору - исправительные работы и ограничение по военной службе: 1 день за 3 дня - если наказание по приговору - обязательные работы: 1 день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ.

Я не раз слышал, что дисбат, по крайней мере в его советском исполнении, намного хуже самой строгой зоны. Причём никакого садизма, там просто всё по уставу, от сих до сих. Только написан он так, что нормальный человек этого выдержать не может, только супергерой или универсальный солдат. Даже рассказывать ничего не надо, видел, какими оттуда возвращаются – об колено сломанные люди, готовые сапоги любому ефрейтору лизать, лишь бы туда не возвращаться. Сам я прошёл только через гауптвахту, что равносильно военной тюрьме или СИЗО. Тоже нифига не курорт, кому интересно, можете ознакомиться.

Но всё-таки дисбат - это, скорее, исключение (и когда их только возродить успели?!). Наш разговор о гражданских, общедоступных следственных изоляторах.

Вряд ли для кого-то секрет, что следствие может длиться и год, и два, и три, и более. Читал в советских детективах, что опытные бродяги рвутся из тюрьмы в лагерь. Ибо в зоне практически комфорт – каждый занимает своё место (и спальное, и по жизни). Там работа, ларёк, день загружен и пр. Самые же отвратительные вещи случаются с людьми в тюрьме – там чаще всего опускают, бросают в пресс-хаты, где сидят беспредельщики.

Вот впечатления иностранцев, Тех, что гости нашего Чемпионата мира. Прихватили чужие сумки и попались. Возмущаются, что нельзя пить воду из-под крана (странно для Москвы), принимать душ, когда вздумается, и часто менять бельё. Причём арестанты не из какого-нибудь Монако, а из Мексики и Ирана… неужели на родине так избаловали?!

Им возражают - арестованные имеют круглосуточный доступ к чистой воде и могут ходить в спортзал, а каждая камера оборудована телевизором. Мексиканцам предоставили русско-испанский разговорник. Кроме водопроводной воды есть кипячёная, а еду и необходимые непродовольственные товары они могут купить через интернет-магазин. Неужто у них там Wi-Fi, который никак не могут провести в архангельские больницы?! Наверное, это какое-то особое вип-СИЗО… №5… кто знает?

Я же совсем недавно читал воспоминания человека, просидевшего в Бутырке в ожидании суда два года. Он пишет о дикой скученности, об очереди на сон в четыре смены, о жаре и антисанитарии. Но и там авторитеты устраиваются так, что совсем не хотят уходить в зону, для таких хата – дом родной. Смотрящий по камере в Бутырке, где часто набивается до ста человек и более, это даже не староста класса, это классный руководитель (по широте полномочий). А уж по доходам вообще сопоставим с хозяином собственного предприятия.

Так что всё в этом мире относительно…

Интересная деталь. Этот законопроект - один из самых долгоиграющих в истории российского парламента нового типа. Впервые его выдвинули аж в 2008 году. В первом чтении он был принят в феврале 2015-го. Тогда один из его авторов (сегодня бывший депутат-единоросс) Александр Хинштейн подсчитал, что закон приведёт к досрочному освобождению до 100 тысяч заключенных - так как такой закон должен иметь обратную силу и позволит пересчитать срока людям, уже находившимся в местах заключения к моменту его принятия. Другие депутаты из комитета Думы по законодательству говорили, что закон будет «круче амнистии», так как амнистия, как правило, действует только год и охватывает только прошедшее время, а этот закон будет действовать и назад, и вперёд.

Знаете, почему такая волокита? Не могли согласовать с силовиками. Возможно, те просто не любят кого-то выпускать раньше срока… не в характере этой профессии. Или тюремщики возмутились – неужто у нас в полтора раза хуже, чем на зоне?! На чей вкус, господа-товарищи, на чей вкус…

Впрочем, я слышал и о других причинах непринятия. Не хотели снижать срок Ходорковскому (он много дней в тюрьме провёл на доследовании), Кремль был против. Верите в такое? Лично я, легко.

Нет, вы только представьте – одномоментно на свободе могут оказаться 100 000 человек. Это ещё надо придумать, как их работой обеспечить, социализировать. Иначе запросто можем получить небывалый подъём уличной преступности. Как уже было при амнистии в честь смерти Отца всех Народов. Впрочем, отпущенные сразу воспылали любовью к Берии, её (амнистию) инициировавшего и распространившего исключительно на уголовный элемент. И, как знать, не расстреляй его вовремя, быть бы Лаврентию Палычу новым генсеком.

К тому же второго Хрущёва на горизонте не наблюдается. Ну, не Медведев же, честное слово… разве что по росту подходит.

Однако не будем о грустном.

Региональные новости

Архангельск: В поисках радости

Помните такую пьесу популярного в хрущёвскую оттепель драматурга Виктора Розова? По ней ещё фильм был поставлен «Шумный день», с молодым Табаковым в главной роли. Странное название, интригующее. Вроде бы оттепель после сталинских заморозков, глоток свежего воздуха… но вместо мрачных нквдшных аскетов в жизнь входят всякие приспособленцы, одурманенные вещизмом, а то и предшественники надвигающегося капитализма – спекулянты. Мешают радоваться, короче.

Вот и теперь. Вроде бы выборы на носу - важные, региональные. Россия выходит из подгруппы на Чемпионате мира (в кои веки раз). Но нет, не радостно. Тревожно.

Тревожно мне обычно тогда, когда я чего-то не понимаю. В данном случае я не понимаю, почему уходит из политики Эрнест Белокоровин. Почему ушёл Макс Корельский (с той же формулировкой – хочу всецело отдаться бизнесу), понять несложно. У него квартира в Москве (из собственных источников известно), недвижимость всегда обязывает. Его бизнес (юриспруденция) в кейсе умещается. У него тёща (уважаемая Елена Андреевна) почти москвичка (три срока в Госдуме по столичным понятиям приравниваются к месту рождения). У него дети скоро школу закончат… им лучше в МГИМО-МГУ, чем в САФУ. С моей точки зрения, аргументы неубиенные.

А что у Эрнеста Анатольевича? Бизнес по уши врос в архангельскую землю - до такой степени, что коллеги из «Эха севера» его когда-то «доном» окрестили (с намеком сами знаете на кого). Депутат четырёх (!) созывов. Председатель думского Комитета (по их меркам ну очень круто). Дважды министр областного правительства (при двух губернаторах, значит, оценили деловую хватку). Две попытки стать мэром Архангельска (дважды не дошёл до финала по не зависящим от него обстоятельствам).

«Хочу вовремя уйти из политики… пора дать дорогу молодым». Вот кому он горбатого лепит? В его возрасте (55) политика - самое оно. Особенно, если соблюдаешь здоровый образ жизни. Разговоры об общественной работе, докторской диссертации, пардон, в пользу бедных. После такой насыщенной жизни уйти в тень… да заскучает сразу.

Тем более, что карьеру человек делал через политику. Впервые я внимательно разглядел Белокоровина через объектив телекамеры, когда в качестве фрилансера снимал очередной съезд Союза правых сил в каком-то подмосковном пансионате. Сидел он рядом с Дмитрием Таскаевым… лицо было у него такое… праволиберальное (как раз заканчивался 2001 год). Но потом быстро соскочил в набиравшее силу «Единство» (предтечу ЕР), старший товарищ туда чуть позже подтянулся. Звали нашего героя тогда запросто – Эрни Белка, и бизнес был стрёмным (поднимался на спиртосодержащей вкуснятине). Но всё это осталось в демократическом прошлом, зачем старое ворошить.

Я просто рассуждаю. Много лет солидный политик Эрнест Анатольевич держит при себе опытного политтехнолога Диму (иногда к нему ещё и Рустам присоединяется). На июньских праймериз занимает первое место, одолев в трудной позиционной борьбе Михаила Авалиани. В родном для них обоих Соломбальском округе… это какое же бабло… пардон, влияние включить нужно было?! При подобном раскладе пятый созыв Белокоровину был гарантирован, на финальном этапе на него бы бесплатно сработал партийно-административный ресурс.

Коллеги из других изданий раскручивают версию, что известные в регионе единороссы вдруг ощутили ответственность за непопулярные решения, поддерживаемые их партией (НДС, пенсионный возраст и пр.), и, сгорая от стыда, решили самоотстраниться. Ох, не верится. Тем более, что самые динозавры региональной политики, спрыгнувшие с праймериз (Поликарпов, Вторый, Аннин), сделали это по своим причинам (каждый по своей). Причём заранее, когда наш герой шёл до конца, победив и порастратившись. Красивый жест, никто не спорит… и всё-таки.

И тут я вспоминаю, почему на губернаторских выборах 2004-го года побеждавший по всем статьям Крупчак снял свою кандидатуру. Как гласит народная молва, подкреплённая сведениями из собственных источников со Старой площади, Владимира Ярославовича, на тот момент уже действующего депутата Государственный Думы, вызвали в один высокий кабинет, из которого был виден Магадан. И предложили сняться с выборов. Не в пользу кого-то, а по другим причинам, связанным непосредственно с его бизнесом. Типа, в парламент с таким портфолио ещё можно, а вот в губернаторы уже нельзя. Так приоткрылась дверца для никчемного молочника Киселёва… но это уже совсем другая история.

К чему я это? А ни к чему. Надо же понять, почему с выборов снимаются заведомые победители.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD