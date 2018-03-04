Итоги недели с 23 по 29 апреля 2018 года (следующие Итоги выйдут 20 мая)

Сегодня в Итогах:

- Армянская эйфория – влияние на Ереван Москве придётся делить с Вашингтоном и Парижем;

- На арене снова Дуров – Telegram умывает власть по полной программе;

- Санкции нашего здоровья – Толстой и Лисовский в истории с лекарствами выставили себя полными дебилами;

- Американизмы архангельской глубинки – за что голодает мать ученика Урдомской школы.

Международные новости

Армения: Уходящий вдаль президент

С этой далёкой Сирией мы совсем отвлеклись от тех событий, что у нас под боком. А между тем в Армении, которая после распада Союза была и остаётся, наверное, самым верным и последовательным союзником России (не то Азербайджан с Турцией растерзают), такое происходит!

Если по порядку, то большой армянский шухер начался из-за того, что президент страны Серж Саргсян решил поправить ещё. Хотя должен был уйти в отставку, в Армении как раз закончилось президентское правление и наступило парламентское. Депутаты же послушно избрали премьером, то есть, главой государства, того же Сержа.

Случись такое в России (а разговоры-то идут), какой-нибудь Володин или Песков разведёт руками и скажет: - Ну, куда же мы без него, без Владимира Владимировича?! Народ вздохнёт, согласится и станет смотреть ток-шоу, где записные говоруны будут убеждать, что другой альтернативы у страны нет и быть не может.

В Армении не так. Или Серж у них не тот, или воздух бодрит, или чача дурит. Страна просто взорвалась протестами, в Ереване одномоментно на улицы вышло около 200 000 человек, люди резонно сочли, что их надурили. Противостояние нарастало, начались аресты лидеров оппозиции. Параллельно бойцы спецслужб стали демонстративно (не спеша) переходить на сторону протестующих. В то же время Москва поспешила объявить, что не вмешивается, а только наблюдает - её дело в данном конфликте миротворческое. В воздухе явно запахло гражданской войной…

И тут Саргсян делает неожиданное и мудрейшее заявление: «Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра». Чтобы вы понимали – этот Никол как раз и есть лидер оппозиции. То есть, гордый армянский мужчина публично признал правоту своего политического конкурента. Всё… гора Арарат покидает Турцию и начинает двигаться в сторону армянской границы.

Какие претензии непосредственно к Сержу Саргсяну? Основная – мы устали от твоей… лица. В остальном же некогда богатая советская республика (Соединённые Штаты Армении, ну, вы помните) живёт, мягко говоря, не очень. После распада СССР стало ясно, что её видимое довольство было за счёт интеграции (водители с советским стажем, думаю, до сих пор с ужасом вспоминают их уродские ЕрАЗы, не всегда доезжавшие даже до заводской проходной), дотаций из Москвы и природного умения армянских мужчин пустить пыль в глаза.

А ещё проблема с качеством народа. Как известно, больше армян проживает по миру (за счёт их переводов в основном и выживают дружные армянские семьи), чем внутри самой Армении. Мне же в середине 90-х довелось быть крёстным у целой армянской семьи – у взрослых детей и их уже старенькой мамы. Брат (аналитик одного из московских банков) всё пытался выдать замуж свою сестру… специфической кавказской внешности. И безрезультатно. «Андроник, - увещевал его я, - пусть едет в Армению, там всё сложится». «Ты не представляешь, кто там остался… совсем никудышные. Те, кто попроворней – в Лос-Анжелесе и Марселе, более тихие – в Москве и Санкт-Петербурге». В итоге сестра познакомилась в интернете с гражданином Ирландии, но турецкого происхождения с неясными армянскими корнями. Рожает чернявых ирландцев, пишет, что счастлива…

Как в этой ситуации вести себя России? Удивительно, но факт, мы ведём себя правильно. То есть, не вмешиваемся. Ибо для нас благоприятная геополитическая ситуация – Армения окружена злейшими её врагами в лице Турции и Азербайджана, на которых у нашей страны есть кой-какое влияние. И США туда не полезут, им влияние на Турцию дороже. У армян же настолько жива память о турецком геноциде, что наша военная база в Гюмри действительно гарантия от любых действенных враждебных поползновений. Уж если простили спятившего российского солдата-самовольщика, оставившего за собой детские трупы… какие ещё нужны доказательства доброжелательности. При том, что наш президент так и не извинился перед всем армянским народом за произошедшее.

Есть, впрочем, версия, что России просто надоели метания Сержа, в последние годы пытавшегося заигрывать с Западом. Но и пришедший ему на смену будет делать ровно то же самое, никуда не денется. Вы представляете, какое в США армянское лобби? России бы такое! Когда я летел в начале 90-го по маршруту Москва-Нью-Йорк, три четверти салона ИЛ-86 было заполнено армянскими эмигрантами (впрочем, тогда ещё просто бывшими гражданами СССР). У них было сразу три причины для выезда – спитакское землетрясение (экологические беженцы), конфликт в Нагорном Карабахе и притеснения от советской власти. Ей-богу, даже евреи им завидовали. О французских армянах и упоминать излишне - они в кабинет к Макрону без доклада заходят. Так что России давно пришлось смириться с тем, что в этой очереди она не одна (такая благородная).

Однако в эти дни меня удивила реакция части армян. Тех, что часто называют «московским розливом», которые не вылезают из телестудий, обсуждая всё, что угодно, только не ситуацию на своей малой родине – Мигранян, Кургинян, Кеосоян, Мартиросян, Симонян. Боятся в запале сказать лишнее? Или не знают, чью сторону принять (Саргсян когда-то продемонстрировал свою злопамятность)?

Сторонние же аналитики (неэтнические), полагают, что на стороне армянского правительства просто не оказалось никаких значимых общественных сил или региональных этно-конфессиональных групп. Даже постоянно воюющий Нагорный Карабах, когда-то мощная политическая сила, готовая к самым решительным действиям, не захотел вписываться за обанкротившихся чиновников, погрязших в коррупции и кумовстве. Ну, а что такое кумовство в условиях постсоветского Кавказа… не мне вам рассказывать.

Только что прочитал, что Москва довольна развитием событий в Армении. Дмитрий Песков - Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время в обозримой перспективе появятся какие-то очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ. <> Все, что происходит в Ереване, это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. От души сказано, с глубоким выдохом облегчения. Хотя президент Путин и поспешил поздравить коллегу Сержа с очередным избранием в новой должности, явно не ожидая такого развития событий. Но есть украинский урок, где мы сразу поставили не на того Янека и по факту потеряли ближнего соседа на долгие-долгие времена. Спровоцируй Саргсян ереванский майдан… с трудом представляю, как бы Россия выходила из такой ситуации. По договору наши военные в Гюмри должны поддерживать действующую власть, в крайнем случае, выполнять роль миротворцев. При таком накале страстей это означает жертвовать собой. А оно надо нашим ребятам?

Да, есть мнение, что армянский пример сменяемости власти через всенародное недовольство может не понравиться Кремлю - якобы нанесён удар по путинской модели. Бросьте, господа, всегда есть отмазка – у нас же ПУТИН, а не какой-то там –сян.

И тем не менее. Советский Ереван (в независимом армянском побывать так и не удалось) запомнился мне полным пренебрежением к правилам уличного движения и кучками мужчин, сидящих тут и там на корточках и что-то эмоционально обсуждающих посреди рабочего дня. Теперь же я видел целые площади радостно танцующих, празднующих свою победу. Прежде всего, эти люди преодолели свой страх (кто знал заранее, на что хватит Сержа, что ему посоветуют московские консультанты), вышли отстаивать право своё, которое и обрели. Полное впечатление, что «Арарат» разгромил «Барселону».

Не думаю, что теперь армяне Армении будут жить богаче, лучше… предпосылок не вижу. Но давайте хотя бы порадуемся за их победу.

Федеральные новости

Telegram: Блокировка сознания

Эта новость какую уже неделю вызывает гнев и возмущение народных масс, а у меня до неё всё руки не доходили.

Власть решила заблокировать один из популярнейших интернет-ресурсов. Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.



Собственно, примерно за то же самое у основателя этой соцсети уже отбирали «ВКонтакте». Выкупили или по беспределу, лично для меня не суть важно, ни там, ни там не присутствую. Мне интересен феномен их создателя – Павла Дурова. Человек не только сказочно поднялся на идее (не новой, но вовремя подхваченной и удачно адаптированной, нашедшей отечественного потребителя), его уже называют властителем дум современной молодёжи, примеривают на него кирасу лидера демократической оппозиции. Согласитесь, это не на залоговых аукционах (Абрамович) подниматься и даже не на перепродаже мобильников (Чичваркин).

И ладно бы только Россия! Помните, как в начал этого года чуть не взорвался Иран? Любопытно, что аналитики отмечают большую роль в «Персидской весне» нашего Павла Дурова, чей иранский сегмент Telegrama примерно 40 млн. человек (около половины населения страны). И власти той страны чисто по-мусульмански стали блокировать соцсети, вместо того, чтобы прислушаться к требованиям протестующих. И мы пошли тем же путём… и кто мы после этого?!

Да, Паша странен. Вот банальный пример - в 2012 году в СМИ долго и вкусно обсасывался случай, когда топ-менеджеры «ВКонтакте» во главе с Дуровым бросали самолётики с прикреплёнными к ним 5000-рублёвыми купюрами из окна центрального офиса компании в Санкт-Петербурге. Вскоре под окнами собралась толпа, которая устроила драку за эти деньги. Позже Павел объяснил, что своим поступком хотел создать праздничную атмосферу в День города. При этом очевидцы рассказывали, что владелец социальной сети наблюдал за происходящим под его окнами с нескрываемым презрением к народным массам.

Но когда молодой человек в двадцать с чем-то становится миллиардером, когда в интернет-местечко, придуманное им, заходят миллионы (да не просто заходят, а фактически живут), когда понимаешь, что стоит им свистнуть и покатится… тут надо иметь железную психику. А она не у каждого такая. Наверное, многие помнят ваучерный фонд «Гермес-Союз». Я сам в него отнёс свой ваучер и благополучно о нём забыл, так как никогда не верил в халяву. Так вот, его тогдашний владелец (фамилию за давностью лет не припомню) натурально спятил от свалившегося на него богатства и влияния и стал заявлять, что он новый мессия, веря в это стопроцентно, пытался что-то там политическое строить. А ведь Паша Дуров даже в депутаты не заявлялся, ему без надобности. За что только гнобят парня?

А теперь цифры. 64 % россиян, пользователей интернета, заявляют, что им этот Telegram на дух не нужен (как мне, например). По данным ВЦИОМ, интернетом пользуются 78% россиян. Нехитрые арифметические подсчёты… это какой же соблазн взять всё под контроль! По одной лишь теории вероятности среди этих десятков миллионов (речь идёт только о живущих в России) обязательно найдётся сотня-другая, которая не прочь что-нибудь взорвать по религиозным или политическим причинам, а то и просто из хулиганских побуждений. Поймать таких за руку просто нереально… так хоть жизнь немного усложнить. Это я хочу понять логику Роскомнадзора.

По-моему, Паша развлекается. Например, призвал своих сторонников пускать в знак протеста против произвола властей бумажные самолётики. Лично у меня прямая ассоциация с бумажными журавликами из детства, которые моё поколение клеило для японской девочки, умиравшей от лучевой болезни. То есть, дело благородное, невинное и никакой политической подоплёки. С другой стороны, налицо акт пассивного сопротивления, которое в определённый момент может перейти в активную фазу.

Бумажные самолётики несанкционированно вылетают из окон. Из любых. Что теперь будет блокировать Роскомнадзор – бумагу или окна? Если не будет, то фактически признает своё поражение. И так Паша Дуров практически неуязвим. Со своими деньжищами, виртуальным бизнесом и свободой передвигаться по всему миру… просто страшный сон Юрия Андропова. К тому же этот гений, как многие из его породы, по-моему, одинок – ни семьи, ни детей. Вообще ни за что не прихватишь. Ему даже не надо на улицу никого призывать выходить, миллионы самолётиков будут тешить его распухшее эго.

-Нет, - сказал Павел Валерьевич Дуров,- мы пойдем другим путем! Власть будет нас ждать с Росгвардией на Тверской, а мы ее обманем. Мы будем в 19 час по моск. времени из окон бумажные самолетики пускать! Путину доложат, он охренеет от такого неожиданного креатива и велит Жарову оставить Telegram в покое! И может быть, даже сам, впав в растерянность, подаст в отставку. И так победим! Это не я придумал, а известный в прошлом политик Николай Травкин. Человек хоть и рабочий, но образованный, начитанный, он предрекает появление современного рыцаря Ланселота, с которым ни драконом, ни зенитками не справиться.

Вот было бы интересно, если бы через Telegram не террористы переписывались, а российские патриоты приглашали добровольцев идти воевать на Донбасс или за Сирию Башара Асада. А устроить сбор пожертвований на подарок Путину к инаугурации? По-моему, Дуров, не приложивший и мизинца к этим акциям, уже награждался бы в Кремле чем-нибудь первой степени.

Пока очень интересно наблюдать за сообщениями о том, что большого эффекта никакая блокировка не приносит. Так, у пяти-десяти процентов пользователей проблемы, у кого-то вибер подвис, зато полно инструкций по обходу препонов. Ещё американский чудила Илон Маск запустит спутник, как он обещал, с бесплатным на весь мир интернетом, и мы окончательно зайдём в информационный сумрак, где нас никакой власти не достать. Ввести в России северокорейский режим? Уверен, у власти духа не хватит… да и свои же дети из Майами не дадут.

Всё-так Паша Дуров – голова. Кто-нибудь будет оспаривать?

Санкции: И гордо умереть стоя

Иногда мне сводит кулаки. От ненависти. Так хочется врезать в эти наглючие морды! В такие моменты я начинаю уговаривать себя: «Тогда было намного хуже».

Для меня тогда – это при социализме. Известно, что более-менее нормальную жизнь в материальном выражении тебе могли обеспечить две недели (пусть и раз в год) заграничной командировки. Но в капиталистическую страну. Простой арифметический подсчёт. Суточные тогда выплачивались из расчёта 16 долларов в день. Приличные джинсы можно было купить за 20 $… на распродаже дешевле. В Москве с рук они уходили 150-180 руб., и это через знакомых – на толчке гораздо дороже. Плюсуйте… умножайте… разделите на 12 месяцев…

Как питались эти две недели. Вот вам характерная мосфильмовская история из того времени. На съемках «Ленин в Париже» управляющий третьеразрядной гостиницы, куда заселили группу знаменитого кинорежиссёра Юткевича (не оскорбление, экономия валюты), обращается к директору съёмочной группы с претензией:

- Вынужден побеспокоить вас, месье. Когда заселялись ваши люди, они были предупреждены о неукоснительном соблюдении основных правил нашего отеля. Пункт первый гласит - никаких домашних животных. Однако из одного номера горничная ежедневно выносит по 6 пустых банок собачьих консервов. Я вынужден ставить вопрос о выселении...

- Не подскажете, кто проживает в том номере?

- Двое краснолицых мужчин, постоянно пахнущих алкоголем и употребляющих выражения, которых нет ни в одном разговорнике.

- Так это наши осветители! Никаких собак, они сами этим закусывают.

А суп-письмо в биде когда-нибудь варили? Впрочем, я о другом. Часто к людям, отбывающим за капиталистический рубеж с возвратом, обращались с конкретным заказом – что привезти с гарантированной покупкой здесь за любые деньги. Я сам слышал, как заказывали лекарства, аналогов которым СССР не производил, а таких было до… фига, короче. С обезболивающими связываться боялись, можно запросто было налететь на обвинение в наркотраффике. Наша семья с этим столкнулась, когда тесть умирал от онкологии. Герой Советского Союза, потерявший в первом же бою обе ноги (об этом читайте здесь), уходя, выл от страшной боли, неверующий, плакал, что черти пилят печень. И ничего… ни заслуги, ни связи, ни деньги (которые были), всё на общих основаниях. И как можно скучать по той власти… не понимаю.

Но в один момент «железный занавес» рухнул - ввози, что хочешь, лишь бы деньги были. И даже не ввози, просто закажи. Что можем, произведём по лицензии. Что нет, всё равно доставим. Это и называется жизнь без границ. И не удивляйтесь, что фармакология – один из самых прибыльных видов бизнеса. На что ещё денег не жалеть, как не на здоровье.

Но твари решили, что нефиг всем комфортно лечиться. Первым высказался не в меру упитанный депутат Госдумы из телеведущих. Этот недостойный отпрыск великого писателя-пахаря уже успел отметиться скандальными заявлениями в отношении…. Впрочем, читайте его слова сами - «Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек». Потом Петруша долго удивлялся, что он такого сказал, почему резонанс, кого оскорбил. Типа, мы слишком обидчивы и не понимаем шутку юмора. От таких лиц? Не то, что не понимаем, но и запрещаем шутить в наш адрес.

Тогда как-то успокоилось. Сейчас выяснилось, что П. Толстой никакой не антисемит… он просто дурак, прости-господи. В прямом эфире, в телепередаче советует страдающему гипертонией Борису Надеждину переходить с американского капотена на отечественную кору дуба или боярышник. Как проявление высшего патриотизма.

Для вас Борис Надеждин кто? То, что бывший политик и депутат той же конторы, что и Толстой, известно. Но в настоящее время он больше институтский преподаватель. С соответствующими доходами и возможностями. Не олигарх ни разу… и депутатом уже вряд ли станет. Так и вижу лоснящуюся морду-лица депутата Толстого - мы главнее, мы хозяева жизни, мы решаем, от чего и как долго вам помирать.

Теперь он снова жалуется, что у россиян в интернете проблемы с чувством юмора. Что он-то никого и никогда… и можно было бы списать на личную недалёкость и отсутствие такта у отдельного персонажа. Но…

"Россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России", - заявил сенатор от Зауралья Сергей Лисовский и посоветовал россиянам бороться с расстройствами "аскорбинкой и марганцовочкой".

Этот-то куда?! Я про Лисовского много знаю… но пока промолчу. Скажу только, что это самодовольная комсомольская морда, прилипающая ко всему, что жирно. Нет, не бизнесмен. Приспособленец и решала, я о его сегодняшнем курином бизнесе много чего знаю (мой бывший родственник - его деловой партнёр - был, по крайней мере). Да ладно бы эти дурни просто бухтели. Российский парламент всерьёз готов рассматривать список американских лекарств к запрещению. Вместе с алкоголем и табаком… сами видите, какие у этих ЗОЖников ассоциации.

В этом списке я обнаружил капотен. Лекарство, которое много лет мне помогает при скачках давления. А то, что я принимаю ежедневно по бесплатным рецептам, уже давно упало в качестве. О чём явственно и громко заявляют другие внутренние органы, не говоря уже о кожных заболеваниях. Минздрав признал, что многим наименованиям в запретном списке замены в отечественной фармакологии нет. В интернете это назвали геноцидом против собственного народа. А как ещё?

Иногда мне кажется, что это очередная постановка. Уж слишком рьяно российский Сенат взялся защищать право граждан лечиться тем, что действительно помогает, без оглядки на пункт made in… . Вполне допускаю, что от чистого сердца. Но эти двое, которых мы разбирали… неужели готовы так подставляться? Ведь сами телевизионщики и могли просчитать резонанс. Посему один вывод – они были искренни. Зная, что им-то уж капотен доставят спецрейсом. И, возможно, бесплатно, в ту самую ведомственную поликлинику, где отличное обслуживание и любые лекарства, но хреновые специалисты, потому что блатные (так мне рассказывали).

Я бы для этих людей наоборот – ввёл тройной тариф в соответствии с их доходами. Но это тема другого разговора… а пока – руки прочь от моего капотена, гады!

Региональные новости

Архангельская область: Школа и секс

Все на этой неделе обсуждают сессии. А мне не хочется. Потому что не был – не участвовал. Да и проходящее это всё, через неделю забудется, вот увидите.

Иное дело школьные страсти в маленькой Урдоме. Кто не в курсе – там давно кипит скандал вокруг преподавания основ половой жизни. Не какие-то там тычинки с пестиками, а, похоже, всё в натуральную величину… разве что без практических занятий прямо на партах. Вроде бы, предмет для стёба, но тут появилось сообщение, что родительница одного из учеников объявила бессрочную голодовку в знак протеста против такой учительской вакханалии.

Вы не поверите, но уроки полового воспитания проводились и в мои школьные годы, которые выпали на самый разгар застоя. И не в 10 классе, в восьмом, когда даже наша продвинутая во всех смыслах английская спец познавала таинства любви по произведениям классики (Бунин-Мопассан) и по санкционному «Playboy» (у многих родители были выездные, причём без права на таможенный досмотр).

Помню-помню ту худосочную и совсем неаппетитную девицу, что пришла к нам в класс и механическим голосом отбарабанила банальные истины, о которых бы мы не постеснялись бы спросить даже у своих бабушек. Самое интересное, что никаких скабрёзностей за этим уроком не последовало, в курилке на улице мужским составом был вынесен вердикт, что такими уроками только отобьют охоту к любви. Как к чистой, так и к грязной. И ни слова матом, уж поверьте.

Впрочем, на том потуги к нашему половому воспитанию и закончились, как будто и не было, всё отдали на откуп комсомолу. Напомню, времена те были не то, чтобы пуританские. Наоборот, разнузданный секс наравне с матом от творческой интеллигенции входил в список любого пассивного диссидента (из тех, кто не выходит на площади, но подрывает систему изнутри). Однако в семьях об этом говорить было не принято. По умолчанию такие беседы должны были проводить отцы с сыновьями и матери с дочерями. Возможно, при царизме да в продвинутых дворянских семьях так оно и было, у классиков есть намёки. Но в современной реальности, когда мать-одиночка рядовое явление… просто нереально.

Ну так вот, в Урдоме… Ещё в мае прошлого года по соцсетям распространялось сообщение от некоего РИА «Катюша» (орфография и пунктуация оригинала): В Урдому зачастили проверяющие, а в один прекрасный момент директор Додонов исчез из поселка. Местные жители говорили, что директора увезли на машине с московскими номерами, а его служебный кабинет был опечатан. Увы, это не так: корреспондент «Катюши» дозвонился до Додонова—который сообщил что уехал в отпуск с женой, а после майских праздников директор вернулся в школу исполнять свои обязанности. Говорят, даже, что кто-то из местных мужиков, посмотревших сюжеты про школу, встретив Додонова на улице, намекнул ему что за эксперименты над детьми можно и ответить—на что директор заявил, что он лишь выполняет инструкции управления образования Архангельской области. Кстати, приграничный Архангельск традиционно был в поле особого внимания скандинавских спецслужб — в частности, «Совет министров северных стран» в 2015 году и ранее выделял очень большие гранты на всякие образовательные и правозащитные новшества (в январе 2015 года российская дочка этого фонда, «Информационное бюро Совета Министров Северных Стран, было признано иностранным агентом).

Дальше следовали душераздирающие подробности – оказывается, уроки половой зрелости начинали вести уже в младших классах, а плюс к ним вводные лекции по употреблению наркотиков. Всё вместе наталкивало на мысль, что кто-то просто сводит с директором школы счёты, превращая его в коллективного Гумберта-Гумберта. И ничего удивительного. Для маленькой депрессивной Урдомы его кресло - вполне лакомое местечко, а такое испытанное жизнью средство в борьбе за должность, как простой донос в ФСБ, давно не проходит. К слову, Додонова помимо всего прочего обвиняли в излишнем американизме – он якобы заменил привычную цифровую систему отметок за успеваемость на американскую буквенную. Очень актуально в свете последних событий в мире.

Однако уже в начале апреля этого года региональный уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова выступила с заявлением, что проверка, проведённая московской комиссией, фактов сексуального просвещения школьников не выявила, школой даже был выигран суд. Но, пардон, откуда тогда информация о голодающей маме, выданная не абы кем, а солидным агентством REGNUM? Причём с ясным мнением автора публикации - вопрос о «принудительном обучении» в 99% случаев решается в пользу учебных заведений. Тут, как я понимаю, речь идет уже о предвзятости суда и всех московских комиссий вместе взятых.

Вот пусть с Регнумом теперь и разбираются. Я же, как отец одного школьника и одного детсадовца, который уже морально готов стать школьником, выскажу своё цивилизованное мнение.

Видит бог, автора ещё никто не пытался обвинить в ханжестве, скорее наоборот, в излишней свободе взглядов на взаимоотношения полов (но не представителей одного пола). Но в этом случае, как и с религиозным просвещением – всё на усмотрение семьи. Потому что в каждой ячейке общества (простите за слог) свои традиции, свой уровень откровений. И не надо горевать, что молодёжь выходит в жизнь сексуально безграмотной. Такого просто не бывает, спасибо информационной открытости. Больше скажу – с этой открытостью в глазах родного чада запросто сам лохом можешь оказаться - вот обидно так обидно.

Пока же я бы хотел разобраться, кто лукавит в урдомской истории. Эх, хотел без политики… только куда же от неё денешься.

ВНИМАНИЕ: Следующие Итоги недели выйдут 20 мая.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD