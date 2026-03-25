Против оккультизма, эзотерики и неоязычества

Центр апологетической миссии по Северо-Западному федеральному округу запустил цикл обучающих семинаров. В них принимает участие замглавы образовательного отдела Архангельской епархии священник Михаил Юров.

«Сегодня стремительно набирают обороты и находят отклик в молодежной среде неоязычество, оккультизм и эзотерика, — отметил отец Михаил. — Мы имеем дело с серьезнейшим духовным вызовом Православию! Как распознать угрозу и что делать Церкви? На эти и многие другие темы мы рассуждали с коллегами в ходе нескольких онлайн-встреч представителей ЦАМ по СЗФО. Надеюсь, в ближайшее время удастся поделиться наработками и применить их на практике не только в формате индивидуально работы с разными людьми, но и в виде лекций».

Отметим, что проблему распространения неоязычества неоднократно поднимал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на разных площадках. В частности, Предстоятель Русской Православной Церкви говорил об этом на заседании Высшего Церковного Совета 10 апреля 2025 года. Ниже приводим цитату из выступления Патриарха Кирилла:

«Историческая Русь более тысячи лет назад осознанно и решительно выбрала путь следования за Христом, то есть отказалась от язычества. Этот выбор определил всю дальнейшую судьбу нашего народа и нашего Отечества, лег в основу государственности и в основу формирования культурных идеалов нашего народа. Однако сегодня мы становимся свидетелями попыток исказить наше прошлое, подменить подлинную духовную традицию искусственно сконструированными суррогатами.

Особую тревогу вызывает то, что неоязычество нередко преподносится молодежи как некая альтернатива Православию — якобы более историческая, естественная и по-настоящему национальная. На деле же мы имеем дело с эклектичной смесью фантазий, элементов, заимствованных из разных культур, и откровенно деструктивных идей. Многие из неоязыческих течений проповедуют культ силы, пренебрежение христианскими ценностями милосердия, а порой откровенно навязывают очень губительные взгляды. Что, может быть, самое опасное — в рамках этой так называемой культуры, вернее, псевдокультуры, формируется особое отношение к применению силы. Как и в замкнутых этнических сообществах, сила рассматриваются как решающий фактор сохранения идентичности и распространения реального влияния на жизнь большинства.

Нельзя сказать, чтобы наши правоохранительные органы никак не обращали внимания на эту проблему, но совершенно очевидно, что предпринимаемых мер недостаточно, и угроза нашей национальной и культурной идентичности сохраняется. Конечно, Церковь, еще раз хочу сказать, не может оставаться безучастной. Мы должны ясно говорить о том, что неоязычество не имеет ничего общего с подлинной историей наших предков, которые приняли христианство и обрели свет христианской истины. Именно в контексте этой религиозной традиции формировалась и развивалась та высокая русская, российская культура, которая со всей мощью вошла в контекст мировой культуры и остается очень притягательным фактором для многих людей, тем более что наша культура несет в себе совершенно конкретное нравственное измерение.

Мы видим, что сегодня происходит некое сращивание неоязычества со всевозможными оккультными и эзотерическими практиками, которые рекламируются без всяких ограничений и превратились просто в бизнес, — всевозможные колдуны, колдуньи, ну и все прочее, о чем каждый из нас хорошо знает. Вот почему проблема неоязычества требует как духовно-просветительских усилий Церкви, так и мер государственного реагирования, когда это течение приобретает откровенно деструктивный характер».