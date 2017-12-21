"Персидская весна" с русским акцентом. Как Павел Дуров чуть Иран не взорвал

Пока мы с вами отдыхали да обмывали новые года, в Иране чуть не случилась революция.

Именно что чуть. Несколько новостей по телевизору, не сказать, чтобы очень тревожных. Так, локальные вспышки общественного недовольства, что периодически бывает даже в тоталитарных государствах. Обсуждения в интернете… с полярными мнениями. Одни (патриоты) усматривают в этом происки Большого Сатаны (США), который спит и видит, как растерзать ещё один мусульманский режим, уютно сидящий на доходах от нефти. Другие (либералы) увидели в происходящем рост национального самосознания и невозможность жить по-старому.

Так всё-таки, как там развивалось? Народные волнения в десятках иранских городов произошли с 28 декабря по 3 января. По данным иранских властей, участие в них приняли около 15 тысяч человек. У сторонних наблюдателей эта цифра гораздо внушительней, что косвенно подтверждается широкой географией беспорядков. Причём столица этого исламского государства, Тегеран, не являлась центром волнений, однако и там были арестованы 450 человек. Не обошлось и без крови, как минимум 21 человек стали жертвами столкновений народа с полицией и задействованными армейскими частями.

Удивительно? Удивительно, что не рвануло раньше - у народа, много лет находящегося под международными санкциями, нервы всегда на пределе (да-да… намекаю).

Кстати, восемь лет назад, а именно в 2009 году, иранский народ тоже вышел на улицу. Тогда гнев коснулся фальсификации результатов президентских выборов, на которых победу одержал Махмуд Ахмадинежад, выходец из консервативного лагеря, большой сторонник физического уничтожения Израиля и яростный оппонент всему западному. Бунт пытались поднять реформисты, среди которых в основном были представители среднего класса. Как известно, любые санкции, любые барьеры, в том числе и политические, прежде всего бьют по бизнесу, где в основном и занят средний класс.

Однако нынешний протест разительно отличается от предыдущего. Во-первых, волнения охватили, в том числе, небольшие города, ранее достаточно пассивные в проявлениях гражданского неповиновения. Во-вторых, на этот раз основу митингующих составили бедняки, по которым ударили сокращения расходов на социальную сферу. И в-третьих, несмотря на такое изменение структуры протестующих, огромную роль сыграли социальные сети, в прямом смысле слова выводившие народ на улицу. Политологи уже говорят о появлении некоего виртуального вождя, особо опасного для действующей власти именно своей бесплотностью. В мессенджерах популяризировалась информация о протестах, выкладывалось расписание незаконных митингов и даже инструкции, как изготовить «коктейль Молотова» (этот Тelegram-канал набрал 1,4 млн. подписчиков).

Любопытно, что аналитики отмечают большую роль в «Персидской весне» нашего Павла Дурова, чей иранский сегмент Telegrama примерно 40 млн. человек (около половины населения страны).

И всё-таки это внешний, скорее побочный фактор. Что касается внутреннего, то здесь никаких новшеств - Иран платит дорогую цену за великодержавную политику, направленную на противодействие США, Израилю и Саудовской Аравии. Тегеранский режим потратил миллиарды долларов на спасение сирийского правительства Башара Асада, поддержку террористической антиизраильской «Хезболлы» и йеменских повстанцев. Понятно, что далеко не весь народ готов расплачиваться за столь дорогостоящие геополитические игры со слабо прогнозируемым финалом.

Власть недальновидно занялась блокировкой соцсетей, не обращая внимания на первопричину народного недовольства, откликнувшегося на вопиющее нарушение социальной справедливости – повесить расходы как обузу на малоимущие слои. Так чаще всего и бывало в мировой истории, а уж в новейшей сплошь и рядом – экономические требования быстро переходят в политический протест и часто заканчиваются сменой режима. Не всегда, правда, удачной сменой… но это уж как пойдёт.

Сейчас аналитики просматривают кадры иранских волнений. И приходят к выводу, что потенциал был, просто всё сделано наспех. Да, были в толпе клакеры-крикуны, но без нужной в таких случаях силовой поддержки, которая зачнёт бойню с полицией, возьмёт на себя первую кровь.

Увы, или слава богу - для кого как - протестующих было очень мало. Да, выступления прокатились по всей стране, от Мешхеда на востоке до Решта на западе, но в каждом месте было не более 1500 человек, и количество нарушителей спокойствия не превысило 15 000 человек по всей стране. Для Ирана это пыль в пустыне, хотя столько бы могло хватить на дестабилизацию Тегерана.

Единственным реальным лидером, поддержавшим «Персидскую весну» оказался… американский президент Дональд Трамп, и то он это сделал через Twitter. Причём можно смело предположить, что среди вышедших на улицу далеко не все относятся положительно к этому деятелю. А вот свои, способные поднять народ, находятся или в тюрьме, или под домашним арестом. С этим власть исламского государства вовремя подсуетилась.

Ещё обращает внимание слишком пёстрая палитра протестующих – от либералов-интеллектуалов до типичных маргиналов. То есть те, кто при других обстоятельствах друг с другом в одной пустыне … не присядут. Монархисты, пацифисты, сепаратисты (Курдистана), суннитские экстремисты. С такими можно что-то разрушить, но никак не построить.

И главное, у протестующих не было открытых сторонников ни во власти, ни в армии, ни в силовых структурах. Последних наоборот, очень возмутили пацифисты, сводящие к нулю все иранские потери в Сирии.

Как вела себя в этой ситуации Россия? Молча поддерживала действующую иранскую власть. Что вполне объяснимо - без реальной помощи со стороны Тегерана боеспособность сирийской армии быстро упадёт до нуля, а, как мы видим, наземные конфликты на этой территории отнюдь не закончены. Но и явственно помогать президенту Роухани удерживать власть Москве не с руки - с противоположной стороны у нас тоже немало перспективных партнёров, взять хотя бы Израиль.

Пока же представляю довольное лицо Паши Дурова – и как я вас всех сделал!

Леонид Черток