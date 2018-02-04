Итоги недели с 9 по 15 апреля 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Американский игнор – Москва может не дождаться англоязычных болельщиков… ну да и хрен с ними;

- И сказал Медведев – российский премьер не обещал народу небедной жизни, но проявил оптимизм;

- Актеры-правдорубы – мастера культуры должны разделить зрителей на своих и чужих;

- Интервью со Скубенко – глава Северодвинска считает себя «домашним кинозрителем».

Международные новости

США: И никакого футбола

Как выяснилось, на прошлой неделе мы слишком легковесно подошли к новым американским санкциям. Никого из перечисленных не жалко. Ничуть – это я писал в Итогах. Действительно, кого жалеть, если в списке том одни чиновники да богатеи из первой двадцатки, пощипывающие травку на кремлёвских лужайках.

Вексельберг, Дерипаска… по идее, если им ограничат бизнес на Западе, это только в плюс России. Все заработанные ими нефтедоллары будут оставаться на внутреннем рынке России, то есть, работать на отечественную экономику. Говорун не купит себе ещё одну квартиру в Майами… да это просто праздник какой-то! По-любому минус чиновничьей коррупции, о чём мечтает даже президент.

О, эта обывательская наивность. Продувной Дерипаска (не путать с Пробитым) тут же заявил о дефолте всей своей бизнес-империи. Начали считать: мама-дорогая - это же тысячи людей на улице, без средств к существованию. Падение курса рубля на мировых биржевых площадках и, как следствие, пикирование рубля – вот тебе, чёртова бабушка, и чёрный понедельник. Туроператоры воют – зарубежные контрагенты не дают подтверждения заказанным турам – они вот-вот вверх взлетят. Опять потирают руки Крым да Сочи, а ведь мы в прошлом году клялись, что больше туда ни ногой.

Мало того, коварные америкосы решили ударить в российскую болевую точку – в спорт. И ведь не в кёрлинг, не в пинг-понг, а в любимый народом футбол. В нашу гордость, где нам впервые в истории (и по замесу в последний) доверили на своей территории провести мировой чемпионат.

«Британским и американским футбольным болельщикам рекомендовано воздержаться от поездки на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Белом доме пояснили, что представители британских и американских диппредставительств в РФ не смогут в обычном режиме помогать своим согражданам, после того как часть дипломатов была выслана российскими властями из-за дела Скрипаля». А там и австралийским болельщикам посоветовали трижды подумать перед тем, как паковать чемоданы в Москву.



Вот жуки (но не Beatles). Ведь знают – запрети своим (свободным людям свободных стран) куда-нибудь ехать, они назло попрутся. Да и запретить нельзя, конституция не позволит. Другое дело трижды подумать. Представляете, что эти пивные мужики себе нагоняют! Всё по-хитрому: поклонникам футбола, которые всё-таки приедут в Россию, но заболеют или получат травмы и будут нуждаться в срочной отправке домой, консульская помощь во время чемпионата не гарантируется. А уж всем известно, как эти англоязычные надеются на помощь своих стран в случае чего. Сейчас им вдобавок расскажут про эпидемии в России, про наши лестницы, на которых неуклюжие иностранцы ломают ноги, ещё и «Броненосец Потёмкин» покажут. Плюс оперативная помощь гражданам Великобритании и США не гарантируется и в случае террористических угроз во время ЧМ. Ну, это вообще…



В итоге российский бюджет не досчитается… сколько-то там миллионов в иностранной валюте, а россияне будут чувствовать себя незаслуженно оплеванными – из-за какого-то конторского перебежчика нас всех наказывают. Для справки, летом к нам собирались приехать не менее десяти тысяч англичан (а всего британцами уже куплено более 30 000 билетов), которые на подобных выездах денег не считают и гуляют на все. Американцев поменьше - США в финальную часть нынешнего мундиаля не пробились, но и там за последние тридцать лет появились настоящие фанаты soccer (европейский футбол), которым всё равно, кто играет, лишь бы поорать, поматериться да подудеть.

И тут воленс-неволенс мне вспоминается история с бойкотом московской Олимпиады-80.

Тоже, кстати, тёмная история. Официальная версия, которую нам тогда представили – из-за ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана. И уже в перестройку появилась вторая – якобы русские подкупили членов МОК чёрной икрой (бочками заносили?!) и шубами из натурального меха. А что, могли, спорт тогда был в приоритете внешней политики. Однако реальность не настолько коррупционна. Москва изначально была единственным городом-претендентом на проведение XXII летних игр. Однако за несколько часов до окончания приема заявок, 31 марта 1974 года, в канцелярию МОК в Лозанне пришла телеграмма из США - копия заявки от Лос-Анджелеса. Сама заявка тем временем находилась в самолете, пересекающем Атлантику.

Ну, и какие в такой ситуации шубы с икрой? Собственно, заявка от Л-А нужна была только для того, чтобы был технический претендент на случай какого-либо форс-мажора, отношения между Москвой и Вашингтоном на тот момент были чики-пуки, вместе в космос собирались. Результат голосования был 39-22… кто же знал тогда, что история так повернётся.

Но случилось как случилось. 27 декабря 1979 года спецназ КГБ и ГРУ штурмом взял дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина. На следующий день в Кабул начали прибывать первые советские военные подразделения. 1 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли вопрос об «обвинительном заключении» в отношении СССР. 3 января генеральный секретарь НОК США Дональд Миллер заявил: «Олимпийские игры - не игрушка в противостоянии Запада и Востока». Таким образом можно заключить, что кулуарные консультации о возможности бойкота шли полным ходом. 4 января президент США Джимми Картер выступил с инициативой бойкота московской Олимпиады. Американцев поддержали Великобритания и Канада… ну и покатило. Зимой 80-го советская олимпийская сборная всё-таки приехала на зимнюю Олимпиаду в Лейк-Плэсид, где произошёл конфуз – нашу «красную машину» вынесли в финале американские хоккеисты, которых собирали по университетским командам. Обида советской стороны была настолько явной, что на закрытии Московской Олимпиады, которое все запомнили по плачущему Мишке, был демонстративно и вопиюще нарушен священный ритуал - не была проведена передача флага организаторам следующей Олимпиады и не был исполнен гимн США - страны, принимающей следующую Олимпиаду. С чего, в общем-то, и начался уже наш бойкот летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.



Я сейчас пытаюсь вспомнить, испортил ли неприезд ряда ведущих спортивных сборных тот олимпийский праздник. Нет, не испортил… к тому же ряд их спортсменов просто положил с прибором на мнение своих правительств – выступили под нейтральным олимпийским флагом.

А уж игнор со стороны их болельщиков (что очень вряд ли)… как-нибудь переживём.

Федеральные новости

Экономика: Чтоб мы жили как медвежья бабушка

Как известно, в начале мая (конкретно, 7-го) наш президент в четвёртый раз инаугурируется. Этот формальный (в данном случае) акт будет сопровождён уходом нынешнего кабмина в отставку. В полном составе. А вот в каком составе он возродится, вопрос.

Кажется, к правительству есть претензии у всех, от либералов до геев и анархистов (у патриотов, само собой). Нет только у главы государства… он министров, как правило, защищает, говорит: надо дать им возможность ещё проявить себя. Но процедура есть процедура – премьер-министру Медведеву пришлось отчитываться перед Госдумой. Останется ли сам Айфончик? Тоже вопрос. Про него можно сказать только одно – человек Путина. В сегодняшней ситуации это уже не много… не то, что в почти стабильном 2012-м. Тогда уж лучше мотивированный либерал Кудрин как противовес всё более распоясанному Сечину, ибо этот военный переводяга окончательно почувствовал себя путеводной звездой нефтяников и вождём силовиков.

Так как, было чем похвастаться Медведеву? Он нашёл. За прошедшие 6 лет наша экономика при все перипетиях не рухнула окончательно. Умершие от голода по подъездам не валяются (страшилка 90-х)… разве что пьяные, но это такая национальная традиция. Наоборот, ипотеку стали брать лучше, из-за частного автотранспорта во дворах детишкам негде на велосипедах кататься. Да, личные яхты пока не у всех… но только в море нам толчеи и не хватало.

И тем не менее бедность населения остаётся главной проблемой России. Причём не та бедность, что в развитых странах. В Америке я видел бедные семьи. Или эмигранты первой волны (украинские пятидесятники, к примеру), или коренные маргиналы, как правило, из цветных. Живут в доме по двое-трое в комнате (гурьбой эмигрируют), ездят на авто только что не с помойки, банки на сдачу собирают, потому что работать ленятся (мы не для того приезжали, чтобы упахаться). Это их выбор, никому не обидно.

Другое дело в России. У нас в число бедных попадают вполне работящие люди… только им мало платят. В конце прошлого года эксперты подсчитали, что не могут себя обеспечить более 12 млн. работающих россиян. То есть те, кому платят официальную зарплату, на которую нельзя прожить. Ещё не расхристанная нищета (всё-таки это маргиналы, их сознательный стиль жизни, одна из форм психоза), но аккуратно заштопанная бедность, вызывающая жалость. Представляете, как себя чувствуют эти люди?

Тогда министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин признал, что за чертой бедности находятся около 13% населения России. Он тут же пообещал, что в течение шести-семи лет процент нищих россиян сократится до 7-8%. То есть, уже не при Путине, которому он присягал… а там, как покатит. Кстати, именно Топилин один из первых кандидатов на вылет.

И вот в минувшую среду Дмитрий Анатольевич на пальцах объяснял недоверчивым нашим парламентариям (шутка), какие меры принимает кабинет министров для устранения бедности. Например, повысили МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года минимальный размер оплаты труда вырос почти в два раза, а с 1 мая составит 11 163 рубля. «Это коснётся более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере». Теперь все волнуются, хватит ли на это средств в региональных бюджетах… ну так это другая печалька.



Ещё Медведев признал, что среди нас есть люди, которые не в состоянии себя обеспечить. И назвал - это пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные семьи - они получают доплату в виде различных пособий и выплат. По-моему, нашего премьера кто-то вводит в заблуждение. Как раз ветераны у нас вполне себе неплохо получают, ещё и внукам-правнукам помогают. И совсем забыл о тех, кто получает действительно очень мало. Например, работники культуры (те же библиотекари). А поинтересуйтесь, сколько зарабатывают в месяц артисты бюджетного Архангельского драматического. Уверен, будете шокированы.

Впрочем, для последней категории всегда есть отмазка – это у вас не профессия, а призвание, за любимую работу хотите ещё и много получать?!

В советские времена тоже были малооплачиваемые профессии. Но там был потаённый смысл. Например, постыдно мало платили поварам, официантам и санитаркам (нянечкам) в больницах. С тем расчётом, что первые на работе доберут продуктами (знал поваров, которые даже хлеб в дом не покупали), вторые – чаевыми (а пьяных ещё и обсчитают - у меня знакомый три раза счёт приносил загулявшему в столице мореману и каждый раз удачно), третьим, если с утра на тумбочку рубль не положишь, весь день на мокрых простынях будешь лежать. Советская власть как бы говорила: вот тебе для вида минимум, остальное сам возьмёшь. А потом удивляются, откуда повальное воровство… да мы все подельники!

Сложнее с пенсионерами. Тут Медведев даже свою бабушку не пожалел (в качестве примера) - …вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя. Поясняю – та власть строго следила за тем, чтобы человек много не зарабатывал – если уж пенсионер, то пенсионер - если вышел, то сиди дома. То есть, выйти на пенсию и продолжать работать - это хрен вам, а то какая страна всеобщей занятости. Мало того, и с подработкой были большие проблемы. Мой мосфильмовский друг (на тот момент инженер звукозаписи) устроился по вечерам крутить музыку в клубе МАДИ за 40 рэ в месяц (над ним кооператив висел). Так в парткоме студии об этом узнали и подняли бучу. Якобы по неуплате партийных взносов, а на деле стыдили – коммунист должен обходиться малым и не сквалыжничать. Ох, и запустил он им в морды партбилетом… когда можно стало.

Вот чем мне нравится это время – ворочай, что хочешь, лишь бы далеко за рамки законодательства не заходить (по возможности без грабежей). И всегда есть, на что потратить… а не мерить джинсы в общественном сортире и не дружить с мясниками-метрдотелями.

Впрочем, не всем выступление премьер-министра понравилось. Многие на него гонят, подозревают в лукавстве. Например, касаемо окормления Крыма. Правительство докладывает, что там всё идёт по плану, а оказывается все деньги вбухиваются в один глобальный проект – Керченский мост, в ущерб 150 не таким амбициозным, но очень социально важным объектам.

И Крым ответит. Уже этим летом. Рекордным повышением цен, которое прогнозируется буквально всеми туроператорами, и до сих пор советско-украинским уровнем сервиса.

Мне другое странно – депутаты не-из-«Единой России» критиковали премьер-министра за то, что он ничего не сказал о недостатках (провалах) в работе своего кабинета за истёкшую шестилетку. Господа, а вы жанры не перепутали? Это вам не сатирический киножурнал «Фитиль», а Медведев - не пьяный сантехник.

К тому же все мы знаем цену его словам. Личный друг Путина… есть у нас и такая профессия. Увы…





Новости культуры: И Козёл на саксе

В российской культуре пошла мода на правду.

Оригинальную правду. Сначала деятель культуры старательно оскорбляет своих зрителей в интервью, которое смакуется по всем информационным каналам. Потом начинается ответка. Коллеги по цеху возмущаются: «Да кто он такой, чем недоволен?! Ведь снимается больше нас всех вместе взятых, соответственно и получает». Засим следует отповедь в соцсетях от простых: «Да вы, падлы,.. то есть, мастера культуры, по гроб жизни обязаны своему народу, который ходит на вас за деньги». А журналюгам-то какая радость!

Помните «ЧП районного масштаба», где секретарь райкома ВЛКСМ, потерявший, как ему кажется, всё в этой жизни, включая жену и карьеру, впервые говорит правду о разлагающемся комсомоле и неожиданно (для себя, в первую очередь) становится зачинателем нового почина самобичевания. Впрочем, от самодеградации это его не спасает… что остаётся в открытом финале.

Увы, сегодня не те времена. Правдой никого не удивишь (даже о собственной сексуальной ориентации), за любой базар отвечать приходится.

Что было ждать от Макаревича, назвавшего россиян «злобными дебилами». Россияне обиделись… ведь они, как минимум, не злобные, а наоборот, на весь мир славятся хлебосольством и гостеприимством. Собственно, «машинисту» и терять было нечего, он давно записан в нацпредатели. Я всегда скептически относился к Макару, умеющему договариваться с любым режимом… сидевшему рядом с Путиным на концерте Маккартни как шерочка с машерочкой (после такого, как минимум, не спросишь: – Кто ты такой, что на встречу со мной пригласили?). Но несколько лет назад и его прорвало, даже в жюри КВН перестали приглашать, хотя из старых выпусков пока не вырезают. Вы представляете, сколько он на этом потерял в деньгах… ей-богу, уважаю.

К тому же дословно его слова в том интервью: «Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное» и дальше про 25-й кадр, который превращает наших людей в… этих самых. Да, не всех… но вспомните ещё несколько лет назад драку в прямом эфире, да ещё с участием телеведущих. Такое мог себе позволить, разве что, Владимир Вольфович, но ему прощается по умолчанию. А представьте, что Савик Шустер бьёт приглашённого эксперта по шее или Евгений Киселёв выталкивает кого-то тычками из студии. Что самое отвратительное, рейтинг таких передач только поднимается, цены на рекламные блоки растут, теленачальство довольно потирает руки, а не снимает быдло с эфира. И что не так сказал Макаревич?

Меня не удивили откровения Алексея Серебрякова. Он вообще парень резкий (многолетние занятия боевыми искусствами меняют и характер). По-хорошему самоуверен, знает в какой он цене, под него сериалы пишутся. И семья давно там, мотивированно, продуманно… остаётся завидовать такой внутренней свободе.

И вот он заявляет: «Национальной идеей является сила, наглость и хамство». Как раз то, что нашим телевидением и культивируется - посмотрите только на бесконечное потрясание кулаками то в сторону Америки, то в сторону Украины. А перед этим было сказано буквально следующее: «Ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи». Что не так? У нас же не «Что, где, когда?» каждый день в прямом эфире, а Шейнины да Соловьёвы. Каких знаний вы у них набраться собираетесь? Их гости в основном трындят, что россияне самые умные, вежливые, мирные, толерантные и трудолюбивые… от одного фофана я слышал, что наши дома испокон века самые чистые… так и ждал пассажа про самые лучшие российские дороги.

Но от кого не ожидал, так это от Данилы Козловского. Который назвал россиян… нет, это россияне захотели от него услышать, что они дерьмо, и выбрать новую жертву для гонений. А в оригинале звучало так - «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в „Челси“, в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза: „Мать твою! Это кто сделал? Наши?“ — „Нет, наши, русские“. А в России сплошная ненависть и хамство». Вот тут обида конкретная. На то, что не оценили его в новом режиссёрском качестве в фильме «Тренер».

Конечно, Даня изначально рисковал. Снимать фильм про современный российский футбол… разве что комедию абсурда. Или криминальную драму (несколько лет назад на наши многострадальные экраны выходило нечто подобное, «Игра», кажется). Писать о фильме, который не видел, - то же самое, что обсуждать книгу, которую не читал («Доктор Живаго» for example). Поэтому остановимся на обоюдной реакции зрителей и творцов.

Творцы – люди нервные. Открою секрет - профессиональная этика разрешает материться на рабочем месте представителям только двух совсем не родственных специальностей – хирургу за операционным столом и режиссёру на съёмочной площадке. Нет, конечно, в реальной жизни матерятся все, но только этим двоим позволено не извиняться, а в конце просто сказать: «Всем спасибо за работу». Потому что первый копается в теле, второй – в душах.

Уже слышал мнение – мол, распустились творческие люди, актёришки-режиссёришки, всё от сумасшедших денег, зрителя своего за быдло держат. Ну, во-первых, деньги не такие сумасшедшие, вы с Голливудом сравните. Во-вторых, даже при советских более чем скромных ставках зритель мог довести. Снимаем где-нибудь на натуре, в городе (в деревнях-то люди потактичнее), подходит такой в рабочей спецуре или, того хуже, в синих бухгалтерских нарукавниках, и начинает обсуждать мировой кинематограф – как таких как Феллини и Тарковский только земля носит?! И хватаешься за голову – боже, ради чего мы здесь корячимся, для кого снимаем (правда, часто тоже снимали оторви да брось, но понты дороже истины).

Конечно, дело не в деньгах. Ибо поговорка «Если вы такие умные, то почему такие бедные» не подходит для России. Здесь бедными часто бывают именно интеллектуалы (особенно часто те, кто работает в культурной сфере). Но именно разница в IQ (пардон, не могу подобрать русского аналога этому мерилу) намного шире имущественного разрыва. Особенно в последних поколениях… да и среди бабушек, где одни смотрят старые постановки МХАТА, а другие прилипают к своим голубым экранам ради какой-нибудь петросянщины, тоже.

Поведение и лексикон зрителей в соцсетях, давно превратившихся в двери кабинок привокзального сортира, обсуждать не вижу смысла, и так всё ясно.

К слову, не стоит Даниила Козловского идентифицировать с сыгранным им персонажем из «ДухLess». Напомню, парень начинал у Алексея Германа (пусть и младшего) в «Гарпастуме»… эта кинематографическая семья очень щепетильна в вопросе, с кем работать и общаться.

Впрочем, вы когда-нибудь слышали, чтобы именно актёра обвиняли в провале того или иного фильма? Всегда виноват только режиссёр. Козловский, если взялся за этот гуж, должен просто задубеть и смириться. Как Никита Михалков - вся страна поливала его «Утомлённых солнцем – 2», а он только в усы посмеивался – всё равно первым экраном прошли.

Во всем мире у каждого снимающего (не эпизодически) режиссёра есть свой зритель. Кто-то работает на фермеров Техаса, жующих в кинозале попкорн, а кто-то на публику, идущую после сеанса вкушать устрицы под сухое шампанское. И если режиссёры ещё иногда пересекаются на общих корпоративных тусовках, то зрители практически никогда. Презирают друг друга, конечно, но на расстоянии и молча, без мата.

И мы когда-нибудь к этому придём. Это только в той, старой стране одни и те же люди ходили и на «Зеркало», и на «Опасно для жизни». По банальной причине отсутствия иного доступного досуга.

Пока же давайте попробуем не передавить друг друга…

Региональные новости

Архангельская область: Скубенко, Черток и… «Наполеон»

Это моя первая очная встреча с Игорем Скубенко. А заочная не первая - «помню-помню, как вы обо мне писали во времена моего министерства»… «работа такая, оппозиционное мы издание или где»… «понимаю и не в претензии». Вот теперь можно и поговорить.

Будем считать, что c главой администрации Северодвинска у меня полдник (как раз на часах 12.00). В том же гостеприимном интерьере, в каком я около месяца назад проводил five o’clock с Игорем Годзишем (в конце материала напомню, где).

Меня мэры (уж я по старинке) интересуют, прежде всего, с человеческой точки зрения. Безумно интересно – рождается мальчик… ходит в школу… в институт… а потом бац, и мэр. Когда его избирают, ещё понятно – приглянулся народ, тут разные методы есть. Другое дело, выделиться так, чтобы тебе предложили. Какие книжки надо читать, какую музыку слушить… вот, где тайна.

Но наш неспешный разговор пришлось начать с политически горячего – буквально за час до встречи губернатор огласил своё послание.

- И что нового для себя открыли? – спрашиваю.

- Да я всё уже сказал телевизионщикам…

- А вы коротенько.

Если коротенько, то в послании Орлова Скубенко услышал про новую динамику. То есть, хватит ориентироваться только на лес (доска-тоска) и федеральные вливания в ВПК. Хотя, конечное, инвестиции будут и дальше играть в жизни Северодвинска очень важную роль…

- Кстати, - невежливо перебиваю, - вы ведь, работая областным министром, не переехали на ПМЖ в Архангельск. Что так?

- Просто Северодвинск для меня комфортней Архангельска. Подчёркиваю, для меня комфортней. При ежедневной дороге туда-обратно. Сейчас обожаю гулять по своему городу… даже с учётом весеннего подтопления, но с этим боремся и поборем.

А я, грешным делом, ещё подумал про особое состояние, когда идёшь по городу, над которым поставлен начальником. Подумал… но не спросил. Вспомнил, как Годзиш обрезал мой же вопрос о чувстве хозяина – «не надо путать бизнес и госдолжность». Хорошо это или плохо, отдельный разговор, в нашей стране идёт бесконечная дискуссия на тему – всему нужен хозяин или просто грамотный исполнитель. Эти два Игоря из одной команды…

Так какую новую динамику получит Северодвинск, изначально строившийся как объект советского ВПК, спрашиваю. Например, развитие туризма, слышу в ответ. Ага, промышленного… и тут же получаю открытие – оказывается, промышленный туризм забава для ВИПов и детских тургрупп. Но есть и другой потенциал, например, Нёнокса, северодвинские «Малые Корелы», только в уменьшенном формате. Конечно, есть свои сложности – до сих пор функционирующий полигон, дороги, прямо скажем, не хайвэй, проблемы с инфраструктурой, не рассчитанной на туристический поток. Но всё это решаемо… со временем. И с привлечением бизнеса.

А так, ключевой ставкой для города корабелов остаются предприятия ВПК и Арктика, развитие именно промышленного бизнеса. И от статуса моногорода пока никуда не уйти, хотя есть задача к 30-му году (этого века) переориентироваться.

- А зачем, - спрашиваю, - вон, Мирный прекрасно себе живёт.

- Северодвинск – не Мирный, - слышу в ответ, - хотя и у нас президент частый гость, с 2005-го приезжал 8 раз. И вообще, разные люди у нас бывают… о некоторых визитах просто не сообщается, секретность.

- А допуск секретности у начальника Северодвинска есть?

- Обязательно.

- И «вертушка» (прямая засекреченная связь с Кремлём)?

- Аналог. Напрямую президенту звонить не могу, но в федеральные структуры – запросто.

Вот это жизнь! И тут настал момент перейти к детству героя интервью. В Википедии написано, что Игорь Васильевич Скубенко родился в Мурманской области. Ошибка, родился он в стольном граде Киеве… но именно что только родился, папа киевлянин. Ощущать себя человеком будущий градоначальник начал в военном гарнизоне Гаджиево, нашей северной базе подлодок, откуда его отец и был переведён на службу в Северодвинск. Подробности службы отца не спрашиваю… понимаю…единственное, что сказал сам интервьюируемый: «с младых ногтей понимал, что любое задание отца с выходом в море – очень серьёзно». Страну охраняет – не фунт кишмиша. Ну и собственная сопричастность, для мальчишек советского поколения (а Скубенко как раз из последнего) – это очень важно.

- Когда почувствовали, что попали в непростой город?

- Сразу же, когда пересекали милицейский пикет и досмотр на въезде… как будто госграницу перешли.

Это чувство не покидало и дальше, в классе были все сопричастны – у кого-то отец подлодки варит, а у кого-то их в море выводит. Я не спросил, хвастались ли они своими отцами. Но, думаю, что хвастались… мы ведь своими, невоенными, хвастались.

Игорь Скубенко ходил в отличниках. Нет, не ботаник-зубрила, просто схватывал всё на лету. Также легко поступил на экономический факультет, с детства считал хорошо. Сложности начались после окончания… 98-й… помните, как тогда с работой было. Пришлось начинать с бухгалтера, о чём до этого не думал – не гадал (и песня «Милый мой бухгалтер» не из его репертуара). Но сразу попал в систему образования, что предопределило дальнейший путь.

- Стали разбираться в педагогике? – интересуюсь.

- В определенной мере… в очень непростых взаимоотношениях внутри этого сообщества.

- И сразу в министры?

- А вы считаете, министром образования может стать только хороший педагог? Я секрет открою – и директором школы не каждый учитель, это, скорее, административная должность.

Вспоминаю о критиках министра областного образования Скубенко… даже имена припомнил. Пожимает плечами – нормальный ход, когда работаешь, всегда готов дискутировать с каждым.

Так как попадают в мэры? Оказывается, сначала вас настраивают, ведут разговоры с претендентом, в нашем случае таким переговорщиком был Михаил Гмырин. Ну, а когда дозреешь, следует конкретное предложение, как любит говорить Орлов – мужской вызов. Вот мне таких предложений не поступало… даже теряюсь, почему (шутка).

Интересно, а как друзья относятся к такому карьерному взлёту. В голосе градоначальника звучит сожаление – увы, они как-то рассасываются, на сегодняшний день остались те, что со школы. На работе? Нет, там Скубенко предпочитает выстраивать несколько другие отношения. Всё-таки это не кино, не журналистика, а госуправление… вот почему мне и не предлагают должность мэра.

Какой момент за полгода мэрства стал самым сложным? Ну, медведь на кладбище… или суета вокруг «Дома Пикуля»? Не сложными, поправляет городской глава, а шумными. Что, раньше медведи-рыси в наш город не заходили? Да сколько угодно, только на этот раз появление зверя было воспринято как проверка нового мэра на реакцию. Ну, и пар народ сбросил, если бы не было этого медведя, стоило его придумать. Что касается домика известного беллетриста (к нему у самого автора отношение неоднозначное), то здесь Скубенко ориентируется на мнение общественности, а личное отношение дело десятое. Главное, чтобы городской вид не портили развалюхи.

Тут самое время спросить о литературных пристрастиях.

- Сейчас в основном читаю профессиональную литературу. Вот полпред президента (Беглов) подарил книгу воспоминаний учительницы Владимира Владимировича Путина. Как о чём?! О своём знаменитом ученике. Да, это тоже относится к специальной литературе, а вы как думали.

- Кино?

- Я – семейный зритель, не киногурман. Нет, от Кустурицы не фанатею.

- Музыка?

- Русский рок. «Алиса», «ЧиЖ», ДДТ, «Аквариум»…

Ну, просто елей на душу… какая попса, какой «Бухгалтер»?!.

Тут вспомнился мне шум с увольнением жены нового мэра. Сам же и уволил, согласно законодательству, она в городской администрации не последний пост занимала. То, что кто-то воспринимал это популизмом, его личные проблемы.

- Был в семье не самый простой разговор. Супруга несколько дней молчала, знаете, что это такое (а то!)? Потом долго искала себя… и нашла, работа, близкая к социальной опеке, но уже не государственная. Нет, домашних животных у нас нет… как-то не сложилось.

Захотелось спросить что-нибудь умное. Например, про агломерацию… не станет ли Северодвинск просто районом Большого Архангельска, а функции градоначальника, соответственно, ужмутся до полномочий районного главы. Нет, Скубенко этого не боится, считает себя и свой город самодостаточными. Но что плохого в софинансировании глобальных проектов… например, построить на три города один, но большой аквапарк. О котором столько лет говорят, а воз и ныне там.

Запускаю провокацию – если завтра предложат сделать опять сделать из Северодвинска ЗАТО? С почти коммунизмом за пикетом на въезде, как реакция будет у мэра?

Скубенко пожимает плечами – зачем закрывать то, что когда-то открывали? И куда в такой конфигурации денется бизнес, в котором задействована большая часть северодвинцев… нет, не тот путь.

Пора прощаться. Под самый конец я вспоминаю сценку на мартовском пресс-завтраке с Годзишем. Тогда я спросил главу Архангельска, рассматривает ли он своё участие в выборах губернатора, которые обязательно состоятся в 2020 году. Даже не заморачиваюсь, был ответ. И тут раздалась реплика Рудалёва (БК) – «значит, следующий губер у нас Скубенко».

Так что, прав был Андрюха, спрашиваю, ваши сорок с лишним самое время для продолжения карьеры?

И наталкиваюсь на снисходительный взгляд:

- Сенсации не будет. Я мэром всего полгода, мне мой город нужно сделать лучше, красивее. А вообще, нам всем ещё до Орлова расти и расти…

Надо будет над этим подумать. Завтра.

Выражаем благодарность ресторану грузинской кухни «Старый Тифлис» (проспект Ломоносова, 281) за предоставленное под интервью помещение и отличный «Наполеон» (торт, а не то, что вы подумали).

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD