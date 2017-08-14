Итоги недели с 18 по 24 сентября 2017 года

Сегодня в Итогах:

- Парк Серёжиного периода – «Зарядье» становится проклятым местом для коренных москвичей;

- Памятник смерти – изобретатель АК-7.62 как сомнительный символ России;

- В сетях вместе с Путиным – Яндекс как способ перетащить молодёжь на свою сторону;

- Архангельск туристический – столице региона не хватает аутентичной китайской кухни.

Федеральные новости

«Зарядье»: Путешествие в прошлое

Чем дольше я живу вдали от Москвы, тем яснее понимаю – это мой родной город, другой его никогда не заменит. И если автоматически стал реагировать на любое упоминание Архангельска в федеральных СМИ, то Москва живёт во мне помимо рефлексов – это гордость и боль одновременно.

Особенно места, близкие с детства…

У моего огромного и бестолкового дома, переделанного под жилой из Кокаревского подворья – гостиницы для небедного люда, приехавшего торговать на Хитров рынок и в Китай-городе, вдобавок к достойному месторасположению прямо напротив Кремля имелся серьёзной, особенно для детворы, недостаток – у него не было двора в общепринятом московском понимании.

То есть, двор номинально был, но непригодный к использованию по назначению – ни в футбол погонять, ни на качелях покачаться (за неимением), ни «козла» забить. Большой заасфальтированный колодец с постоянно разгружающимися грузовиками, центр двора занимали подсобные предприятия, обслуживающие жизнедеятельность соседнего офицерского общежития Академии им. Фрунзе. Какие уж там игры.

В трёх минутах ходьбы от парадного подъезда (было ещё два чёрных входа, всё, как у приличных людей) располагался Репинский сквер, сейчас известный как Болотный. С аллеями, фонтаном и двумя песочницами. Да что толку, там правила бал шпана из соседних бараков, без родителей лучше не появляться. Я же говорю – СВОЕГО не было.

Посему моим детским местом прогулок часто становилась дорога через Малый каменный (Замоскворецкий) мост к Красной площади. С непременным заходом в ГУМ за фирменным мороженым (20 коп.), которое ещё нужно было караулить. Класса до 4-го с сопровождением кого-нибудь из старших. И я помню (или мне кажется, что помню) справа от моста какую-то другую Москву. Низкорослую, одноэтажную, неприбранную, с бельём, сохнущим напоказ на верёвках (для Москвы дикость). Меня, конечно, туда тянуло. Бабушка одёргивала – не вздумай, там тебя схватят, через мясорубку пропустят и пирожков наделают. Та ещё шутка, конечно.

Потом на этом месте как-то незаметно выросла гостиница (тогда что-то значимое строили довольно быстро, по колхозному принципу, не считаясь с затратами). Не гостиница, а целый микрорайон, с корпусами, несколькими ресторанами, кинотеатром и даже своим киноконцертным залом. Монументально! С виду – уродина уродиной, бельмо на праздничном лике центра столицы. Но разве кто-то задумывается об этом в детстве. Задумывались о другом – почему тебя в родной стране, в родном городе куда-то не пускают, а негров – пожалуйста?

Вы были когда-нибудь внутри «России»? Жутко неудобная планировка, такая, что не перестроишь, но из-за месторасположения всегда аншлаг. В итоге сломали, а на её месте… вот мы и подошли к скандалу.

Весь День города нам из телевизора рассказывали, какое чудо сотворил посреди Москвы её мэр Собянин, аж Путин восхитился. Типа все климатические зоны, от Арктики до пустынь, даже мне, нелюбопытному, захотелось взглянуть. Сумма расходов на это чудо тоже какая-то фееричная, что-то в диапазоне 14 миллиардов, и это ещё с недоделками. Россияне привычно матерились на зажравшихся москвичей, а те в ответ…

Уже через два дня после открытия парка «Зарядье» информационное пространство разорвала новость под общем названием «Москвичи – вандалы!»: … после наплыва горожан из парка исчезло 10 тысяч растений, были повреждены элементы зданий и паркового освещения. Хотя доказательств того, что растения были украдены именно посетителями, нет, а администрация парка назвала рассказы о кражах "домыслами", очевидно, что некоторых растений действительно нет на месте. Эксперты называют вынос растений временным явлением, которого можно ожидать в любом крупном городе. "Вспомните: когда еще несколько лет назад в Москве стали массово высаживать тюльпаны, это была совершенная экзотика, и в первое время срезанные с клумб цветы можно было увидеть в московских квартирах, но буквально через сезон все уже привыкли к тюльпанам в городе и стали просто любоваться цветами в клумбах", – говорит партнер КБ "Стрелка" Александра Сытникова. По ее словам, в дальнейшем посетителям можно предлагать приобрести какие-то растения из парка.

И это ещё либеральный текст, здесь москвичам даётся какая-то надежда на исправление – поворуют и перестанут, застыдятся и покупать начнут. Зато чётко прозвучал адресный посыл – это всё горожане. Хотя по моим многолетним наблюдениям первыми подобные аттракционы посещают как раз гости столицы, к которым я отношу также тех, кто недавно перебрался в Москву на ПМЖ, в них ещё сохранились любопытство и нетерпение, свойственное провинциалам. Мы же, коренные москвичи, ленивы и медлительны во всём, что не касается работы и зарабатывания денег, по той же причине в светский период проигрывали схватки в очереди за колбасой. Я когда-то (по молодости) отстоял четыре часа в Пушкинский, чтобы пройти мимо улыбки «Джоконды», рядом со мной колготился весь Советский Союз. Или три раза вставал в очередь в Мавзолей и выходил на неё, откладывая на потом… так в итоге и не попал на свидание с трупом. А на Камчатке мне один хвастался, что всегда достаивается… хотя не большевик по убеждениям ни разу.

Я не был в Москве больше 13 лет, но обладаю хорошей зрительной памятью. Восстанавливаю картинку… и понимаю, что в моём родном городе пришлый мэр с одобрения пришлого президента опять сотворил нечто инородное. При всей аляповатости старой «России» она была логичной на своём месте, приезжие люди жили совсем рядом с тем, к чему приехали, из окон любовались красотами Кремля (если кому повезло с расположением номера). А теперь и профессиональные архитекторы говорят об искажении исторического ландшафта, хотя именно за его восстановление ратовали, принимая решение о сносе гостиничного монстра.

Интересно, с кем советовался Собянин, когда планировал эту грандиозную по затратам стройку? Которую сейчас критикуют вполне компетентные специалисты, видные общественники и профессиональные московские краеведы. О рядовых жителях я даже не вспоминаю, центр Москвы давно не для москвичей, а для приезжих. Которым, чем чуднее, скандальней, тем лучше, в этом и кроется главная опасность не своего градоначальника. Впрочем, и у Лужкова с эстетикой было не очень в силу рабоче-крестьянского происхождения, но он хоть слушал кого-то, более образованного.

Москва – старый город, старее многих на Руси. Парка в этом месте никогда не было, новодел будет долго приживаться, искать своё место, цепляться корнями… если приживётся вообще. Кто-то подумал об этом заранее? По ходу, больше думали и говорили об освоении миллиардов, в том числе, и по откатным схемам. Как подумаешь о процентах с такого заказа… аж дух захватывает.

Кто-то сказал, что парк «Зарядье» уже стал символом столицы. Символом чего – мздоимства, мотовства, варварства? Такой символ, да в семью говорящего…

Михаил Калашников: Один в чужом городе



И опять о любимом городе. Который, кто хочет, тот и уродует…

Вы, наверное, думаете, что самый ужасный (есть более подходящее слово на У для подобных творений, но оно непечатное) памятник Москвы – это монстр-Пётр на стрелке у Дома на набережной? Значит, вы не видели Вацлава Воровского, что хитро затерялся в одном из тупичков района Лубянки. Какой вредитель от скульптуры поставил революционера и дипломата в такую позу?! (Впрочем, известно какой – Янкель Кац, монументалист-любитель, и сам сгинул в неизвестности). «Хрен с подковыркой», «памятник радикулиту, «пьяный и хромой) – неполный список народных названий. Специально в советские времена водил на него любоваться приезжий, подвыпивший люд – успех гарантированный. Но он на задворках, попробуй найти. Да и кто помнит этого Воровского, по ходу, его когда-то за дело убили.

Но вот в обществе появился запрос на монумент Калашниковым – создателю и его смертоносному изделию. Так, по крайней мере, нас уверяют. Мотивируя тем, что сей автомат популярен во всём мире, утёр нос американской автоматической винтовке М-16 (по крайней мере, шпана всего мира выбирает российское изделие), АК красуется на гербах нескольких не в меру агрессивный государств Третьего мира. А ещё это главный рукотворный экспорт страны, который подделывают в рукастых и шустрых странах типа Китая. Ну, чем не повод для национальной гордости?

Поставили эту гордость в центре Москвы, на месте, не имеющем к ни к автомату, ни к его создателю никакого интимного отношения. Почему не у здания Генштаба, или у Министерства обороны? Тоже центр города плюс нужные ассоциации. А чем нехорош парк у Музея Вооружённых сил, мой старший каждый свой приезд посещает? Загадка…

Памятник Михаилу Калашникову открылся в День оружейника, 19 сентября, в Оружейном сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Композиция представляет собой пятиметровую фигуру конструктора на четырехметровом постаменте с автоматом АК-47 в руках. Позади расположен силуэт земного шара и святой Георгий, поражающий копьем змея - "символ бесстрашия, мужества и воинской доблести". Ранее сообщалось, что фоном композиции станет фигура архангела Михаила, небесного покровителя Михаила Калашникова, который тоже часто изображается побеждающим дракона.

Вообще-то москвичи известные пацифисты. А ещё они не любят всякие новоделы, посвящённые чужим их городу людям. Новый памятник уже назвали «поц с гитарой». И действительно… смотря с какого ракурса смотреть. Макаревич (повар-рокер) обозвал изделие бездарным уродством. Создатель изделия (Салават Щербаков) посоветовал музыканту не судить о том, в чём тот ни хрена не понимает (видимо, не курсе, что Макар МАРХИ заканчивал).

И добавил, что Калашников создавал свой автомат для защиты собственной страны от внешних врагов. Даже спорить не буду. Вот только изначальная идея бывает так далека от воплощённой реальности…

В детстве у меня было совсем немного игрушек. Отчасти в этом виноват всеобъемлющий дефицит и очереди в «Детский мир», как в колбасный отдел, отчасти вечно безденежные родители (творческие работники, блин). Но автомат у меня был. ППШ. Я знал, что с ним мой папа победил немцев (он заканчивал войну командиром роты автоматчиков). Позже узнал, что автоматик был так себе – кучность только в ближнем бою, для прицельной стрельбы мало пригоден, неудобная перезарядка магазина и пр. И как раз Калашников должен был создать альтернативу по принципу немецкого шмайссера, только припозднился.

Калаш нам дали в руки уже в 8 классе на НВП, научили разбирать-собирать (действительно несложно). В девятом свозили на стрельбище – причастили. В армии – кому как повело. Многим дали подержаться только на присяге, а потом отправили копать-таскать-подметать. Были такие войска как стройбат, где иметь оружие не положено. «Там звери служат, голыми руками порвут» шутили. Ну, звери – не звери, а парни с судимостью и отклонениями… с такими лучше подальше от греха. В основном в обнимку с автоматами жили-спали разведбат и пехота (мотострелки по-модному). В караул – обязательно. Иногда с эксцессами – зашуганный салага мог перестрелять «дедушек». «Кто такому нервному автомат дал?!», - потом разбирались. Попробуй не дать…

Первая модификация автомата Калашникова (АК-7.62) была принята на вооружение в 1949-м. И где после этот мы его применяли, от кого защищались? Венгрия-56, Прага-68, постперестроечные конфликты. Война в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, где СССР защищал свои сомнительные политические интересы на дальних подступах. Афган… совсем отдельная история. Серьёзные бандитские разборки 90-х. Разве что на острове Даманском причесали китайцев… больше ничего жизнеутверждающего не припоминаю. «Иду себе, играю автоматом», - как пелось в песне Булата Окуджавы. Именно так нас и воспитывали… в играх со смертью. Иные это называют патриотическим воспитанием.

Мне кажется, Михаил Тимофеевич Калашников был неплохим человеком. Он искренне верил, что работает на оборону. Причём так верил, что в какой-то момент он перестал быть самим собой, перешёл из человеческого состояния в состояние символа. Но ему немного не хватило. И культуры (с чтением не сложилось), и твёрдости духа. Сахарову хватило, создатель ядерного оружия фактически принял светскую схимну, отказавшись от всех номенклатурных благ и одев диссидентские вериги. Примерьте на себя… такое под силу единицам. Однако я где-то читал, как под конец жизни самый именитый в мире оружейник признался иностранным журналистам, что лучше бы он сочинил не автомат, а модерновую газонокосилку. Может, врут…

Свойствен ли нам культ оружия? Вряд ли, разве что альбомы рассматривать. Я и по жизни мало знаю охотников, а уж коллекционеров оружия, так вообще никого. Мы точно не грузины, чтобы кинжал на пояс вешать – ещё порежемся. А нашинковать колбаску под закусь можно и в гастрономе попросить. Вот в морду соседу заехать, а то и брату – это по-нашему. Лишь бы не до Гражданской войны.

Впрочем, нам уже насаждают культ… не думаю, что под именно этот памятник, просто общая кампания. На российских дорогах появились билборды, с которых ребёнок просит маму не делать аборт, а дать послужить родине. Типа не убивай меня, это с успехом сделает армия. Но не исключаю, что это сугубо личная ассоциация автора, уходящая корнями в непростое детство…

К слову, сам Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл успокоил метущуюся душу изобретателя автомата – дело всей его жизни изначально для благих целей, грешны люди, использовавшие его для другого. А для чего должны были изначально – стрелять только в плохих… но где мерило добра и зла? Или прикладом орехи колоть?

У меня нет возможности рассмотреть памятник Калашникову в натуральную величину. Но даже на фотографиях видно, что одет он не в свою генеральскую форму, в которой обычно давал интервью и участвовал в фотосессиях. Короткая куртка, под ней рубашка с расстёгнутым воротом и автомат в руках… да это же браток из 90-х! Вот, что подумает иностранец без гида и не владеющий русским языком, чтобы прочитать надпись на монументе.

Ну всё, Вацлав Воровский, капец твоей неповторимости!

Политика: В жёстких лапах интернета

Ах, как легко и просто было жить совсем недавно (в масштабах истории)!

Вы помните предвыборную рекламу на советском телевидении, кроме как «не забудьте в воскресенье отдать свой конституционный долг»? Правильно, что не помните. Потому что не было её, в принципе не было. Да и вообще, вся рекламная политика недоразвитого социализма сводилась к одному – у нас все товары самые лучшие, поэтому их на всех не хватает. Отвечаю за то, о чём пишу, моя матушка перед пенсией несколько лет отработала редактором на Студии телерекламы, большего болота в Союзе, кажется не было, в Москве так точно.

Были, конечно, непроходящие ценности, звучавшие и висевшие десятилетиями типа «Летайте самолётами Аэрофлота» или «Храните деньги в сберегательной кассе». Как будто у людей был выбор… а если нет – априори лучшим будет то, что есть.

Ну и какая в подобной философии может быть политическая реклама? Если одна партия, если каждый кандидат лучший из лучших и с проверенной биографией, других никакой трудовой коллектив не выдвинет. Даже от исправительно-трудовой колонии (представим такое) на выборы пойдёт кум Иванов, а не пахан Щербатый. И, заметьте, без всякого давления со стороны… такой был уровень сознательности.

Но вот прошли те времена, изменилась политическая система. На первое место вышло телевидение, как самый общедоступный носитель информации – с ним даже уметь читать необязательно, только кнопки нажимай. О, это был золотой век «Останкино» – по аппаратным ходили эмиссары различных политических движений, расплачивающиеся за монтаж живыми баксами конкретно с исполнителями, а не с их начальством, рекламные ролики в эфире размещались при посредничестве туалетных уборщиц (ей-богу, не преувеличиваю).

Но кто мог тогда подумать, что так живо рванёт вперед интернет, как самоё дешёвое в использовании средство политической рекламы. Уже в конце нулевых некоторые госперевороты на Ближнем Востоке назвали интернетными и смс-ными. Страны, прошу заметить, не самые продвинутые в техническом смысле, не самые успешные в финансовой составляющей… однако сработало без захвата оппозицией телецентров. Что тогда говорить о странах развитого Запада…

… то и говорить. Например, сегодня Кремлю приходится оправдываться за размещение рекламы в социальной сети Facebook, которая по версии американских демократов повлияла на проценты Хиллари Клинтон во время последних президентских выборов: "Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна", - объясняется пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с обычным для него выражением лица испуганной выхухоли. Но не без искорки лукавства в широко и невинно распахнутых глазах

Может оно и так. Однако руководство популярной соцсети (товарищ Цукерберг всем заправляет) готово под присягой сообщить Госдепу, что аккаунты, связанные с Россией, в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. Если в цифрах, то 100 000 долларов было потрачено на 3 000 рекламных сообщений. И если такая мизерная в политическом мире сумма действительно повлияла на исход выборов в главной супердержаве… то это просто революция какая-то – за сто тысяч гринов у нас в России не всегда и старшие по подъезду избираются!

Может, конечно, и врут (Цукер недорого возьмёт). Однако с какого перепуга президент нашей страны вдруг поехал в офис «Яндекса»? Поздравлять с юбилеем, 20 лет парню… в смысле, поисковой системе стукнуло. Помню-помню… Яндекс по телевизору раскручивали непонятными тогда терминами, и я всё понять не мог, что за хрень рекламируют – неужто новую финансовую пирамиду? А оказалась вполне полезная штука, нужно было интернет пораньше освоить.

И всё-таки, первое лицо государства, да какого, едет поздравлять не Министерство обороны, не Байконур, не Мосфильм и даже не Лужники с юбилеем. А какой-то маломатериальный Яндекс, растворённый во Всемирной Сети. Значит, что-то есть в этом Яндексе, чего мы пока не знаем?

Говорят, что этот Яндекс живой пример искусственного интеллекта. Тут нужно сделать уточнение – наш президент совсем не похож на продвинутого пользователя, на то у него Медведев есть. Сам Владимир Владимирович гармонично смотрится за штурвалом… чего угодно, но только не за рулём автомобиля, которому водитель в принципе не нужен. Нет, это слишком сложный пример… Путин говорит по кремлёвской вертушке – да, по айфону последней модели – как-то не очень. И вообще, рабам на галерах айпады не положены по штатному расписанию! Помню, как трогательно смотрелся наш президент, удивлённо рассматривая достаточно давно пущенную в оборот пятитысячную купюру. Такому деньги не нужны… лично я в это верю.

Говорят, во время его визита был шухер с якобы подложенной бомбой. Отличный сценарный ход – кому ещё нужно взрывать какой-то Яндекс, как не вместе с президентом. Сразу должно поднять капитализацию компании – утрём нос Цукеру заодно с Брином. Ну, а сотрудники могут уволиться и засесть за мемуары.

Интересно, знает ли первое лицо хотя бы азы компьютерной грамотности, например, что такое браузер? Или это повод познакомиться с новинками прогресса… затянет, и среди тысяч фейковых страничек Путина в Контакте, Одноклассниках и Инстаграмме появится одна реальная. Останется только гадать – какая.

Ну, а если серьёзно?

Выборы меньше, чем через полгода. По всем прогнозам, Путин побуждает в первом туре. Но, спорить могу, ему нужна абсолютная победа, в которой он сам будет уверен. У президента есть свой ядерный электорат, который проголосует за него при любых обстоятельствах… даже за любого шалопая, на которого он лично укажет перстом. Но есть среди нас молодёжь… которая всё чаще посматривает на сторону (сами знаете, на какую). Та самая молодёжь, что фактически живёт в интернете и где не бывает Путина. Как бы по-быстрому перетащить её на свою сторону, стать для них своим? А нет ничего проще…

…короче, все на выборы!

Региональные новости

Архангельская область: Китайские сны

Есть у меня в жизни интерес – туризм. Интерес чисто теоретический, ибо идеальный отдых в моём понимание – созерцательный в шезлонге на лоне природы с бокалом согревающего в руке и книгой на коленях. Желательно с трёхразовым питанием.

Но был в жизни период, когда туризмом занимался почти профессионально – три года снимал телепрограмму «Туристский журнал», через неё первый раз и попал в Архангельск (февраль 93-го). Помню, как пригласивший «Помор-тур» голову сломал – чтобы такое снять, чтобы телезрителю нестрашно стало. «Вот памятник Петру Первому… только вы объективом влево не ведите, там развалюха притулилась». «А где у вас Кремль? В телевизоре беспроигрышно смотрится». «Увы, не обзавелись». Ну, Малые Корелы, чёрно-белые в февральскую погоду. Ещё Соловки… до них в те годы попробуй долететь, а потом обратно вылететь. Но сюжет получился, оплачено по прейскуранту…

Сколько лет прошло, а у меня до сих пор стойкий рефлекс на новости туриндустрии. На мой взгляд, в Архангельской области она не имеет больших перспектив. Вы можете представить толпы японцев с фотоаппаратами, вертящих головами на площади Ленина? И что им здесь фотографировать? Ну, Чумбаровку… а завернут за уголок, получится кадр из рубрики «Нарочно не придумаешь». Так что ещё не известно, хорошо или плохо то, что архангельский порт не принимает океанские круизные лайнеры. Иначе бы эта экскурсия называлась «Так жить нельзя».

Вот был бы возрождён профсоюзный туризм. Или школьный – архангельские школьники в Норильск, норильские к нам. На выходе – никому не стыдно за родные города, патриотизм опять же… только как после таких экскурсий развивать в детях чувство прекрасного?

Но мы же о деньгах грезим… о больших деньгах.

И вот нежданная радость – в Архангельск приехала целевая группа китайских туроператоров, заинтересовавшихся именно Поморьем. В удачное время, кстати, приехали. Тут и юбилей региона…

- Вы знаете, Архангельской области исполняется 80 лет.

- Не может быть! А выглядит от силы на 60…

…и Маргаритинская ярмарка. Да, неоправданно дорогая и организация бестолковая, КРАО опять кроют в соцсетях последними словами. Но китайцы-то не поймут, они же юанями мыслят и в русском сегменте Фейсбука не зависают. Если и поймут, то решат, что богатые люди живут в Архангельской области. Если богатые, то успешные, с такими можно делать бизнес.

А бизнес у китайцев специфический. Туристический в том числе.

Как мне рассказали мои источники, по долгу службы проводившие эти дни с делегацией КНР, китайские туроператоры рассчитывали, что их сразу на Северный полюс повезут… и обломались (интересно, сколько у каждого было по географии). И до этого я слышал, что в Арктику за большие деньги возят в основном гостей из Поднебесной. Тех, кто за годы их реформ успел настолько подняться, что готов потратиться на любопытство и собственные амбиции – побывать там, где ещё никто не был из его родного города.

В процентном отношении таких кот наплакал, но при полуторамиллиардном населении… короче, нам хватит.

Но Арктика не резиновая (как и Соловки, куда богатых китайцев тоже возят), к тому же экологи всячески протестуют против массового туризма. Ну и прочие сложности, как малая пассажирская вместимость ледоколов, а без них в тех широтах и делать нечего. К тому же Арктика… как бы сказать… не совсем архангельская, и эксклюзивно ей торговать нам никто не позволит.

Поэтому, если и делать ставку (хотя бы в умах) на массовый туризм из Китая, то надо иметь в виду всю Архангельскую область. И тут надо понимать нюансы…

То, что китайцы ахали - Мы увидели памятник Ленину на площади, и мы узнали, что это последний памятник Ленину, возведенный в России - это так интересно. Мы видели памятник Петру I, и нам показали его на 500-рублевой купюре - это тоже очень интересно. Интересное место - водорослевый комбинат, я не ожидал – можно спокойно отнести к традиционной восточной вежливости, сродни их бесконечным поклонам. 500 рублей этих гостей действительно интересуют, а насчёт царя Петра сильно сомневаюсь. Общий интерес к России как к туристическому продукту у них несомненно есть, всё-таки рядом живём, соседи, и уклад жизни совсем другой, в том же смысле нас и Китай интересует. Но до Архангельска, прямо скажем, от Пекина далековато. Примерно также, как и до Питера… но сравните, что посмотреть в городе на Неве и в городе на Северной Двине. Даже анализировать нечего.

Говорили о рынке промышленного и военного туризма, о турах на космодром и северодвинский ВПК. Вот туда бы я пустил китайцев самыми последними – обязательно что-нибудь срисуют и у себя внедрят. В этом смысле они опаснее американских шпионов, уж поверьте.

Экологический туризм… увы, китайцы, несмотря на ощутимый экономический прогресс последних трёх десятилетий ещё не дошли до внутреннего состояния западного потребителя, готового платить только за глоток свежайшего воздуха. Им в комплекте с природой Коноши ещё что-то историческое предложить, чтобы обязательно мирового значения. Но ни в коем случае не показывать каргопольскую игрушку, подделают и свою начнут на рынок гнать, только гораздо дешевле.

«Им интересно то, чего нет в их стране. У них нет снега, у них нет снегоходов, у них нет оленей, у них нет подлёдной рыбалки, у них нет эксклюзивных, допустим, туров, которые предлагаем мы здесь по области, с перелётами на вертолетах и путешествуя на ледоколах. Они, конечно, рвались все на Северный полюс вчера, но мы им сказали, что да, мы сегодня расскажем про ледоколы, но не так далеко, не до Северного полюса. Вот это им интересно». Это впечатления от встречи с архангельской стороны. Но есть недосказанность…

Ещё Довлатов писал в 80-е годы, что в любой туристической точке мира можно встретить любопытных японцев, их сейчас потеснили туристы китайские. Для которых это не только отдых и созерцательность чужого мира и чуждых ценностей, но и политическая программа. Давно уже не модны войны по захвату чужих территорий, за них на тебя может ополчиться весь мир. А если исподволь… ползуче…?

Стратегия китайского туризма такова – все юани, истраченные в зарубежных турах, должны совершить оборот… и в конце концов вернуться в Поднебесную. Необязательно прямо в госбюджет, можно в виде банковских переводов гражданам КНР от живущих на чужбине богатеньких родственников. Система давно отработана в крупных мегаполисах и по всей территории восточней Уральских гор. Для начала в регион внедряется китайский туроператор, к которому напрямую и обращаются туристы из Поднебесной, свой и только свой становится эксклюзивной принимающей стороной, наши же допускают только в роли посредников на подхвате.

А дальше начинается наступление по всем фронтам – местные сувениры покупаются только в китайских магазинчиках, обеды-ужины только в китайских ресторанчиках, при достаточном турпотоке появляются и китайские отельчики. Дальше к предприимчивым китайцам начинают подтягиваться их более простые родственники, создающие конкуренцию на местном рынке низкоквалифицированного труда. Именно так по всему миру и возникают Чайна-тауны… а вы как думали?

Эту систему в полной мере сейчас испытывает на себе Санкт-Петербург. Доходит до того, что юани даже не попадают в Россию, туристы ещё дома переводят деньги на китайский счёт управляющего питерским рестораном, в котором они собираются столоваться во время всего тура. А, если и попадают, то покрутятся на нашем теневом рынке, покрутятся (китайцы в этом известные мастера) и домой.

Пока же китайским туристам у нас в Архангельске делать нечего. Даже нет ни одного аутентичного ресторана, то, что есть под брендом китайское, всего лишь не самый лучший пример паназиатской кухни. Их вежливо улыбающихся лиц на наших улицах тоже пока не видно.

Хорошо это или плохо? Решайте сами…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD