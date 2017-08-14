Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Маргаритинская ярмарка: Цены аховые!

В Архангельске в самом разгаре Маргаритинская ярмарка. Много пишут о покупательском ажиотаже в день открытия – сработала активная рекламная кампания.

Также много публикаций, посвященных деловой части ярмарки.

Впрочем, обывателя больше интересуют цены на конкретные товары. А они…

Вот лишь несколько комментариев к фоторепортажу, опубликованному на сайте 29.ru.

  • Посмотрел - как на ярмарке побывал, всё равно ничего не купил бы. Пирог за 715 руб. и сёмгу за 1300 мне не осилить.
  • Цены, рассчитанные на ажиотаж. Люди скопом валят, теряют голову от обилия, и выкладывают деньги за товар, который стоит в магазине в два раза дешевле, причём того же качества. Древняя технология надувательства.
  • На рынке та же семга по 1100 с засолкой. Ушат запарочный в баню по 4000, а в "Александре" по 680.И так по всем позициям. Абсурд. Народ, подскажите, картошка ныне сколько на ярмарке? Кто-то тут нарисовал, что по 12 будет, а в реале не менее 25?!
  • Gока во всем мире развивается генетическая медицина, у нас по-прежнему бобровой струёй лечатся.
  • Кто-то обещал на ярмарке рыбу по сниженной цене???П.......ы!!!

 

Общий рефрен комментариев сводится к тому, что устроители и участники Маргаритинки забыли главный ярмарочный принцип – там всегда дешевле, чем в магазинах и даже на рынке в обычные дни. Но для этого предлагать товар должны непосредственно производители, а не перекупщики…

Маргаритинская ярмарка: Цены аховые!

Маргаритинская ярмарка: Цены аховые!

Маргаритинская ярмарка: Цены аховые!

Маргаритинская ярмарка: Цены аховые!

Маргаритинская ярмарка: Цены аховые!

Маргаритинская ярмарка: Цены аховые!

22 сентябрь 13:30 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (170)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.