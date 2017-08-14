Маргаритинская ярмарка: Цены аховые!

В Архангельске в самом разгаре Маргаритинская ярмарка. Много пишут о покупательском ажиотаже в день открытия – сработала активная рекламная кампания.

Также много публикаций, посвященных деловой части ярмарки.

Впрочем, обывателя больше интересуют цены на конкретные товары. А они…

Вот лишь несколько комментариев к фоторепортажу, опубликованному на сайте 29.ru.

Посмотрел - как на ярмарке побывал, всё равно ничего не купил бы. Пирог за 715 руб. и сёмгу за 1300 мне не осилить.

Цены, рассчитанные на ажиотаж. Люди скопом валят, теряют голову от обилия, и выкладывают деньги за товар, который стоит в магазине в два раза дешевле, причём того же качества. Древняя технология надувательства.

На рынке та же семга по 1100 с засолкой. Ушат запарочный в баню по 4000, а в "Александре" по 680.И так по всем позициям. Абсурд. Народ, подскажите, картошка ныне сколько на ярмарке? Кто-то тут нарисовал, что по 12 будет, а в реале не менее 25?!

Gока во всем мире развивается генетическая медицина, у нас по-прежнему бобровой струёй лечатся.

Кто-то обещал на ярмарке рыбу по сниженной цене???П.......ы!!!

Общий рефрен комментариев сводится к тому, что устроители и участники Маргаритинки забыли главный ярмарочный принцип – там всегда дешевле, чем в магазинах и даже на рынке в обычные дни. Но для этого предлагать товар должны непосредственно производители, а не перекупщики…