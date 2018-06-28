Глава Росприроднадзора предложила проводить экскурсии на мусорные полигоны

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила устраивать экскурсии на мусорные полигоны, чтобы повысить культуру россиян в обращении с отходами, сообщает ТАСС.
«Я была на полигонах. По ним надо водить экскурсии, чтобы каждый из нас понимал, где конкретно заканчивает жизнь тот мусор, который мы с вами выбрасываем», — заявила Радионова в интервью агентству. По ее мнению, не менять политику обращения с отходами — значит совершить преступление против природы.
Из 70 миллионов тонн мусора, собираемых в стране ежегодно, перерабатывается только 7%. Совокупно мусорные полигоны в России занимают площадь в четыре миллиона гектаров. Увеличить долю перарабатываемого мусора до 36% к 2024 году призвана реформа отрасли обращения с отходами в рамках нацпроекта «Экология».
Как указывает Радионова, пока не все регионы вошли в эту реформу: отстают Владимирская и Курганская области, Еврейский и Ненецкий автономные округа, Республика Марий Эл, Приморский и Хабаровский края. В них будут менять регионального оператора. «Субъектам нужно обратить на это внимание, потому что никаких законных оснований не входить в эту реформу у них нет», — пояснила глава Роспотребнадзора.
Лишь 9% твердых отходов в России перерабатывается и используется вторично, сообщала Генпрокуратура РФ в июне 2018 года. При этом мусор, пригодный к переработке (бумага и металл), составляет половину от общего объема. Токсичные вещества на полигонах представляют опасность для жизни и здоровья более 17 миллионов человек. Только 40% россиян могут пользоваться чистой водой, 11% стоков сбрасывают в водоемы очищенную воду.
По словам председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимира Бурматова, 10 регионов могут столкнуться с мусорным коллапсом из-за заполнения полигонов. Это Астраханская, Калужская, Ленинградская, Московская, Орловская, Тверская области, Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария и Крым.
С 2018 года по всей стране проходят протесты против строительства новых мусорных полигонов. Так, 19 мая в нескольких населенных пунктах Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона у станции Шиес. В подмосковном Ликино-Дулеве местные жители также выступают против вырубки леса и постройки мусороперерабатывающего завода: они опасаются, что вместо него будет построен обыкновенный мусорный полигон.