Сийские метаморфозы: Двуликий Янус и Одноликий Анус

Архангельская область слепнет не только от сияния сийских озер, но за последние три года уже не раз еще и от забавных странностей, творящихся в этом таежном поселке Пинежского района.

То интернет шибко медленный, несмотря на оплетенность всего поселка оптиковолокном. То водозабор строят восемь лет, хотя должны бы закончить за полгода. То глава поселения чудит так, что хоть святых выноси.

Но, как оказалось, это еще не все. И сколько ж нам открытий чудных, готовит Сии чудный дух, спросите вы? Да шут его знает.

Но новое чудо вновь явилось нам.

Есть в поселке интереснейшая организация – ООО «Сийское», руководит которой Иван Петрович Земцовский. В 2015 году она выиграла конкурс на обслуживание теплосетей, водозабор и канализации, и заключила с муниципией договор концессии. Обязалась она по этому договору заниматься модернизацией имущества, и в том числе, менять трубы отопления … Только почему закапывает она их в землю без утепления, поэтому лужи посреди поселка не замерзают всю зиму. С одной стороны, организация частная… Кто его знает, может оранжерею какую желает поставить в будущем, чтобы тепло не просто так грело землю и воздух на улице… Только почему за счет жильцов, которые ждут тепла вообще-то в своих квартирах? Соответствуют ли подобные чудачества техническим регламентам и закону об энергосбережении? Не потому ли И.П. Земцовский люто ненавидит теплосчетчики, поэтому они так и стоят бедные уже шесть лет без подключения?

И почему подписываются акты о приемке таких работ представителями собственника – администрацией Пинежского района? Или комитет по управлению муниципальным имуществом как-то незаметно превратился в комитет по его уничтожению?

Но еще веселее события начали разворачиваться, когда в начале 2017 года ООО «Сийское» выиграло конкурс на управление многоквартирными домами и тоже в пос. Сия. Как же так, спросите вы, ведь в Жилищном кодексе прямо написано, что ресурсоснабжающая организация заключает договор на коммунальные услуги сначала с управляющей компанией, а потом уже управляющая компания заключает договоры с жильцами. Как же может ООО само с собой договор заключить? Это ведь нарушение норм не только Гражданского кодекса, но и элементарной логики!!! Не говоря уже о забвении управленческих принципов, которые гласят о том, что для развития необходим взаимный контроль участников рынка.

Вы не одиноки, мы тоже задались этим вопросом и начали разбираться с конкурсом по выбору управляющей компании, который проводила администрация Пинежского района.

И увидели мы там чудеса чудесатые вместе с чудью и лешими. Например, чтобы обойти и связать несвязуемое и облогичить нелогичное в договоре управления прописано, что договор на поставку тепла и воды жители будут заключать напрямую с ресурсоснабжающей организацией, то есть с ООО «Сийское», минуя управляющую компанию, то есть ООО «Сийское». Понятно? Голова еще у вас не кипит? А вот у чиновников не кипит, и в квартирах прохладно.

И все бы хорошо, да только Жилищный кодекс не разрешает напрямую заключать договоры на предоставление коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающей организацией. Есть в этом правиле только одно исключение: для домов, где не более 30 квартир. А в Сии дома от 80 до 100 квартир.

И Порядок проведения конкурсов органами МСУ никаких исключений из этого правила не предусматривает, поэтому непонятно на каком основании такой «подарок» был сделан для ООО «Сийское». Но ишше интереснее нам стало, когда мы увидели п.3.3. проекта муниципального контракта, размещенного в конкурсной документации: разработчики умудрились в одном пункте дать добро на заключение договора жителям и с управляющей компанией, и с ресурсоснабжающей организацией (фото 1). А после того, как конкурс прошел, в договоре пункт был изменен, и добро было дано заключить договор с ресурсоснабжающей (фото 2)

Удивительная администрация района… Ведь такой «конкурс» не только нормы ЖК РФ нарушают, но и антимонопольное законодательство…

И удивительное ООО…

Настоящий Двуликий Янус!!!

Отсюда возникают очень серьезные вопросы к администрации Пинежского района, которая допустила подобные ляпсусы. Ведь и конкурс, и договор на управление в таком случае является недействительным!

А раз так, то и платежи, уже выплаченные жителями за полтора года, надо будет возвращать им обратно. Потянет ли ООО «Сийское» такие возвраты? Сможет ли после этого выполнять обязательства по договору концессии? Не приведет ли это к кризису всей коммунальной системы поселка?

Не получится ли так, что Двуликий Янус неожиданно мутирует в Одноликий Анус?