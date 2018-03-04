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Блудов вне закона. Движение догхантеров могут приравнять к террористической организации

Свыше 18 тыс. россиян подписали петицию против догхантеров. Цель общественной инициативы запретить догхантинг на законодательном уровне, прировняв его к терроризму.

 

В преамбуле одного из обращений, опубликованных на официальном сайте РОИ и прошедшей официальную юридическую экспертизу, сказано: «Внимательное изучение деятельности организации с самоназванием «догхантеры» приводит к следующим выводам: это вовсе не простое самообъединение волонтёров, а достаточно сложная деструктивная группировка, направляемая некоей внешней силой…»

 

Догхантеры ежегодно, в массовом порядке осуществляет организованную, заранее спланированную, согласованную и безнаказанную травлю не только бездомных, но и домашних собак, кошек, птиц по всей территории России и стран бывшего СНГ. Жертвами становятся служебные животные, собаки-спасатели, собаки-терапевты, собаки-поводыри. Члены группировки как открыто, так и в закрытых сообществах, договариваются о совместных действиях, публикуя «отчеты» о проделанной «работе»; открыто поздравляют друг друга с «профессиональным праздником» - Днем догхантера. К способам убийства животных, применяемых «догхантерами», относятся в основном отравление и отстрел. Бесконтрольное разбрасывание отравы на территории городов приводит к человеческим жертвам.

 

«Среди действий «догхантеров» - запугивание, угрозы, клевета и попытки дискредитации людей, не согласных с их точкой зрения, осуществляемые как в средствах массовой информации, так и при личном контакте, а также избиения и доведения до самоубийств.

 

Большинство «догхантеров» являются ярыми приверженцами фашистской идеологии; охотно применяют фашистскую символику и объявляют себя духовными наследниками гитлеровских штурмовиков-камрадов.

 

Также серийные убийцы и живодёры осуществляют и призывают осуществлять поджоги приютов для безнадзорных животных, призывают расправляться юридически и физически с содержателями приютов и волонтёрами», - отмечено в петиции.

 

В Архангельске участием в движении догхантеров прославились бывший юрист кадетской школы Дмитрий Блудов, известный в узких кругах как «блудливый карлик Нафаня» и угрожавший главному редактору ИА RUSNORD уголовным преследованием, а также уроженка Холмогор Надежда Памфилова.  

20 апрель 10:28 | : Общество

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