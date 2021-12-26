Дмитрий Морев восхитился новой школой на Воронина

Оснащение современным оборудованием и использование помещений вновь построенной школы в округе Варавино-Фактория стали основными темами выездного совещания с участием главы Архангельска Дмитрия Морева и председателя Гордумы Валентины Сыровой.
Здание на ул. Воронина, 28/1 станет филиалом школы № 28, где ребята пока учатся в две смены. В новой школе учащихся ждут совершенно другие условия. Первое, что замечает каждый, проходя по зданию, – простор. Холлы и рекреации, классы, медицинский блок, библиотека и актовый зал – все помещения огромные и светлые.
- Современные проекты школ предусматривают множество рекреационных зон. Площади позволяют нам наполнить различным содержанием эти пространства. Например, в блоке психолого-медицинского сопровождения мы планируем открыть практикум и проводить совместные занятия со студентами СГМУ. В помещениях библиотеки создадим конференц-зал. Здесь ребята смогут защищать свои учебные проекты, а учителя – проводить семинары, - поделилась идеями директор школы № 28 Светлана Базанова.
На сегодняшний день в новую школу поставлено порядка 50% оборудования, идет его установка, сборка мебели. Яркие разноцветные стулья и диваны, функциональные парты – все выглядит очень современно. Например, в кабинетах труда для девочек есть примерочная, профессиональный стол закройщика и столы-трансфоремеры для швейных машинок. Станки для отработки практических навыков установят и в классе технологии для мальчиков.
- Школа на улице Воронина выглядит просто потрясающе. Сейчас подготовка к учебному году идет по двум направлениям: оснащение оборудованием и подбор кадров. До 1 сентября у нас достаточно времени, чтобы оформить помещения и встретить учеников. Предусмотрены средства на устройство проезда к новому зданию. В целом здесь получается удобный микрорайон для молодых семей с детьми: есть новый садик, ФОК, а теперь и школа. Рядом идет строительство двух жилых домов. Можно с уверенностью говорить, что округ Варавино-Фактория развивается, - подвел итог выездного совещания глава Архангельска Дмитрий Морев.
В настоящее время продолжается строительство еще одной школы: она рассчитана на 1600 учеников и находится в округе Майская горка.