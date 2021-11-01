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Скандал: Задержана депутат АрхГорДумы и похоронщица Постригань

Об этом с ссылкой на собственные источники сообщают коллеги из ИА «Эхо севера».

По их информации, задержание Татьяны Постригань связано именно с исполнением депутатских полномочий. Каких, пока неизвестно, но сразу возникает ассоциация с Гусейном Алиевым, в прошлом созыве приторговывавшем корочками помощника депутата.

Впрочем, и профессиональная деятельность задержанной была, что называется, стремная – руководство «Спецтрестом» (похоронные дела). Именно при ней солидный ранее МУП стал безнадежно убыточным.

Среди журналистской братии Постригань имела репутацию скандальной дамы, мало приятной в общении.

По последней информации от коллег, Татьяна Постригань уже во всем созналась, покаялась и находится под подпиской о невыезде.

Ждем развития событий…

25 декабрь 15:26 | : Политика / Скандалы

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