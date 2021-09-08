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Ирина Чиркова может побороться за пост главы Северодвинска

К такому выводу пришли наблюдатели нашего агентства, внимательно изучившие интервью политика, данное участнику Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал».

Несколько цитат:

 - Глава города, по моему убеждению, должен быть авторитетным и порядочным;

- …должен пользоваться доверием у граждан и опираться в своих решениях на мнение горожан;

- …воспринимать вверенное ему городское хозяйство как рачительный хозяин, а не как временщик, высасывающий последние соки;

- …у него обязательно должна быть команда профессионалов-единомышленников, работающих на результат.

Также Ирина Александровна в очередной раз напомнила, что она и ее фракция («Справедливая Россия») всегда стояли за прямые выборы глав МО… но к ним не прислушались. В данной политической конфигурации она видит выход в избрании нового главы Северодвинска таким же новым составом городского Совета депутатов. То есть, без соглашательной комиссии. Но, в любом случае, ее партия выставит на конкурс своего кандидата. И, конечно, самого достойного из имеющихся.

Напомним, этот год для политика Чирковой выдался так себе. Громкие скандалы в СМИ, проигрыш на выборах в Государственную Думу, унизительные 7 голосов при выдвижении в новый состав регионального Избиркома….

До выборов в областное Собрание и АрхГорДуму еще долгих два года. Почему бы на попробовать себя в конкурсах?!

08 декабрь 14:57 | : Политика

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