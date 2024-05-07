Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий в Радоницу совершил панихиду в Архангельске

   Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 мая, в Радоницу, совершил Литургию и панихиду в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Елены Лисицыной.

    После богослужения архипастырь обратился к молящимся с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с Радоницей!

    Христос Воскресе!

    Сегодня все православные христиане по зову верующих сердец собрались в храмы Божии для того, чтобы вознести молитву о тех, кого уже нет с нами, и кто преставился пред Господом. Ныне мы возвещаем усопшим радостную и спасительную весть о Воскресении Христовом. Святитель Иоанн Златоуст говорит такие замечательные слова о том, почему мы в праздник Радоницы посещаем кладбища: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы». Об этом писал и святитель Амвроский Медиоланский: «Достойно и праведно есть, братие, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми и мучениками и им, как участникам Страданий Господа, возвестить славу Воскресения Господня».

    В сей день мы свами, возлюбленные о Господе, слышали повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». На протяжении двух последних седмиц мы с вами снова и снова убеждаемся в этих святых евангельских словах. На Страстной седмице мы читали Евангелие о том, что Господь пошел на Крест ради нас и ради нашего спасения. Господь для избавления нас от греха послал Своего Единородного Сына, Который пролил Свою пречистую кровь, не имея никакой вины и никакого греха. Он Воскрес в третий день, победив вечную смерть, которая уже не имеет над нами никакой власти. Господь сошел во ад Своим духом, разрушил оковы ада. До Крестных Страданий Христа Спасителя и Его Преславного Воскресения из мертвых ад был тем местом, которое всех впускало, но никого не выпускало. Ни грозная стража, поставленная у гроба Христова, ни тяжелый камень, который был привален при входе, ни печать с кустодией – никто и ничто не могло удержать Божественного Мертвеца, ибо Он, Воскрешавший мертвых, Сам Воскрес для того, чтобы и нас в последний день всех воскресить!

    Сегодня мы с вами молились о всех прежде усопших почивших отцах и братьях наших, и каждый христианин знает, что нет больше той молитвы, которая совершается на Евхаристии, поэтому мы и спешим на Литургию для того, чтобы подать поминовение об упокоении наших усопших. Частицы, вынутые из святой просфоры с поминовением наших ближних, погружаются в Чашу Христову со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». Невидимый мир очень близок к нам. Известно повествование о том, как некий иеромонах, который переоблачал святые нетленные цельбоносные мощи святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, утомился, сел возле раки с мощами и уснул. В тонком сне ему явился святитель Феодосий и стал благодарить его за то, что он делает для него и для его мощей. Угодник Божий обратился к иеромонаху с просьбой, чтобы за Литургией он поминал приснопамятных его родителей. Святитель назвал их имена — иерей Никита и Мария. Синодик святителя Феодосия был утерян, и поэтому до сего явления никто не знал имен его родителей. Иеромонах удивился просьбе святителя: «Как можешь ты, о, святитель, просить моих молитв, когда сам ты стоишь пред Небесным Престолом?» — спросил священнослужитель. «Да, это верно, — ответил святитель Феодосий, — но приношение на Литургии сильнее моих молитв». Прошло много лет после этого видения, и в обители нашли поминальную книжку святителя с написанными его рукой именами родителей — иерея Никиты и Марии в подтверждение явления святителя Феодосия. Таков пример нам дан для того, чтобы мы с вами всегда стремились в храм Божий для участия в Божественной литургии и поминовения наших усопших.

    Мы с вами знаем о том, как горячо молился царь и пророк Давид, особенно когда он слагал девяностый псалом. Господь хранил его за его горячую молитву, и ни един волос не упал с его головы без воли Божией. Мы также должны в эти святые пасхальные дни горячо молиться Господу Богу, и мы верим и знаем, что Господь слышит наши молитвы не только о нас самих, но и о тех, кто преступил черту между жизнью и смертию. Когда саддукеи, не верующие в воскресение мертвых, подошли к Божественному Спасителю и стали вопрошать Его, Он ответил им: «Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы». Многие из нас уходят из земной жизни, будучи не готовыми к Вечности. Нет человека, который хотя бы один день прожил, не совершив ни единого греха. Все мы от Адама склонны ко греху, но слышим слова Священного Писания: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Поэтому в святые пасхальные дни Святая Церковь, как заботливая мать, призывает всех своих верных чад для того, чтобы мы возносили молитвы о наших усопших. Те, кто праведно жили на земле, в ответ на наши молитвы, будут молиться о нас у Престола Царя Славы. Возвестим ныне всем усопшим радостную спасительную весть о том, что воистину восстал Христос, и настанет час, когда, по слову апостола Павла, мертвые услышат во гробах глас Сына Божия и, услышавше, оживут.

    Вновь и вновь поздравляю всех вас, возлюбленные, с продолжающимся праздником Пасхи Христовой и приветствую словами, которые радуют наши сердца: Христос Воскресе! 

15 май 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


Спектакль «Отцово наследства» театра «Словица». Видеозапись
Меню фронтовой кухни. Реальные рецепты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (155)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20