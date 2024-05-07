Митрополит Корнилий в Радоницу совершил панихиду в Архангельске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 мая, в Радоницу, совершил Литургию и панихиду в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Елены Лисицыной.

После богослужения архипастырь обратился к молящимся с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с Радоницей!

Христос Воскресе!

Сегодня все православные христиане по зову верующих сердец собрались в храмы Божии для того, чтобы вознести молитву о тех, кого уже нет с нами, и кто преставился пред Господом. Ныне мы возвещаем усопшим радостную и спасительную весть о Воскресении Христовом. Святитель Иоанн Златоуст говорит такие замечательные слова о том, почему мы в праздник Радоницы посещаем кладбища: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы». Об этом писал и святитель Амвроский Медиоланский: «Достойно и праведно есть, братие, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми и мучениками и им, как участникам Страданий Господа, возвестить славу Воскресения Господня».

В сей день мы свами, возлюбленные о Господе, слышали повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». На протяжении двух последних седмиц мы с вами снова и снова убеждаемся в этих святых евангельских словах. На Страстной седмице мы читали Евангелие о том, что Господь пошел на Крест ради нас и ради нашего спасения. Господь для избавления нас от греха послал Своего Единородного Сына, Который пролил Свою пречистую кровь, не имея никакой вины и никакого греха. Он Воскрес в третий день, победив вечную смерть, которая уже не имеет над нами никакой власти. Господь сошел во ад Своим духом, разрушил оковы ада. До Крестных Страданий Христа Спасителя и Его Преславного Воскресения из мертвых ад был тем местом, которое всех впускало, но никого не выпускало. Ни грозная стража, поставленная у гроба Христова, ни тяжелый камень, который был привален при входе, ни печать с кустодией – никто и ничто не могло удержать Божественного Мертвеца, ибо Он, Воскрешавший мертвых, Сам Воскрес для того, чтобы и нас в последний день всех воскресить!

Сегодня мы с вами молились о всех прежде усопших почивших отцах и братьях наших, и каждый христианин знает, что нет больше той молитвы, которая совершается на Евхаристии, поэтому мы и спешим на Литургию для того, чтобы подать поминовение об упокоении наших усопших. Частицы, вынутые из святой просфоры с поминовением наших ближних, погружаются в Чашу Христову со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». Невидимый мир очень близок к нам. Известно повествование о том, как некий иеромонах, который переоблачал святые нетленные цельбоносные мощи святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, утомился, сел возле раки с мощами и уснул. В тонком сне ему явился святитель Феодосий и стал благодарить его за то, что он делает для него и для его мощей. Угодник Божий обратился к иеромонаху с просьбой, чтобы за Литургией он поминал приснопамятных его родителей. Святитель назвал их имена — иерей Никита и Мария. Синодик святителя Феодосия был утерян, и поэтому до сего явления никто не знал имен его родителей. Иеромонах удивился просьбе святителя: «Как можешь ты, о, святитель, просить моих молитв, когда сам ты стоишь пред Небесным Престолом?» — спросил священнослужитель. «Да, это верно, — ответил святитель Феодосий, — но приношение на Литургии сильнее моих молитв». Прошло много лет после этого видения, и в обители нашли поминальную книжку святителя с написанными его рукой именами родителей — иерея Никиты и Марии в подтверждение явления святителя Феодосия. Таков пример нам дан для того, чтобы мы с вами всегда стремились в храм Божий для участия в Божественной литургии и поминовения наших усопших.

Мы с вами знаем о том, как горячо молился царь и пророк Давид, особенно когда он слагал девяностый псалом. Господь хранил его за его горячую молитву, и ни един волос не упал с его головы без воли Божией. Мы также должны в эти святые пасхальные дни горячо молиться Господу Богу, и мы верим и знаем, что Господь слышит наши молитвы не только о нас самих, но и о тех, кто преступил черту между жизнью и смертию. Когда саддукеи, не верующие в воскресение мертвых, подошли к Божественному Спасителю и стали вопрошать Его, Он ответил им: «Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы». Многие из нас уходят из земной жизни, будучи не готовыми к Вечности. Нет человека, который хотя бы один день прожил, не совершив ни единого греха. Все мы от Адама склонны ко греху, но слышим слова Священного Писания: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Поэтому в святые пасхальные дни Святая Церковь, как заботливая мать, призывает всех своих верных чад для того, чтобы мы возносили молитвы о наших усопших. Те, кто праведно жили на земле, в ответ на наши молитвы, будут молиться о нас у Престола Царя Славы. Возвестим ныне всем усопшим радостную спасительную весть о том, что воистину восстал Христос, и настанет час, когда, по слову апостола Павла, мертвые услышат во гробах глас Сына Божия и, услышавше, оживут.

Вновь и вновь поздравляю всех вас, возлюбленные, с продолжающимся праздником Пасхи Христовой и приветствую словами, которые радуют наши сердца: Христос Воскресе!