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В архангельских СИЗО будут работать священнослужители

В следственных изоляторах УФСИН России по Архангельской области появились  должности помощников начальников по работе с верующими. Назначаться на них будут священнослужители.

В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы обеспечивается свобода вероисповедания осужденных. За каждой колонией закреплен представитель Русской Православной церкви, который на постоянной основе посещает подразделение и осуществляет духовное окормление отбывающих наказание. Такая норма законодательно не распространялась на следственные изоляторы, хотя и в них имелась ранее возможность по заявлению обвиняемого и с разрешения руководства   встретиться со священнослужителем.

Предлагаемые изменения расширят возможности работы с верующими. Религия помогает людям, содержащимся в учреждениях УИС, получить поддержку и встать на правильный путь. Священнослужители будут приходить в СИЗО для  проведения обрядов и духовных бесед, но им будет запрещено вмешиваться в процессуальные действия.

 

15 май 10:42 | : Будни / Верую

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