Несмотря на впечатляющий спортивный путь, Валерий Ничушкин оказался в центре скандальной ситуации, которая внезапно прервала его участие в плей-офф НХЛ и привела к временному отстранению на полгода.

Перед началом четвертого матча полуфинала Кубка Стэнли между "Колорадо Эвеланш" и "Даллас Старз" произошло нечто неожиданное. Российского нападающего Валерия Ничушкина, одного из ключевых игроков "лавин", внезапно отстранили от дальнейшего участия в плей-офф НХЛ. Причиной этого стало его включение в третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Согласно условиям этой программы, Ничушкин был временно отстранён без сохранения заработной платы на шесть месяцев, после чего ему будет предоставлено право подать заявление о возвращении на работу.

Проблемы для Ничушкина начались несколько месяцев назад, когда он был вынужден пропустить матч с "Монреаль Канадиенс" из-за участия в программе помощи игрокам лиги, предназначенной для борьбы с алкогольной или наркотической зависимостью, а также психологическими проблемами. Валерий сам заявил, что обратился за помощью, стремясь решить свои проблемы.

Впрогнозе : «Возможны различные сценарии развития событий для Валерия Ничушкина и его будущего в НХЛ. Следует обратить внимание на то, как команда "Колорадо Эвеланш" реагирует на подобные инциденты и какие меры предпримет руководство лиги по отношению к игроку. Кроме того, важно, как Ничушкин справится с проблемами, которые привели к его временному отстранению, и сможет ли он вернуться на уровень, который позволит ему оправдать доверие команды и болельщиков».

После этого отсутствия Ничушкин вернулся на лед и продемонстрировал выдающуюся игру, забросив несколько голов. Его хорошая форма была прервана драг-тестом, результат которого не был в его пользу. Причина провала теста не разглашалась.

Это уже не первый случай, когда Ничушкин оказывается в центре скандала, прерывающего его участие в плей-офф НХЛ. В прошлом сезоне его также отстранили из-за инцидента в отеле. Возможно, эти события повлияют на его будущее в "Колорадо", особенно учитывая их серьёзность и важность момента для команды.

Теперь приходится надеяться, что Валерию удастся вернуться в игру и исправить эту негативную тенденцию. Его контракт с "Колорадо" рассчитан на несколько лет вперёд, но вопрос о его дальнейшем участии в команде остаётся открытым.