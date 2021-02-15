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Не завидуйте. Доходы президента России и других кремлевских небожителей

По данным из налоговой декларации за 2020 год налогоплатильщик Путин В.В. заработал 9 994 692 руб. И это на 236 тысяч больше, чем в 2019-м (наверное, индексация по уровню инфляции).

Также глава государства имеет в собственности: квартиру (77 кв. м), гараж (18 кв. м), два автомобиля (ГАЗ М21 и «Ниву»), автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании у него же (судя по всему, госсобственность, положенная президенту) квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м).

А вот данные от ИД «Коммерсант» о доходах сотрудников его аппарата:

  • глава АП Антон Вайно — 12 195 954 руб. (в 2019 году — 11,5 млн руб.);
  • первый заместитель главы АП Алексей Громов — 13 019 334 руб. (12,2 млн руб.);
  • первый заместитель главы АП Сергей Кириенко — 30 563 019 руб. (33,1 млн руб.);
  • заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев — 18 110 318 руб. (11 млн руб.);
  • секретарь Совета безопасности Николай Патрушев — 34 612 867 руб. (34,4 млн руб.);
  • пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 12 527 029 руб. (14,6 млн руб.).

Интересно, что самой богатой половинкой из всего коллектива кремлевских чиновников оказалась дражайшая супруга Пескова Татьяна Навка - 212,8 млн руб. Вот, что спорт животворящий делает…

К слову, небожители из Белого дома тоже живут неплохо – доход премьер-министра Михаила Мишустина в прошлом году составил 19.9 млн. руб.

Ну, а вы чем можете похвастаться?

17 апрель 08:18 | : Политика / Экономика

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