Не завидуйте. Доходы президента России и других кремлевских небожителей

По данным из налоговой декларации за 2020 год налогоплатильщик Путин В.В. заработал 9 994 692 руб. И это на 236 тысяч больше, чем в 2019-м (наверное, индексация по уровню инфляции).
Также глава государства имеет в собственности: квартиру (77 кв. м), гараж (18 кв. м), два автомобиля (ГАЗ М21 и «Ниву»), автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании у него же (судя по всему, госсобственность, положенная президенту) квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м).
А вот данные от ИД «Коммерсант» о доходах сотрудников его аппарата:
Интересно, что самой богатой половинкой из всего коллектива кремлевских чиновников оказалась дражайшая супруга Пескова Татьяна Навка - 212,8 млн руб. Вот, что спорт животворящий делает…
К слову, небожители из Белого дома тоже живут неплохо – доход премьер-министра Михаила Мишустина в прошлом году составил 19.9 млн. руб.
Ну, а вы чем можете похвастаться?