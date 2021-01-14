На Соловках произошла смена власти

Глава МО «Соловецкое» Татьяна Клишова еще в начале марта написала заявление об уходе со своего поста по собственному желанию.
Об этом ехидно (так показалось редакции) написал на своей страничке в соцсети Евгений Тютюков, когда-то уступивший пост главы поселения Клишовой не совсем по собственному.
Местные депутаты назначили временным главой Татьяну Евчеву.
Выборы пройдут в апреле-мае текущего года. Отбирать-утверждать нового главу будет сводная комиссия из трех местных депутатов, чьи имена уже определены, и представителей интересов администрации региона.
Напомним, уже год Соловки находятся в сложном положении из-за введенных коронавирусных ограничений, которые свели турпоток на исторический архипелаг практически к нулю.