С тревогой в сердце. Коммунист проверил, как обстоят дела на Шиес

Беспокойный депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев посетил с рабочей(?) поездкой взрывоопасный юг региона и делится своими впечатлениями:
- По старой-доброй традиции – никто из сотрудников, проводящих на участке близ станции какие-то работы, не соизволил пообщаться на тему законности оснований их присутствия. Привычно оробели и ЧОПики, которых согласно информации, единственной предоставленной Технопарком в прошлом году для ознакомления населению, на этом участке вообще уже не должно быть. Приятным отличием сегодняшнего мероприятия от проведенных в 2020 году стало присутствие приставов, зафиксировавших факт неисполнения Технопарком судебного решения о сносе самовольных построек, возведенных для осуществления строительства мусорного полигона.
На сегодняшний день можно констатировать, что работы, представленные общественности как широкий жест столичного подрядчика, - не рекультивация, существенно отстающая от графика, а банальная «распродажа» оставшегося от Технопарка имущества. Впрочем, сам подрядчик уже давно покинул не покорившийся объект, а все работы с огромным отставанием проводятся сторонними фирмами, со вполне себе столичными манерами – на контакт с местной властью, депутатами и приставами они пойти не пожелали, никаких документов, обосновывающих их присутствие и проводимые работы, не представили. По имеющейся информации, они заняты реализацией оставшегося от подрядчика имущества, еще представляющего хоть какую-то ценность, в счет уже проведенных под видом рекультивации работ. Кто и что будет делать на участке (и будет ли вообще) после того, как кроме строительного мусора на нем не останется ничего, какого-либо понимания не появилось. Проект рекультивации так и не представлен.
Стоит также отметить, что помимо претензий к затягиванию сроков технологического этапа, возмущение у наблюдателей вызывают и методы, которыми он реализуется. Так, к примеру, строительный мусор «участвует» в выравнивании земельного участка вперемешку с грунтом, а бытовые отходы (среди которых превалирует пластик) закапываются тут же. Нужно ли удивляться, что чиновники, твердящие как заведенные о «победе», на такие «мелочи» предпочитают закрывать глаза, похоже, относясь с абсолютным равнодушием к тому, чем конкретно будет отсыпан (читай – усыпан) лесной участок. Кстати, об анонсированном круглосуточном наблюдении, доступном в режиме онлайн в областном правительстве… не видел ни одной камеры. Никто не видел. И даже экоактивисты, осуществляющие наблюдение за работами, затруднились обозначить возможное местоположение камер. Так что, не знаю, что и откуда транслируют в дом за оленем, но с проводимыми на Шиесе работами это, очевидно, никак не связано.
Определенную тревогу вызвали озвученные компетентными специалистами опасения по поводу качества проводимых близ станции работ. Мы все помним, как в соседней с нами Республике Коми из-за размытия грунта под железной дорогой с рельс сошел грузовой состав. По счастливой случайности это произошло не под пассажирским поездом. Учитывая разницу в высотах, только усугубленную действиями субподрядчиков, уже в этом году с таянием снега недалеко от станции образуется «болотце», которое может подействовать на железнодорожные пути аналогичным образом. И пускай губернатор смог только заявить о неких договоренностях с РЖД, а реально станция все еще закрыта для остановки пассажирского транспорта, но поезда, в том числе и пассажирские, продолжают проходить по этим путям ежедневно. Что ж, несмотря на то, что отдельные активисты и областные чиновники для себя вопрос с Шиесом уже закрыли, и «нюансы» в виде соблюдения подрядчиками требований законодательства в сфере экологической безопасности и безопасности на проходящем через Архангельскую область транспорте, их уже не заботят, мы подготовили запрос в компетентное ведомство и, конечно же, опубликуем его, как только получим заключение. Мы же не Технопарк какой-то и не областное правительство, мы продолжаем работать в интересах жителей региона.
P.S. Напомним, что по исследованиям ЦУР ситуация на Шиес в частности и мусором в целом волнует незначительный процент жителей региона.