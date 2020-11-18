Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С тревогой в сердце. Коммунист проверил, как обстоят дела на Шиес

Беспокойный депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев посетил с рабочей(?) поездкой взрывоопасный юг региона и делится своими впечатлениями:

- По старой-доброй традиции – никто из сотрудников, проводящих на участке близ станции какие-то работы, не соизволил пообщаться на тему законности оснований их присутствия. Привычно оробели и ЧОПики, которых согласно информации, единственной предоставленной Технопарком в прошлом году для ознакомления населению, на этом участке вообще уже не должно быть. Приятным отличием сегодняшнего мероприятия от проведенных в 2020 году стало присутствие приставов, зафиксировавших факт неисполнения Технопарком судебного решения о сносе самовольных построек, возведенных для осуществления строительства мусорного полигона.

На сегодняшний день можно констатировать, что работы, представленные общественности как широкий жест столичного подрядчика, - не рекультивация, существенно отстающая от графика, а банальная «распродажа» оставшегося от Технопарка имущества. Впрочем, сам подрядчик уже давно покинул не покорившийся объект, а все работы с огромным отставанием проводятся сторонними фирмами, со вполне себе столичными манерами – на контакт с местной властью, депутатами и приставами они пойти не пожелали, никаких документов, обосновывающих их присутствие и проводимые работы, не представили. По имеющейся информации, они заняты реализацией оставшегося от подрядчика имущества, еще представляющего хоть какую-то ценность, в счет уже проведенных под видом рекультивации работ. Кто и что будет делать на участке (и будет ли вообще) после того, как кроме строительного мусора на нем не останется ничего, какого-либо понимания не появилось. Проект рекультивации так и не представлен.

Стоит также отметить, что помимо претензий к затягиванию сроков технологического этапа, возмущение у наблюдателей вызывают и методы, которыми он реализуется. Так, к примеру, строительный мусор «участвует» в выравнивании земельного участка вперемешку с грунтом, а бытовые отходы (среди которых превалирует пластик) закапываются тут же. Нужно ли удивляться, что чиновники, твердящие как заведенные о «победе», на такие «мелочи» предпочитают закрывать глаза, похоже, относясь с абсолютным равнодушием к тому, чем конкретно будет отсыпан (читай – усыпан) лесной участок. Кстати, об анонсированном круглосуточном наблюдении, доступном в режиме онлайн в областном правительстве… не видел ни одной камеры. Никто не видел. И даже экоактивисты, осуществляющие наблюдение за работами, затруднились обозначить возможное местоположение камер. Так что, не знаю, что и откуда транслируют в дом за оленем, но с проводимыми на Шиесе работами это, очевидно, никак не связано.

Определенную тревогу вызвали озвученные компетентными специалистами опасения по поводу качества проводимых близ станции работ. Мы все помним, как в соседней с нами Республике Коми из-за размытия грунта под железной дорогой с рельс сошел грузовой состав. По счастливой случайности это произошло не под пассажирским поездом. Учитывая разницу в высотах, только усугубленную действиями субподрядчиков, уже в этом году с таянием снега недалеко от станции образуется «болотце», которое может подействовать на железнодорожные пути аналогичным образом. И пускай губернатор смог только заявить о неких договоренностях с РЖД, а реально станция все еще закрыта для остановки пассажирского транспорта, но поезда, в том числе и пассажирские, продолжают проходить по этим путям ежедневно. Что ж, несмотря на то, что отдельные активисты и областные чиновники для себя вопрос с Шиесом уже закрыли, и «нюансы» в виде соблюдения подрядчиками требований законодательства в сфере экологической безопасности и безопасности на проходящем через Архангельскую область транспорте, их уже не заботят, мы подготовили запрос в компетентное ведомство и, конечно же, опубликуем его, как только получим заключение. Мы же не Технопарк какой-то и не областное правительство, мы продолжаем работать в интересах жителей региона.

P.S. Напомним, что по исследованиям ЦУР ситуация на Шиес в частности и мусором в целом волнует незначительный процент жителей региона.  

04 март 15:11 | : Политика

Главные новости


Партия, портвейн, комсомол. Непридуманная история к 23-му февраля
Официальные подозрения в адрес руководителей "Архоблэнерго" и "ТГК-2" (видео задержания)

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (50)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20