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Февральские иды. Жителей Архангельска мало волнуют мусорные проблемы

ЦУР (Центр управления регионом) провел анализ февральских обращений граждан, опубликованных в социальных сетях.

Абсолютный рекорд за коммунально-бытовыми проблемами – счета за теплоснабжение, отключение горячей воды и пр.

Второе место заняли жалобы на состояние городских улиц и придомовых территорий, в основном, несвоевременная уборка снега.

Напугала горожан и появление диких зверей на улицах областного центра.

Проблема раздельного сбора мусора и ситуация на ст. Шиес нашли отражения только в 25 постах… и то, есть мнение, что их оставили пользователи, заинтересованные в раздувании хайпа с политической точки зрения.

Всего было проанализировано 3028 обращений…

03 март 12:10 | : Политика

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