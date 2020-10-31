Февральские иды. Жителей Архангельска мало волнуют мусорные проблемы

ЦУР (Центр управления регионом) провел анализ февральских обращений граждан, опубликованных в социальных сетях.
Абсолютный рекорд за коммунально-бытовыми проблемами – счета за теплоснабжение, отключение горячей воды и пр.
Второе место заняли жалобы на состояние городских улиц и придомовых территорий, в основном, несвоевременная уборка снега.
Напугала горожан и появление диких зверей на улицах областного центра.
Проблема раздельного сбора мусора и ситуация на ст. Шиес нашли отражения только в 25 постах… и то, есть мнение, что их оставили пользователи, заинтересованные в раздувании хайпа с политической точки зрения.
Всего было проанализировано 3028 обращений…