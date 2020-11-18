Сегодня в Новодвинске появится новый мэр

Как сообщалось ранее, 4 марта в Новодвинске депутаты городского Совета выберут на ближайшее пятилетие главу города.
Предлагаемые кандидатуры:
- действующий мэр Сергей Андреев;
- начальник управления по работе со средствами массовой информации, молодёжной политике и спорту Алексей Кузнецов;
- экс-мэр Новодвинска (2008-2011 г.г.) Иван Попов.
Депутаты рассмотрят предложенные кандидатами программы развития города. При существующей практике наблюдатели однозначно ставят на первую фамилию в списке.
При прямом голосовании могли бы быть варианты…