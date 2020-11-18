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Сегодня в Новодвинске появится новый мэр

Как сообщалось ранее, 4 марта в Новодвинске депутаты городского Совета выберут на ближайшее пятилетие главу города.

Предлагаемые кандидатуры:

- действующий мэр Сергей Андреев;

- начальник управления по работе со средствами массовой информации, молодёжной политике и спорту Алексей Кузнецов;

- экс-мэр Новодвинска (2008-2011 г.г.) Иван Попов.

Депутаты рассмотрят предложенные кандидатами программы развития города. При существующей практике наблюдатели однозначно ставят на первую фамилию в списке.

При прямом голосовании могли бы быть варианты…

04 март 10:21 | : Политика

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