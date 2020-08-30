Новодвинск в ожидании нового старого мэра

В Новодвинске завершился приём заявок на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.
Выборы пройдут по привычной в последние годы для нашего региона схеме. Комиссия, состоящая из четырех представителей городского совета и депутатов и такого же количества представителей интересов администрации области, рассмотрят программы развития города всех претендентов, проведут с каждым личные собеседования. Судьба мэрского кресла решится 4 марта текущего года на очередной сессии горсовета.
Показательно, что среди подавших документы присутствует действующий глава города бумажников Сергей Андреев. Его наблюдатели с 99.99% вероятности готовы назвать победителем из-за расположения к нему руководства АЦБК – главного окормителя Новодвинска.
Присутствие среди кандидатов Ивана Попова, управлявшего городом с 2008 по 2011 г.г., они же расценивают как попытку создания хоть какой-то интриги. Напомним, что он был снят с этого поста раньше отведенного законом срока и исключен из рядов «Единой России», после чего пытался прибиться к партии патриотической направленности, однако нашел свое успокоение в рядах справедливороссов.
Кандидатура третьего участника «избирательной кампании» - начальника управления по работе со средствами массовой информации, молодёжной политике и спорту Алексея Кузнецова – в обсуждении не нуждается…