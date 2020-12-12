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«Справедливая Россия» сливается с «патриотами» и «заправдинцами»

«Справедливая Россия», которую многие считают левым крылом «Единой», объединяется с партиями «За правду» и «Патриоты России».

Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов подтвердил данную информацию и уточнил, что этому предшествовали длительные переговоры. Называться объединение будет «Справедливая Россия – за правду».

Сам Миронов рассчитывает, что останется во главе партии. Что под вопросом, учитывая вождистские амбиции лидера «заправдинцев» Захара Прилепина.

В «Патриотах России» прокомментировали необходимость такого объединения тем, что России «необходимо усиливать левопатриотическое движение».

Впрочем, у наших наблюдателей другое мнение на этот счет – «Справедливая Россия» трезво оценила свои шансы на госдумовских выборах 2021 года и решила разбавить старые, давно надоевшие избирателям лица новыми, в том числе, медийными. Последние же рассчитывают просочиться в нижнюю палату под маркой парламентской партии.

Судя по всему, официальное слияние трех партий состоится в феврале на межпартийной конференции. Флаг руки, ветер в …(спину).

 

20 январь 12:54 | : Политика

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