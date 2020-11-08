Губернатор Цыбульский стал «отличником года»

Такое место новому главе Архангельской области (выборы состоялись в сентябре прошлого года) определил политолог, руководитель «Бакстер групп» Дмитрий Гусев, отметивший не только высокий процент голосов, полученный Цыбульским в ходе голосования в протестном регионе, но и личные качества, манеру поведения, которую можно делать лекалом для других российских коллег.
«Несмотря на то, что в этом регионе царит огромное недоверие к властям вообще после ситуации с Шиесом. Ему удалось, прежде всего, остановить проект мусорного полигона, восстановить доверие людей к власти, избраться и сделать много значимых и полезных для области дел».
В рейтинг наиболее успешных губернаторов за 2020 год по версии издания «Политика Сегодня» также вошли Александр Дрозденко (Ленинградская обл.), Игорь Кобзев (Иркутская обл.), Михаил Развожаев (Севастополь) и Алексей Текслер (Челябинская обл.).
Глава НАО Юрий Бездудный удостоился звания «открытие года».