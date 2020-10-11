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Новиков: Афанасьев с ролью лидера архангельских коммунистов не справился

Цитата из блиц-интервью пока-еще главы регионального обкома Александра Новикова ИА «Эхо севера»:

«…себе на смену я готовил две кандидатуры. Оба — депутаты Архангельской городской Думы — Гревцов и Афанасьев. Второй из них со своей ролью не справился».

Далее ветеран коммунистического движения в Поморье признается, что давно подумывал об отставке с хлопотного поста начальника областного комитета КПРФ, однако товарищ Зюганов уговорил его потерпеть «ещё два, а максимум четыре года». С того момента два как раз и прошли. Но свой срок в областном Собрание депутатов он намерен досидеть до конца.

Напомним, вчера появилась информация, что на место лидера АРО КПРФ Москвой согласована кандидатура вице-спикера Архангельской городской Думы Александр Гревцов. По мнению наблюдателей, Александр Афанасьев, заседающий там же, для подобной должности слишком ортодоксален. Что противоречит запросам текущего политического момента.

22 декабрь 11:18 | : Политика

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