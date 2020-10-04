Кандидатура Гревцова на место главы обкома КПРФ согласована в Москве

Как стало известно нашим коллегам по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал», в верхушке регионального отделения партии КПРФ грядут перемены.
А именно – вечный, как Мафусаил, Александр Новиков отправляется на покой. Его место во главе коммунистов Поморья займет прогрессивный и напористый Александр Гревцов. В недавнем прошлом журналист, ныне заседающий в Архангельской городской Думе в качестве вице-спикера.
По данным вышеуказанного источника, кандидатура Гревцова была согласована в Москве… правда, непонятно, в Центральном политсовете партии или еще ВЫШЕ.
Перемена участи этих двоих назначена на ближайшую субботу и произойдет в рамках партийной конференции.
Напомним, весной этого года Гревцов рассматривался как возможный кандидат от коммунистов на губернаторских выборах, но та же Москва его завернула из-за малой перспективности. В качестве утешительного приза Александр принял участие в конкурсе на пост градоначальника областной столицы, выступив, по словам очевидцев, с толковой программой преобразований.
А теперь представим, как кусает локоточки еще более молодой коммунист Леонид Таскаев. Все-таки в любую партию ходят не столько по убеждениям, сколько за карьерным ростом…