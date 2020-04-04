Жириновский благословил Сергея Пивкова на крестовый поход в губернаторы

Судя по всему, сегодня в Архангельске прошла партийная конференция либерал-демократов, на которой была поддержана кандидатура Сергея Пивкова. Он и будет бороться за губернаторский пост на выборах 13 сентября.
Вот, что на этот счет пишет сам сегодняшний именинник:
- Благодарю Председателя ЛДПР В.В. Жириновского, членов Высшего Совета ЛДПР и депутата-куратора О.Л. Лаврова, а также делегатов Конференции АРО ЛДПР и всех однопартийцев за оказанное доверие и выдвижение кандидатом на должность Губернатора Архангельской области! Не подведу!!!
Итак, на этот час мы имеем трех официально выдвинутых своими партиями кандидатов:
Александр Цыбульский (ЕР)
Ирина Чиркова (СР)
Сергей Пивков (ЛДПР)
Напомним, что последний начинал свой тернистый политический путь в «Молодой гвардии» Новодвинска. В 2009 году его переманил в ЛДПР тогдашний руководитель регионального отделения партии Олег Черненко, увидевший в молодом амбициозном спортсмене перспективного политика, и сразу поставил его кандидатом на выборы мэра Новодвинска. Впоследствии Сергей стал депутатом горсовета Новодвинска, а потом и областным депутатом.