Леонид Таскаев: Архангельские коммунисты не собираются сливать осенние выборы

Член фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании депутатов Леонид Таскаев («Ленька-нэпман») прокомментировал слухи о том, что региональное отделение партии собирается слить намечающиеся на сентябрь губернаторские выборы в обмен на место сенатора для их кандидата.
Напомним, в конце мая в федеральной прессе появилась информация, что архангельские коммунисты готовы отказаться от участия в осенних выборах главы региона в обмен на то, что член КПРФ будет предложен Александром Цыбульским как будущий член Совета Федерации от региона. Называлась даже конкретная фамилия – Александр Некрасов, урожденный северодвинец и строительный магнат, заседающий в настоящее время в ГосДуме (не от Архангельской области).
Обращаем внимание читателей – информация с ссылкой на собственные источники исходила от такого серьезного издания как РБК, ранее не замеченного в распространении откровенных фейков.
В видеокомментарии Таскаев (см.ниже) в своей обычной занудной манере долго распространялся насчет процедуры выдвижения партийных кандидатов… но так и не назвал конкретные фамилии. В отличии от своего партийного босса Александра Новикова, упоминавшего в этом качестве сразу двух депутатов Архангельской городской Думы – Гревцова и Афанасьева.
Наблюдатели полагают, что произошло предсказуемое – власть не заинтересовало данное предложение с учетом низкой популярности конкретных лиц из местной КПРФ, держащейся наплаву исключительно за счет исторической памяти части электората.