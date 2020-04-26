Архангельские коммунисты готовы слить губернаторские выборы ради кресла сенатора

С такой версией выступило федеральное интернет-издание РБК.
По их версии, региональная ячейка КПРФ готова отказаться от участия своего кандидата в осенних выборах главы региона в обмен на то, что представитель их партии будет выдвинут в члены Совета Федерации ВрИо губернатором Александром Цыбульским.
Эту информацию РБК якобы подтвердили сразу три источника, один из которых «близок к правительству региона».
Указывается и конкретное лицо, претендующие на место в верхней палате российского парламента – строительный магнат, основатель компании «Лидер Групп» Александр Некрасов, заседающий сейчас в ГосДуме, куда он прошел в 2016 году по единому избирательному списку от Костромской, Ивановской и Ярославской областей. Урожденный северодвинец, прошедший производственную практику в цехах Севмаша, он соответствует обязательным параметрам «ценза оседлости» и даже имеет репутацию «настоящего помора» в кругу своих.
Кроме того, издание называет Некрасова одним из «главных финансовых спонсоров» российских коммунистов, что делают ситуацию с торгами близкой к реальности.
Напомним, на данный момент интересы Архангельской области в СовФеде представляют Виктор Павленко и Виктор Новожилов (оба «Единая Россия»).
За выдвижение своего кандидата в сенаторы архангельские коммунисты якобы обещают Цыбульскому лояльность и поддержку на осенних выборах.
Впрочем, наблюдатели сомневаются, что к подобному размену интересов кто-нибудь отнесется серьезно. Местная коммунистическая ячейка традиционно не имеет в своих рядах ярких представителей и держится наплаву исключительно за счет исторического авторитета у определенной части населения. На губернаторских выборах 2015 года ее представитель хотя и занял третье место, но быстро разругался с руководством регионального отделения, обозвав их «алкашами».
Да и на грядущие выборы никого серьезней депутатов АрхГорДумы Гревцова и Афанасьева у партии не нашлось. Именно эти кандидатуры анонсировал лидер обласной ячейки КПРФ Александр Новиков
Ну, и какой смысл вести с такими торговлю?