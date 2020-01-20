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Поправки к Конституции: только 18% «экономически активных» россиян «за»

В конце февраля с поправками к Конституции подробно ознакомились 22% россиян, сегодня — 30%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проводит мониторинг готовности россиян идти на голосование, осведомленности о поправках и результата голосования. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В голосовании по поправкам к Конституции собирается участвовать 45% россиян, каждый четвертый не пойдет на выборы, 3 из 10 еще не решили. Подробно ознакомились с поправками 30% представителей экономически активного населения, еще 35% что-то слышали о планируемых изменениях в главном документе страны. За пакет поправок на настоящий момент готовы проголосовать 18% россиян, 42% — против, 28% пока не решили.

Мужчины чаще женщин демонстрируют протестное поведение и неприятие поправок: среди них больше тех, кто не хочет идти на выборы (28% против 21% среди женщин), противников поправок (49 и 35% соответственно), при этом и подробно ознакомившихся с изменениями Конституции среди представителей сильного пола больше (35% против 26% среди женщин).

Самая активная и осведомленная электоральная группа — россияне старше 45 лет: среди них больше всего тех, кто планирует идти на голосование (54%), подробно изучивших поправки к Конституции (42%). Поддерживающих пакет поправок среди них также больше всего (23%).

Мониторинг готовности россиян посетить голосование, которым SuperJob ведет с конца февраля, показывает стабильные результаты: 45—48% придут на избирательные участки, 28—32% колеблются с решением. Осведомленность о сути поправок за 3 месяца выросла незначительно: в феврале знали об изменениях подробно 22%, сегодня — 30%. Число сторонников поправок за месяц не изменилось: 17% в конце апреля и 18% сейчас.

04 июнь 15:32 | : Политика

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