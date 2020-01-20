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От парка культуры до замгубернатора. Новые лица в Правительстве Архангельской области

Знакомьтесь: Евгений Владимирович Автушенко. Москвич.

Сменил отбывшего по адресу постоянной прописки (Москва) Евгения Фоменко в должности заместителя губернатора Архангельской области.

Будет курировать Министерство агропрома и торговли, а также Министерство лесопромышленного комплекса.

Из досье:

Родился 3 марта 1978 года.

Образование высшее – Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (2001 год); Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Национальная экономика» (2006 год).

Карьера

  • 1996-2007           служба в Вооруженных Силах Российской Федерации
  • 2008–2011          работа в бизнес-структурах
  • 2011–2013          директор государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня», Департамент культуры города Москвы
  • 2013–2015          заместитель директора департамента – начальник отдела, Министерство культуры Российской Федерации
  • 2015–2016          помощник руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, Министерство экономического развития Российской Федерации
  • 2016–2017          директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами, акционерное общество «Особые экономические зоны»
  • 2017–2018          советник Губернатора Ненецкого автономного округа (в Москве), Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа
  • 2018–2019          заместитель руководителя по общим вопросам, федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», Министерство культуры Российской Федерации
  • 2019          советник директора, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Медпроект»
  • 2019-2020 директор по развитию арктических проектов, общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северная звезда», Корпорация AEON
  • 2020-наст.время заместитель председателя Правительства Архангельской области
02 июнь 09:03 | : Политика

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