От парка культуры до замгубернатора. Новые лица в Правительстве Архангельской области

Знакомьтесь: Евгений Владимирович Автушенко. Москвич.
Сменил отбывшего по адресу постоянной прописки (Москва) Евгения Фоменко в должности заместителя губернатора Архангельской области.
Будет курировать Министерство агропрома и торговли, а также Министерство лесопромышленного комплекса.
Из досье:
Родился 3 марта 1978 года.
Образование высшее – Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (2001 год); Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Национальная экономика» (2006 год).
Карьера
- 1996-2007 служба в Вооруженных Силах Российской Федерации
- 2008–2011 работа в бизнес-структурах
- 2011–2013 директор государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня», Департамент культуры города Москвы
- 2013–2015 заместитель директора департамента – начальник отдела, Министерство культуры Российской Федерации
- 2015–2016 помощник руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, Министерство экономического развития Российской Федерации
- 2016–2017 директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами, акционерное общество «Особые экономические зоны»
- 2017–2018 советник Губернатора Ненецкого автономного округа (в Москве), Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа
- 2018–2019 заместитель руководителя по общим вопросам, федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», Министерство культуры Российской Федерации
- 2019 советник директора, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Медпроект»
- 2019-2020 директор по развитию арктических проектов, общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северная звезда», Корпорация AEON
- 2020-наст.время заместитель председателя Правительства Архангельской области