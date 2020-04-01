Депутат Михаил Федотов: «Архангельск надо убирать руками, а не машинами»

Как мы помним, одним из самых горячих моментов прошедшей сессии Архангельской городской Думы стало обсуждение критики от ВРиО губернатора Александра Цыбульского весенним состоянием улиц и дворов столицы региона.
Председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Михаил Федотов видит решение проблемы в системном изменении подхода к уборке города – ликвидации монополии одной компании и возвращении старого доброго института дворников:
«Согласен с коллегами, считаю возможным при имеющихся ресурсах изменить ситуацию. Необходимо срочно принять меры по действующему контракту с Плесецким дорожным управлением. Во-первых - разбить контракт на несколько лотов. В идеале нужно несколько подрядчиков, чтобы не было монополии одного подрядчика, и в процессе сразу станет понятно - кто хорошо убирает, а кто плохо. Во-вторых, вернуться к использованию ручного способа уборки в городе, проще говоря, вернуть дворников на улицы. Упор на механизированную уборку города себя не оправдал».
Также депутат-экономист считает, что одним ремонтом дорожного полотна столицу региона не привести в достойное состояние. Нужна полная реконструкция дорог, восстановление ливневой канализации, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек. Но на это нужны деньги:
«В 2008 году, когда губернатором был назначен Михальчук, городу было выделено 890 млн. рублей на приведение дорог в порядок. Благодаря этому решению удалось быстро решить проблему. В этом году, по данным администрации, у нас суммарно, с учетом дополнительно выделенных 150 млн., имеется 650 млн. рублей. Сумма приличная, думаю, удастся сделать много, но все равно не сможет покрыть ежегодное выбытие дорог из нормативного состояния, на ремонт которых требуется сумма порядка 1 млрд. рублей».