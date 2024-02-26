Неудачник. Чисто московская история

Он появился перед нами, как черт из подворотни.

- Ребята, вы из архитектурного?

- Из него, дядя.

- Ребята, пошли ко мне в гости, а?

Неопределенного возраста, что-то около сорока. Мятые джинсы, свитер с заплатками. Но какой-то обаятельный и одинокий.

- Далеко в гости-то?

- Да недалеко, пятнадцать минут пешком. Пошли, чайку попьем, музыку послушаем.

Мы пошли. По сырым переулкам, по неприбранным после зимы дворикам. Он все как-то размахивал руками и говорил:

- У меня тут, как у Достоевского – девятнадцатый век.

Ирка боязливо прижалась ко мне в темном коридоре. А я почему-то совсем не боялся. Этот парень мне понравился. Кстати, как его зовут?

Мы вошли в комнату. Арочное окно залеплено газетой. Шкаф, каких сейчас много на свалках и в комиссионных магазинах, рулончик ватмана, грубые нары вместо постели с драным одеялом. На серой стене фотография красивой черноволосой смеющейся девушки. И рисунок. Головка этой же девушки. Но какой классный рисунок! Ирка тоже уставилась. Оценила. Она в этом понимает.

Хозяин вернулся с электрическим чайником, захлопнул ногой дверь и словно вновь обрадовался, что мы здесь:

-Ребята, садитесь, сейчас чайник заварнём.

Он скинул куда-то одеяло. Мы сели на нары.

- Да, забыл представиться.

Он подошел к Ирке и галантно поклонился. Длинные волосы упали ему на лицо:

- Честь имею представиться: бывший король дерьма и пара, узник архитектурных излишеств прошлого, Андрей Растаковский.

Ирка засмеялась и кокетливо среверансничала:

- Ира.

Я протянул их величеству руку:

- Тоже Андрей.

У него была сильная, грубая и теплая ладонь. От его рукопожатия стало как-то хорошо на душе.

- Ну что же, официальная церемония окончена, перейдем к музыкальным процедурам. Ребята, что поставим? Ира, вы что любите?

- Окуджаву.

- Прекрасно, я тоже. А Андрей? Как относится к Булату Шавловичу?

- Так же как Ира.

Он внимательно посмотрел на меня. Я заметил, что у него глаза не по виду молоды, только какая-то печаль просто обосновалась в его взгляде. Он поставил пластинку на полуразобранный или полусобранный проигрыватель, и неуют комнаты оживил голос Окуджавы.

Мне надо на кого-нибудь молиться…

Андрей поднял палец вверх и чуть прищурился с улыбкой. Ирка заерзала на топчане и спросила:

- Андрей, а почему вы так странно представились? Шутили?

- Да как вам сказать, - Андрей засунул руки в карманы джинсов. – Окончил МАРХИ, попал в контору, точил карандаши, придумывал, как коробки красиво расставлять. Надоело. Ушел в Мосочиствод. Подумал, пусть под землей будет красиво. Да и квартиру дали. Жена, ребенок. Зарплата… Но дальше неинтересно. Вот, послушайте.

…Девочка плачет, шарик улетел…

Мы нестройно подпели:

…Женщина плачет, муж ушел к другой…

…А шарик летит…

…Плачет старушка, мало пожила,

А шарик вернулся,

А он голубой…

Но Ирка ужас как была охоча до романтических историй. Она взглянула на фотографию.

- А она от вас ушла? Разлюбила?

- Ну почему разлюбила? Просто полюбила другого.

- Так не бывает.

- Ну, бывает всяко. Ребята, чайку давайте. У меня даже печенье где-то было. А?

Мы пили горячий чай. Иркины тонкие, как у саксофониста, пальцы бегали по граненому стакану. Она очень трогательно пила, словно никогда не умела. Вообще она как девочка.

Вот и любопытна так же, не в меру.

- Андрей, а чем вы сейчас занимаетесь?

- Сохраняю старое.

- Реставратором?

- Да вроде...



…В пустынном весеннем переулке Ирка вдруг остановилась и сильно прижалась ко мне, словно стараясь пролезть под пальто. Уткнулась мне в грудь. Я почувствовал, что она заплакала.

- Ир, ты что?

- Андрюшенька, ты меня любишь? Скажи, сильно любишь?!

-Ну что ты, маленькая?

Она посмотрела на меня своими глазищами с пеленой слез:

- Андрюшенька, ты меня сильно люби ладно?

Я поцеловал ее в губы. Они было солоноватыми и теплыми.

Евгений Донской (1957-2020)