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Неудачник. Чисто московская история

Он появился перед нами, как черт из подворотни.
 - Ребята, вы из архитектурного?
 - Из него, дядя.
 - Ребята, пошли ко мне в гости, а?

Неопределенного возраста, что-то около сорока. Мятые джинсы, свитер с заплатками. Но какой-то обаятельный и одинокий.
 - Далеко в гости-то?
 - Да недалеко, пятнадцать минут пешком. Пошли, чайку попьем, музыку послушаем.

Мы пошли. По сырым переулкам, по неприбранным после зимы дворикам. Он все как-то размахивал руками и говорил:
 - У меня тут, как у Достоевского – девятнадцатый век.

Ирка боязливо прижалась ко мне в темном коридоре. А я почему-то совсем не боялся. Этот парень мне понравился. Кстати, как его зовут?

Мы вошли в комнату. Арочное окно залеплено газетой. Шкаф, каких сейчас много на свалках и в комиссионных магазинах, рулончик ватмана, грубые нары вместо постели с драным одеялом. На серой стене фотография красивой черноволосой смеющейся девушки. И рисунок. Головка этой же девушки. Но какой классный рисунок! Ирка тоже уставилась. Оценила. Она в этом понимает.
 Хозяин вернулся с электрическим чайником, захлопнул ногой дверь и словно вновь обрадовался, что мы здесь:
 -Ребята, садитесь, сейчас чайник заварнём.

Он скинул куда-то одеяло. Мы сели на нары.
 - Да, забыл представиться.
 Он подошел к Ирке и галантно поклонился. Длинные волосы упали ему на лицо:
 - Честь имею представиться: бывший король дерьма и пара, узник архитектурных излишеств прошлого, Андрей Растаковский.

Ирка засмеялась и кокетливо среверансничала:
 - Ира.
 Я протянул их величеству руку:
 - Тоже Андрей.
 У него была сильная, грубая и теплая ладонь. От его рукопожатия стало как-то хорошо на душе.
 - Ну что же, официальная церемония окончена, перейдем к музыкальным процедурам. Ребята, что поставим? Ира, вы что любите?
 - Окуджаву.
 - Прекрасно, я тоже. А Андрей? Как относится к Булату Шавловичу?
 - Так же как Ира.

Он внимательно посмотрел на меня. Я заметил, что у него глаза не по виду молоды, только какая-то печаль просто обосновалась в его взгляде. Он поставил пластинку на полуразобранный или полусобранный проигрыватель, и неуют комнаты оживил голос Окуджавы.
 Мне надо на кого-нибудь молиться…

Андрей поднял палец вверх и чуть прищурился с улыбкой. Ирка заерзала на топчане и спросила:
 - Андрей, а почему вы так странно представились? Шутили?
 - Да как вам сказать, - Андрей засунул руки в карманы джинсов. – Окончил МАРХИ, попал в контору, точил карандаши, придумывал, как коробки красиво расставлять. Надоело. Ушел в Мосочиствод. Подумал, пусть под землей будет красиво. Да и квартиру дали. Жена, ребенок. Зарплата… Но дальше неинтересно. Вот, послушайте.

…Девочка плачет, шарик улетел…
 Мы нестройно подпели:
 …Женщина плачет, муж ушел к другой…
 …А шарик летит…
 …Плачет старушка, мало пожила,
 А шарик вернулся,
 А он голубой…

Но Ирка ужас как была охоча до романтических историй. Она взглянула на фотографию.
 - А она от вас ушла? Разлюбила?
 - Ну почему разлюбила? Просто полюбила другого.
 - Так не бывает.
 - Ну, бывает всяко. Ребята, чайку давайте. У меня даже печенье где-то было. А?

Мы пили горячий чай. Иркины тонкие, как у саксофониста, пальцы бегали по граненому стакану. Она очень трогательно пила, словно никогда не умела. Вообще она как девочка.
 Вот и любопытна так же, не в меру.
 - Андрей, а чем вы сейчас занимаетесь?
 - Сохраняю старое.
 - Реставратором?
 - Да вроде...

 …В пустынном весеннем переулке Ирка вдруг остановилась и сильно прижалась ко мне, словно стараясь пролезть под пальто. Уткнулась мне в грудь. Я почувствовал, что она заплакала.
 - Ир, ты что?
 - Андрюшенька, ты меня любишь? Скажи, сильно любишь?!
 -Ну что ты, маленькая?
 Она посмотрела на меня своими глазищами с пеленой слез:
 - Андрюшенька, ты меня сильно люби ладно?
 Я поцеловал ее в губы. Они было солоноватыми и теплыми.

Евгений Донской (1957-2020)

28 март 10:14 | : Горячая тема / Культура

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