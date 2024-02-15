Не всем котам Масленица, или как Гревцов подставил Харитонова

О федеральных результатах президентских выборов мы сообщали ранее.

По Архангельской области они несколько другие. Причём знаково:

Владимир Путин – 79.25%

Владислав Даванков – 7.6%

Леонид Слуцкий – 5.93%

Николай Харитонов – 5.31%.

Случился страшный сон коммунистов – их кандидат на самом последнем месте, худший результат для КПРФ на выборах такого уровня за всю историю этого осколка КПСС. Что ранее предсказывалось федеральными аналитиками, но случилось именно у нас. Со второго места на четвёртое… это надо было ухитрится.

Причём именно КПРФ всегда хвасталась своим ядерным электоратом (группа избирателей, которые являются наиболее активными и преданы своим политическим идеалам. Они поддерживают определенную политическую партию или кандидата и обычно голосуют только за них). На этот раз усиленному теми сторонниками «Справедливой России», кто возмущён «сливом» президентских выборов своими партбоссами. Вряд ли среди них много тех, кто восхищён личностью лидера партии Сергея Миронова (писатель-комиссар Прилепин тоже на любителя). Но наверняка много итех, кто был готов голосовать именно за левую идеологию и его представителя, т.е. Харитонова. Не тут-то было.

Что на этот раз оттолкнуло рядовых сторонников возрождения социализма?

Во-первых, практически полное отсутствие активной избирательной кампании от КПРФ, как на федеральном, так и региональном уровне. Да, у поморских коммунистов серьёзные проблемы со спонсорами (деньгами), строительный миллиардер Некрасов из Совфеда давно не проявляет себя ни в каком смысле. Тут не до видеороликов по телевидению или бесплатных газет в каждый почтовый ящик.

Но есть практически бесплатное «Красное Поморье» ВКонтакте и Телеграме. Загляните на его страницы. С 11 марта – полная тишина. До этого редкие публикации (перепосты) на любую тему, кроме конкретных выборов. Полное впечатление, что информационно-политическому проекту сверху «приказали долго жить», что он и сделал с видимым облегчением.

Что могло хоть как бы оживить электорат, так это личный приезд кандидата Харитонова в Поморье – «хоть живым на него одним глазком посмотреть». Но не случилось… скорее, и не собиралось. Оно и понятно, зачем ездить туда, где твоя партия сдаёт позицию за позицией.

И это, как раз, во-вторых. Получив три места в законодательном парламенте региона КПРФ уже через четыре месяца, под самое начало президентской кампании, лишается своего знакового депутата Надежды Виноградовой, декларативно перешедшей под знамёна «Единой России». А так как за дамой все её парламентские годы маячила тень олигарха Крупчака, народ смекнул – уж кто-кто, а Владимир Ярославович знает, на какую лошадку ставить. И последовал его примеру.

И на АрхГорДуму с коммунистических позиций без слёз не взглянешь. От прошлого созыва с действительно боеспособной «красной» фракцией там остался только Виталий Морозков, чей голос не виден не слышен. Типичный молодой партфункционер без каких-либо профессиональных достижений, в последнее время состоящий на кормлении у того же «мифического сенатора» Некрасова. И ведь избирался не по одномандатному округу, а по партийному списку. То есть, обкомовское начальство пальцем ткнуло – ты будешь. А у парня ни авторитета, как у Петухова, ни голоса (не перекричишь), как у Васильева. Принцип «тише едем, дальше будем», хорош на дороге, но не в политической борьбе.

Ещё один важный момент, повлиявший на последнее место Харитонова в Поморье. По сведениям нашей редакции, персек обкома Гревцов напрочь переругался с экоактивистами, и те на этих выборах «топили» за Даванкова, занявшего второе место по региону. Эти ребята громкие и дружные, с разветвлённой сетью агитаторов, при определённых обстоятельствах могущие представлять отдельную политическую силу.

Справедливости ради надо сказать – а что пенсионер Харитонов мог предложить электорату КПРФ в случае своего личного явления? Старый набор лозунгов о хорошей жизни в СССР и возвращении к социализму без каких-либо механизмов к воплощению? Даже на самый острый вопрос сегодняшнего дня – окончании СВО – им дан максимально расплывчатый ответ – «безоговорочная победа русского оружия». Звучит солидно… но не из тех уст.

Как итог всех этих неумелых (или даже неумных) действий, Поморье получило явку ниже, чем в целом по России, именно "красный электорат" остался дома и проигнорировал ДЭГ. Местный фактор никто не отменял, от своих обида горше

Если же посмотреть на результаты прошедших выборов в целом, что в Архангельской области, что во всей Российской Федерации, социалистической идее нанесено поражение с разгромным счётом от представителей партий центристов и правоцентристов.

Вчера, напомню, была Масленица. И для кого-то главный блин вышел комом…

(фото с https://smartik.ru)

Леонид Черток