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"С такой господдержкой мы скатимся к чайлд-фри". Рассуждения поморского фермера

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков недавно заявил, что главным результатом работы в Год семьи будет увеличение числа россиян. Но как именно планируется стимулировать это?

Вопрос о том, как увеличить рождаемость, обсуждается постоянно. Придумываются разные ответы на него - но вот реальных действий для этого наше государство все эти годы не предпринимает, ограничиваясь лишь провозглашением лозунгов, которые никто претворять в жизнь и не собирается. 

Сами посудите: Что главное для молодой семьи, чтобы она приняла решение о рождении детей? Всем понятно - наличие вместительного жилья и дохода, на который эта семья и будет жить. Всё. Остальное - детали. 

А теперь простой вопрос - а может ли молодая семья купить просторное жильё и получить достойную оплату своего труда? В массовом порядке? А что государство делает для того, чтобы это появилось? 

Кто-то из числа пропагандистов госпрограмм может заявить, что существуют разные программы и пр. - нужно лишь участвовать и всё будет. Но это не так - с этим у нас как всегда - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". В итоге декларативные проекты работают лишь для пиара, массово к решению проблем семей не приводя.

Но есть ли выход? Безусловно! Для создания сотен тысяч высокодоходных рабочих мест у нас есть до сих пор нелюбимый властями всех уровней малый бизнес. Как только он начнёт развиваться - проблем с доходами у наших семей не станет. 

Для справки - доля малого бизнеса в Европе в среднем составляет 60-70%, в Сталинские годы она у нас была в районе 40%, в современной РФ всего около 20%. А ведь малый бизнес - это и работа, и доходы местных бюджетов - которые сегодня все сплошь дотационные! Но, несмотря на это, малый бизнес никому не нужен, хотя государство вкладывает громаднейшие средства в поддержку разных структур, призванных этот бизнес развивать... Вот бы все эти деньги пошли не этим бюрократам, а предпринимателям! 

Тут характерен пример фермерства - оно до сих пор даёт более 60% всего сельхозпродукта страны, получая в лучшем случае менее 5% от средств поддержки, идущих в сельское хозяйство. Но при этом создаёт массу рабочих рук на селе и производя качественные продукты питания. Но нет - государство с ним по факту борется как с кулачеством - при этом декларируя поддержку... А сколько ещё могло бы молодых семей создать агробизнесы! При этом практически все фермерские семьи - многодетные... 

Такая же ситуация и с садоводами - они тоже вполне могли бы стать местом, где селились бы и создавали свои агро стартапы молодые люди, но и садоводства государству не нужны... 

И возьмём ещё для примера ситуацию с выделением земельных участков для многодетных семей. Сколько лет назад появилось это требование? А как решается вопрос? В Архангельской области за все эти годы количество земельных участков, выданных семьям и гарантированных государством - не превышает несколько сотен штук. За все многие годы. Заявки принимаются, очередь растёт и сегодня она более 8 тыс семей - почти все многодетные семьи региона! Т.е. землю в нашей бескрайней России для строительства жилья многодетным не получить, а то, что государство не контролирует этот вопрос и не спрашивает с местных властей – говорит, что это никому не надо.

А о том, что семья может для строительства дома получить достаточное для этого количества леса - нигде не сообщается! А вдруг жители узнают и пойдут заявки? Кто же тогда будет ипотеку брать?

Хотя периодически семьи пишут массовые обращения к Президенту и другим чиновникам о невыполнении законов - но всё впустую... А нет земли - нет большого дома - и как жить многодетным? А на их примере разве остальные семьи не делают выводы, что детьми обзаводиться всё равно что добровольно пойти на каторгу? 

Как мы уже увидели - с работой и жильём всё плохо... Давайте посмотрим с другими аспектами.

Например - как дела с местами в детсадах, школах? Не скажу за все регионы - но в Архангельске у нас и туда и туда ещё нужно попасть! Не выбрать лучшее учреждение с лучшими педагогами и программами, а просто попасть! С местами в детсадах засада полная, а школы так даже в областном центре практически все работают в 2 смены! Т.е. мало того, что запишут не туда, куда ты хочешь, а ещё и учиться предстоит по ночам! Напомню - у нас световой день во время учебного года очень короткий - зимой рассветает в 11, а уже после 14 смеркается... 

А коммунальные неудобства наших городов, когда под ногами снежная каша из-за того, что власти не чистят тротуары от слова вообще, переполненный транспорт, в который с детьми не втиснуться и прочие прелести. А коммунальные платежи за каждого прописанного включая младенцев разве способствуют увеличению рождаемости? 

Сегодняшняя молодёжь всё это испытывает на себе - всё видит и усваивает. И даже те, кто вырос в многодетных семьях, сегодня в большинстве своём надеются прожить чайлд-фри! Не из-за пропаганды или ещё чего-то, а именно из-за понимания того, что иметь детей в нашей стране могут позволить себе только олигархи...

Михаил Силантьев, директор ассоциации "Фермеры Русского Севера", председатель Архангельского регионального отделения "Союза Садоводов России"

03 апрель 11:57 | : Горячая тема / Экономика

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