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«Маяк» подмигнул. 23-е февраля с турецкой ноткой

Честно признаюсь, для меня 23 февраля в кулинарном плане – гречневая каша с тушенкой, сырая очищенная луковица и спирт в жестяной солдатской кружке. Именно так мы в Кантемировке отмечали День Советской Армии. Конечно, не в столовой, а в каптёрке после отбоя. Но это только добавляло романтизма пополам с адреналином под угрозой быть застуканными проверяющим от штаба дивизии.

Но с годами хочется разнообразия. Поэтому на нынешний День защитника Отечества мы отправились в «Маяк», который позиционирует себя рестораном турецкой кухни. 

И в этом тоже своя интрига, ибо турецкий отдых в головах россиян максимально ассоциируется с бесконечным «шведским столом». Что часто скучно… хотя сыто и пьяно.

Тем более что заранее прочитали положительный отзыв об увиденном и скушенном от коллеги Азовского, человека, искушённого в заморских яствах. В самое сердце поразила его информация о том, что именно в «Маяке» подаётся баранина первого года службы, т.е. не глубокой заморозки.

А ещё ресторан работает в тестовом режиме (официальное открытие 8 марта). Как раз тот момент, когда сам Аллах (Турция всё же) велел выдать самое лучшее, на что способны повара. Ловим момент и заказываем столик за неделю до даты. Как выяснилось, не зря…

Локация у «Маяка» - лучше не придумаешь, строго напротив скованной льдом Северной Двины с соответствующим видом. Летом будет работать на все 100, но зимой это небольшой минус. Дело в том, что в разгар гулянья курящие гости часто выходят на воздух «освежиться», туда-сюда, из-за чего в торговый зал заходят волны холода. Супруге пришлось просить плед (они в наличие), хотя наш столик был отнюдь не напротив входа.

Въезд в ресторан продуман для маломобильных едоков (типа меня). Полностью безбарьерная среда, всё «в пол». Решительно плюсую (если бы ещё не беспардонные взгляды посетителей, как будто увидевших космонавта, но отношу это к недостатку воспитания от родителей).

Зал просто огромен, давно в таких не бывал. Что-то советское, с духом общепитовского коллективизма. Понятно, что это бывшее здание мор-реч-вокзала, что осталось, то досталось. Но мы за годы капитализма привыкли к более камерной обстановке.

Большие столы и вместительные диваны «на компанию», нам втроём было много такого богатства, пришлось группироваться. Нет зонирования перегородками, что напрашивается. Прежде всего, из-за акустики, не каждому приятно слышать диалоги за соседним столом. И в целом с шумоподавлением есть проблемы, когда заиграла живая музыка, общаться за столом стало проблематично. Впрочем, не исключаю, что это заложено хозяевами в концепцию всеобщего разгуляева. Даже беглый взгляд по столикам зацепил – сюда ходят люди хорошо за 40+. Из тех, кто застал «Север», «Юбилейный» в их первородном виде. Ностальгия-с.

Ещё нам не хватило морской тематики в интерьере – редкие барельефы маяков на стенах настроения не создавали. Хотелось сетей, штурвалов, синего цвета. На то и тестовый режим.

Но перейдём к тому, за чем пришли…

На пробу взяли мезе. У меня это блюдо насмерть связано с Кипром. Заказываешь там его… и на стол начинают метать бесконечные по числу закусочки и закуски – от овощных и молочных к рыбным, а далее к мясным. Заказываешь по незнанию на одного, а там и на троих много.

Турецкий вариант конкретен. Пять маленьких пиалок с острыми овощными, густыми йогуртовыми и оливками отличного качества. Кроме оливок – всё в крошево, поедается хлебными чипсами (последние пришлось дозаказывать). Вкусно на четыре с плюсом, тем более что перечную остроту эзме аджалы сглаживает молочная мягкость хайдари.

Но это так, забавы ради…

На нашем столе появляются – салат из манго и авокадо с креветками, тар-тар из мраморной говядины и хрустящие баклажаны в ореховом соусе.

Салат гордо занимал большую часть отнюдь не десертной тарелки. Пять довольно крупных очищенных креветок достойной обжарки кокетливо выглядывали филейными частями из джунглей зелени. В которой полностью скрывались скромные кубики авокадо и манго, оба плода пристойной спелости – не жёсткие и не размазня. Именно зелёные заросли показались мне избыточными и в процессе поедания, и в общем послевкусии, чего не исправила даже приятная кисло-сладкая заправка. Надо было сразу отодвинуть веточки-листочки, но я же жадный, если уплачено. Хотя коллега Азовский убеждает, что в Тайланде такой салат вообще подают со снопом местного сена с огорода. Буду знать.

Тар-тар прибыл на такой же большой тарелке, в которой чувствовал себя явно неуютно – а я маленький такой. Не больше детской шайбочки из детского набора (но и не настольного хоккея). Вкус достойный, рубка внятная с языковыми ощущениями, соус тональный и связующий. Удивило отсутствие сырого перепелиного желтка сверху, некая незавершённости композиции

А вот хрустящие баклажаны просто бомбические! И много, супруга делилась, как от себя отрывала. Хрустящие сверху, мягкие, но не ватные внутри, как будто утром с солнечной грядки. Ореховый соус ещё в плюс, ощутимый, но деликатный. Елось с восторгом.

…И тут «приплыла» лодочка.

Я не видел хачапури по-аджарски на Туретчине. И никто из наших не видел. Но пусть они там будут, если такие! Роскошное сочетание поджаренного, но мягкого теста с большим количеством сыра нужной для вкусового кайфа солёности. Сверху плавает яйцо, чуть прихваченное огнём… как учили. И главный поварской шик – концы у «лодочек» полые, я такое только в Батуми и Кобулети встречал, на их исторической кулинарной родине.  

Но вот подоспел и главный номер ужина – мясное ассорти на углях. Куда входил шашлык из обожаемой баранины, люля из неё же, жареные кусочки телятины и курятины, печеный картофель и овощи гриль. Порция как раз на троих, чтобы от пуза. Отдельный респект аджике, явной рукодельной, а не из магазинной банки.

Баранина – мясо капризное в готовке на огне. Неправильно замариновал, чуть передержал на углях – получи подошву. Тут оно буквально расслаивалось во рту, пуская на нёбо божественные соки. Люля такой же комплиментарности. Телятина нежная, со своим более нейтральным вкусом. Курочка чуть подкачала в сочности, но это исправила аджика. Овощи ушли в желудок по умолчанию. Всё не зря.

Единственное, что удивило – блюдо с мангала принесли очень быстро после заказа, буквально минут через 15. Возникло подозрение, что жарили его заранее, а не конкретно для нас. Но если все достоинства в норме, то и не стали придираться.

Десерт не брали, дома ждал торт. Однако листанули в меню этот раздел и не обнаружили пахлаву. В турецком-то ресторане… как же так?!

Вы спросите, чем мы это сопровождали? Барная карта в «Маяке» вполне достойная, но я в ней не нашёл ракии. Вообще люблю всё анисовое, любой страны и названий. На замену пошли 50-граммовые шотики с настойками местного изготовления. Их там 5 видов, набора вполне хватает на одну интеллигентную причёску (мы, правда, дозаказывали). Особенно рекомендую «халву» и «смородиновую», просто в золотую коллекцию алкогольных ощущений.

О ценах. Ничего страшного, кроме двух-трёх позиций…

О заманухах. Есть предварительные заказы на шах-плов (в виде пирога), жиго (баранья целиковая нога в травах) и цыплёнка лявянги (цыпа, фаршированная орехами). Всё на большую компанию.

О сервисе. Требует доработки. Столовые приборы не менялись после каждой подачи, а мы успели привыкнуть к хорошему. Но, увы, не в Архангельске.

Мы сюда ещё вернёмся. За супом бейран из баранины, за томлёными в красном вине щёчками, за телятиной с вишней и спаржей, за осетриной (крайне редкая гостья в Архангельске). Но скорее всего днём на обед и в тёплое время года.

Мир вообще не идеален. Особенно в нашем северном климате.

Леонид Черток

(фото со странички ресторана «Маяк» в ВК)

 

26 февраль 09:29 | : Горячая тема / Будни

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