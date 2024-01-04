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Три слова о любви

Олег Григораш

 

ГЕРДА ОСЕНЬЮ

 Герда жёлтым парком кружит

В платье яростно-зелёном,

Опрокидывает в лужи

Облака, скамейки, клёны.

 

С хрустом топчет льда осколки,

Как дворцовые паркеты.

Птиц пугает эхом долгим.

Жжёт до фильтра сигареты.

 

Герда осенью другая.

Зло вонзает в землю зонт.

Бросив сказочного Кая,

Чертит новый горизонт.

 

БЕЗ ТЕБЯ

 В час смотрел «Прощальное танго в Париже».

В два пил чай «Три слона», ел паштет и галеты.

В три из дома стремительно вышел.

В пять вернулся, под душем палил сигареты.

 

В шесть уснул. В девять встал. Приседал-отжимался.

В десять жарил томаты и красное мясо.

Говорил о хоккее с соседом в двенадцать.

В два катил по хрустальной заснеженной трассе.

 

В три у моря гулял разлохмаченным парком,

Чаек хлебом кормил на расшатанной белой скамейке.

В пять зачем-то купил в магазине «Подарки»

Тяжеленный альбом про каналы и реки.

 

В шесть попал на кольцо и поехал по кругу.

В семь звонил всем подряд, телефон отключился.

В восемь дёрнул домкрат, выбил руку.

В десять выпил три стопки и остановился.

 

Резко настежь окно распахнул, впустил стужу.

Видел – гаснут огни в окнах дома соседнего.

Чёрный ветер галопом гнал сердце наружу.

Новый день без тебя ночью встретил.

 

ДЕМИС РУССОС

 Разметавшись жемчужными бусами,

Смех сиял в белом танце огня.

Под фальшивого Демиса Руссоса

Я впервые увидел тебя.

 

Через час мы оврагом бежали,

Резал небо свист птичьей шпаны.

До рассвета друг другом дышали,

Ритмом бешеным оглушены.

 

Я ходил в поцелуев укусах,

За тебя заработал фингал,

И мне нравилось всё, даже Руссос

Не особенно напрягал.

 

Вместе встретили долгую зиму.

Отворачиваясь к стене,

Я смотрел, как неотвратимо

Гаснет вечер в тебе и во мне.

 

Лето выжгло последние нервы.

На себя опрокинув чай,

Ты воскликнула: «Знаешь, наверное…».

Я ответил: «Знаю. Прощай».

 

Сентябрём переполнены шлюзы,

Ржавый дождь отливается в лёд.

Запишите мне Демиса Руссоса,

Я не слышал его целый год.


(фото с https://otkritkis.com)   

 

 

08 март 09:00 | : Горячая тема / Культура

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