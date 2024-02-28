Фильма не будет. Конфликт искусства и денег в Архангельске

В Драматическом театре им. Ломоносова «спектакль» с нехорошим послевкусием.

Действующие лица (они же исполнители):

Сергей Самодов – директор театра и депутат Архангельского областного Собрания; Клавдия Хорошавина – режиссёр-документалист, автор более 200 лент, преимущественно о поморской культуре, заслуженный деятель искусств РФ,

Преамбула. В начале декабря прошлого года, во время VII кинофестиваля Arctic open, открытие и закрытие которого происходило в стенах драмтеатра, Клавдия Михайловна договорилась о съёмках документального фильма, где «премьером» должен был предстать главный Храм Мельпомены всея Поморья.

Инициаторами контракта выступили главный режиссёр Андрей Тимошенко и директор театра, он же главный распорядитель финансов Сергей Самодов. Что вполне объяснимо – подобная лента имеет не только культурную составляющую, но и рекламную, ибо привлечёт в билетную кассу дополнительных зрителей, а также станет «козырным тузом» при заключении контрактов на гастроли в других регионах.

Приходится отметить – подготовка к съёмкам подобного проекта зело дело затратное. Особенно с учётом, что главный в съёмочной группе (Клавдия Хорошавина) проживает в другом регионе, это подразумевает проездные билеты, оплату гостиницы и тд. Ну и подготовка сценария, которая заняла три месяца, когда другие проекты были задвинуты в долгий ящик. Наверное, никому не надо рассказывать, что документалист – не нефтяной олигарх и даже не режиссёр сериалов по доходам. Все эти нюансы были заранее оговорены с принимающей стороной, и Самодов их принял.

Развитие сюжета. Слово передаём Клавдии Хорошавиной:

- Я создала киногруппу, писала сообщения Самодову, поскольку он отвечает за финансирование фильма. Сообщения он читал, но не реагировал. Я знала, что он человек очень занятой, постоянно бывает в Москве, ведёт экскурсии по театру для зрителей, да ещё и депутат областного собрания. Я была уверена, что Самодов, серьёзный руководитель, не забывает и о нашем договоре. Однако, сомнения не оставляли меня. Ведь он не знает и даже не заинтересовался, что работа к съёмкам документального фильма начинается с подготовительного периода, где решаются все организационные и художественные задачи. Я должна быть в театре (живу я в другом городе). Он одёрнул мои вмешательства в его суверенный мир: «Вы меня уже достали, ждите, когда придёт финансирование!».

Согласитесь, ничего себе ответ мужчины в самом расцвете сил женщине, известной не только в Поморье и в России, но и за рубежом, о чём говорят её кинофестивальные призы. Впрочем, не зря Самодов кокетливо называет себя «Карабасом-Барабасом» в театре. Только на этот раз он забыл, что имеет дело не со своей марионеткой, а со свободным творческим человеком.

Клавдия Михайловна продолжает:

- Мне надо бы тотчас завершить все переговоры, подходы и забыть о Самодове, как о кошмарном сне! Однако! Мне хотелось преодолеть непонятки и сделать хороший фильм для Тимошенко, для всех, кто любит этот театр!

Но тут уже главреж Тимошенко сообщает ей, что права на производство фильма были переданы Самодовым в одностороннем порядке Анатолию Конычеву, о чём поставить в известность Хорошавину просто «забыли». Конычев – секретарь регионального отделения Союза кинематографистов, продюсер… но ни разу не режиссёр, по крайней мере, никогда себя так сам не позиционировал. Мало того, съёмки уже идут. Полученный материал понимающие люди оценили как «смотреть невозможно». Скорее всего, Самодову была предложена более низкая цена за производство с добавлением – мы местные, договоримся. А как же поговорка «скупой платит дважды»?! (Впрочем, если вспомнить сказку, тот Карабас-Барабас тоже был излишне прижимист, на чём и погорел).

И всё-таки Клавдия Хорошавина билась за свой проект, за его творческую составляющую, надеясь на здравомыслие приглашавшей стороны. Несмотря на личные расходы.

- У нас есть своя профессиональная аппаратура и мы готовы всегда снимать на своём неоднократно опробованном оборудовании, хотя ранее была договорённость, что театр приобретёт для съёмок полный комплект. Я должна была решить творческие задачи, а задачи финансирования проекта - дело директора. В середине февраля, самом подходящим месяце для съёмок фильма, ибо все спектакли мы могли снять без напряга для театра, я за свой счёт приезжаю освежить в памяти спектакли, которые я видела, и увидеть новые. Сделать опросы зрителей, студентов, узнать, что пишет пресса о спектаклях, о театре. С удивлением обнаружила, что журналисты о театре не пишут!!! - ? Самодов проходил мимо меня, гордый, самодостаточный, просто Павел Первый. Молча. Видимо вопрос с финансированием так и не был решён. Я, конечно, тоже с норовом! Не люблю, когда меня унижают. Посмотрев то, что надо, я вернулась в Москву.

Время Ч наступило в конце марта. И стало моментом истины.

- Я звоню Самодову и сообщаю, что я приезжаю 27 марта, а группа приедет 29 утром. Он говорит: "Заодно и договорные документы подпишем." Договариваемся встретиться у юриста 28 в 10 утра. Далее началось такое, что не могло и в голову придти. Симпатичный, обаятельный Самодов вдруг стал себя вести как истеричный подросток, а не директор театра. Мне хотелось, чтобы директор услышал меня, потому что все месяцы он ничего не слышал. Я говорила по возможности внятно и громко. В итоге я поняла, что директор неадекватен и дальше вести разговор не имеет смысла.

Фильма не будет!

В конце Клавдия Михайловна признаётся, что очень хотела снять этот фильм и испробовать в нём свои творческие задумки. Но профессиональное кино требует денег, так было и так будет. Она сожалеет, что фильм оказался никому не нужен, кроме неё и съёмочной группы. Ни театру, ни чиновникам от культуры… никто из них не одёрнул Самодова.

От редакции: В интервью 2016 года, которое было опубликовано на «Руснорде», только вступивший в театральную должность Сергей Самодов также кокетливо назвал себя «флибустьером». Сиречь морским грабителем, который и на суше не отличается благонравным поведением. Тогда Сергей ещё не был депутатом, поэтому мог себе позволить лишку в откровениях. Но идеал за восемь лет у состоявшегося мужчины не выветривается.

То, что произошло между двумя уважаемыми людьми, похоже на банальный «кидок». Всё-таки Самодов, прежде всего, бизнесмен, финансист, хотя и любит преподать себя как видного деятеля поморской культуры. Однако театр и кино самые близкие родственники, второе вытекло из первого. И кидать своего собрата – не комильфо. Такие вопросы решаются открыто и при полном взаимоуважении сторон, как принято в любом корпоративном сообществе (кроме преступного).

Мы понимаем, что при подобном конфликте интересов одной правды не бывает. Поэтому предлагаем Сергею Самодову высказать свою точку зрения.

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