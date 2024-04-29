Жить сейчас. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья всерьез задумались над повышением качества жизни горожан (что, в общем-то, они делают постоянно).

Председатель комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры Денис Лапин прокомментировал отчет главы Архангельска Дмитрия Морева в части улучшения качества пассажирских перевозок. Улучшения есть, несмотря на поток обывательской критики в адрес компании «Рико» (в соцсетях перевозчик давно превратился в мальчика для битья, на котором спускают пар). Но есть и к чему стремиться.

Денис Лапин:

- Если вспомнить, два года назад некоторые перевозчики могли позволить себе не выполнять последние рейсы, потому что по себестоимости им было выгодней заплатить штраф, чем гонять автобус с большим плечом. А люди стояли на остановке, мёрзли и вглядывались вдаль, ожидая своего рейса. Сейчас такое случается только в случае поломки автобуса. Вместе с тем, возникают проблемы качества перевозок, персонала, количества ДТП. Но перевозчик своевременно реагирует на все замечания, и в целом, открыт для людей, администрации и депутатов.

По мнению наблюдателей от редакции, нашим людям свойственно ностальгировать. Даже по бестолковым, кургузым, ржавым машинкам от Павловского автозавода.

Еще одна классическая жалоба от архангелогородцев – качество услуг ЖКХ. В частности, замедленная реакция коммунальщиков на запросы населения.

По мнению депутата Ивана Захарова, в немалой степени это происходит от незнания возможностей обратной связи. А она заключена в ГИС.

Расшифруем. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) — это современная и удобная платформа, призванная сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных.

Пользуясь системой, вы сможете:

посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

• ввести и проверить показания приборов учета;

• контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;

• проверить наличие лицензии у управляющей организации;

• узнать график капитального ремонта дома;

• получить информацию о тарифах на ЖКУ;

• принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях, в обсуждении вопросов и проблем с соседями на форуме.

• направить обращения в органы власти;

• получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.

Иван Захаров:

- На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти можно через подтвержденную учетную запись "Госуслуг".

Ксения Корюкина прокомментировала получение компанией "РВК-Архангельск" комплексного экологического разрешения на Центральные очистные сооружения канализации. По ее мнению, это улучшит экологическую обстановку в столице Поморья.

Ксения Корюкина:

- Комплексное экологическое разрешение – это документ, который выдаётся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу, осуществляющим деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. Он содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды. Таким образом, в ближайшие 7 лет для РВК-Архангельск определены требования и нормативы, которые предприятие обязано соблюдать. Думаю, что проведение последовательной модернизации оборудования в совокупности с выполнением природоохранных требований приведет не только к повышению качества предоставляем «РВК-Архангельск» услуг по водоснабжению и водоотведению, но и обеспечит минимизацию негативного воздействия при очистке сточных вод.