Парижское сладкое из Матигор. И другие вести из прошлого Поморья

В архангельских газетах начала 1914 года возможность скорого начала мировой войны не обсуждалась. Вспыхнувшей в начале февраля острой полемике в прессе Германии и России, названной по мере её разгорания «газетной войной», местные журналисты посвящали небольшие перепечатки из центральных изданий, акцентируя внимание читателей на повседневных делах, заботах, горестях и радостях. О некоторых, касающихся бытовой и культурной сторон жизни наших предков, можно узнать, прочитав рекламные объявления, опубликованные в номерах газеты «Архангельск» за январь-март 1914 года. Приводятся в современной транслитерации.

Люди рождались. Помощь в этом богоугодном деле должны оказывать специалисты:

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА Елена Владимировна Моренгольц, служившая в больнице Приказа Общ.Призр., принимает нуждающихся в её советах и помощи от 1 ч. до 4 ч. ежедневно. Пинежская, д.№ 1, 2-ой от Троицкого.

Детей и свои бренные тела надо чем-то питать, одевать, содержать в тепле жилищ, развлекать. Приходится людям для этого работать. Имелись вакансии:

Требуется мальчик. Взрослый. Спр. Лавка Загидулина. уг.Соборной.

Нужен трезвый кучер. Кирочная, доктору Шарину.

Требуется трезвый рабочий умеющий обращаться с лошадью. Соломбала, лавка П.Я.Ганичева.

НУЖНА ЧУЛОЧНИЦА. Шенкурская 9, дом Патрушевой.

ПРИСЛУГА НУЖНА умеющая готовить. Соломбала, Никольский пр. д.Дунаевой, вверху.

Искатели доходов и сами размещали объявления в газете:

Даю уроки французского и немецкого яз и музыки. Троицкий 49, вверху.

ДАЮ домашние обеды и отпускаю на дом. Петербургский пр. (между Буяновой и Соборной) д. 103.

ПОРОСЯТА-ОСОСКИ продаются Соборная 28.

Сухая, теплая квартира 5 комн. Полицейская за Новгородским д. Титовой.

Заработали. Надо тратить. В первую очередь на еду:

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО высокого качества «парижское сладкое» Верхнематигорской молочной артели Холмогорского уезда. Продается в сельскохозяйственном складе в розницу и оптом. Масло изготавливается при соблюдении необходимых санитарных условий под наблюдением казенного техника. Торговля с 9 ч. утра до 5 ч. дня. Оперная пл. здание Дирекции.

К «парижскому сладкому» рекомендуются другие деликатесы:

ЗЕРНИСТАЯ ИКРА. ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНО: Икра зернистая свежая. Икра паюсн. сальян. и пром. Икра кетовая лучшая. Испанский лук. Свеж.помидоры, капуста , гречневая мука и пр. Поморская ул. Т.Д.Г.БУРУНОВ и К.

ПОЛУЧЕНЫ свежие киевские куриные яйца в магазине ЗИГАНШИ ФАЗЛУЛИНА Троицкий пр., д. Плотниковой.

Не желающим готовить дома предлагаются услуги дореволюционного «общепита»:

Гречневые блины В КОФЕЙНОЙ И КУХМИСТЕРСКОЙ П. Молева. Прошу убедиться в качестве и дешевизне. С почтением П.Молев.

Для господ побогаче:

Первоклассный ресторан Северного т-ва Оффициантов. Во время обеда и ужина играет салонный дамский оркестр, а также ежедневно выступает известная Исполнительница Цыганских Романсов и Рус. Народных песен Зинаида Ефимовна Маркова. ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ. Получены свежая и паюсная икра, балыки, ладожские сиги, угри, осетрина, севрюга, ростовские каплуны и цыплята.

Для дорогих дам иные товары:

МОЛОДОСТЬ Мыла Конек Бергмана и К. Радебейль-Дрезден.

В МАГАЗИН А.А.Быкова (старшаго) получены корни ландышей.

Золотая медаль на Всемирной выставке, Париж 1900 г. Выдающиеся духи ДИВИНИЯ Ф. Вольф и Сын Калсруэ.

И о копытных братьях купцы позаботились:

Сухое, зеленое высшей съедобности СЕНО. Склад Н.С.Политова Набережная дом Дюкова. Покупателям вагонами скидка.

Дабы иногда не уподобляться скотам, некоторые горожане объявили пьянству бой:

Собрание трезвенников. В воскресенье 16 февраля с.г. в 4 ч. дня после вечерни назначено собрание трезвенников госпитального братства трезвости. Число трезвенников в настоящее время достигает свыше 250, многие усиленно начинают записываться перед Великим постом. Для содействия трезвенническому делу начинают примыкать к обществу известные своею деятельностью в г. Архангельске лица.

Только вот у Бахуса войско всё-таки побольше будет. Да и как тут удержаться, если иная реклама песне подобна:

НЕСРАВНЕННАЯ РЯБИНОВАЯ ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая настойка – излюбленный напиток русской публики. ИМЕЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный успех и повсеместное распространение её обязаны помимо вкусовых качеств превосходному действию на желудок рябины, ускоряющей пищеварительные процессы. ЗАПОМНИТЕ, что Несравненная Шустова есть в настоящий момент последнее слово водочного производства. Она незаменима по вкусу и качеству. НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюмке Несравненной рябиновой Шустова при каждом завтраке, обеде и ужине. Вы получите одновременно и удовольствие, и пользу.

Следующему изделию, названному в рекламе «главным козырем Шустова», в КАЖДОМ номере газеты января-марта 1914 года посвящались стихи неизвестного поэта. Одно из них:

РУССКАЯ ДОЛЯ

То как степь раздольная

То как тропка узкая

Тянется бездольная

Серая жизнь русская!

Всюду только крайности

Все несовместимые,

Силою случайности

В нашу жизнь вносимые!

Ничего заветного,

Ничего-то ценного,

Ничего секретного,

Ничего священного!

То на сердце холодно,

То душе неможется…

Но коньяк есть Шустовский

Так чего ж тревожиться…

И потому продай лишнее:

ЛОШАДЬ И ПИАНИНО продаются. Троицкий 78.

Продаётся ШАРАБАН на резиновых шинах. Троицкий пр. 109.

Продается локомобиль компаунд постройки 1907 года при рабочем давлении в 9 ½ атмосфер 60 д. с. л. Соломбала телефон № 554.

Не помогло? Профессор Д-р Пель непременно всех исцелит:

ИСТОЩЕНИЕ и худосочие на почве чахотки, сифилиса и других хронических болезней, неврастения и нервные заболевания, половое безсилие, сердечные заболевания, старческая дряхлость с успехом лечат Спермином-Пеля, о чём свидетельствуют имеющиеся в литературе многочисленные наблюдения известнейших врачей всего мира. Спермин-Пеля имеется всюду.

Как исцелившихся Спермином, так и здоровых дам с господами приглашают сделать ставки:

В воскресенье, 15 марта, БЕГА. Начало в 1 ½ ч. дня. Будут ПРИЗЫ разыграны ГОСУДАРСТВЕННОГО КОННОЗАВОДСТВА. Запись лошадей в четверг 13 марта, в 7 час. вечера.

Открыты и двери электротеатров:

ЭЛЕКТРО-ТЕАТР СТЕЛЛА Троицкий просп., д. Ревальд 15,16 и 17 января ЖЕНЩИНА – ЭТО СФИНСК. Захватывающая драма, полная сильных трагических моментов.

ШИКАРНАЯ КАРТИНА ЛАПА СУДЬБЫ

24 и 25 января ВО ВЛАСТИ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ

2,3 и 4 марта Шикарн. Картина в трех больших действиях В ТИСКАХ ПОДОЗРЕНИЯ

22 и 23 марта БРАТОУБИЙЦА сильно захватывающая драма в 3-х частях в исполнении лучших артистов фирмы Бр.Патэ.

Чудная комедия НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С ГОРНИЧНОЙ в исполнении Макса Линдера.

В этом же номере газеты два объявления «в тему»:

Ищу места горничной. Соломбала Никольский пр. д.Гурьева кв. Крюкова.

Нужна горничная Морское Собрание. Соломбала.

По неизвестной причине профессиональные артисты городского театра не давали тогда представлений. Выручили любители:

Клуб приказчиков и конторщиков в воскресенье 2-го марта кружком любителей драматического искусства поставлена будет недавно вышедшая из цензуры пьеса М.Колчина ПЛАМЯ СТРАСТИ в 4-х актах.

Приобщались горожане и к изобразительному искусству:

Зал Городской Думы. 7-ми дневная выставка картин русских художников 1. Оригиналы и копии. 2.Посмертные этюды МАСЛОВА. 3. Футуристы. Вернисаж 12 марта. Выставка открыта с 11 часов утра до 10 часов вечера.

В заметке «Выставка картин С.Г.Писахова» (номер от 15 января 1914 г.) пересказывается содержание статьи из «Биржевых Ведомостей» известного в те времена журналиста, художественного критика, сценариста, режиссёра Николая Брешко-Брешковского об открывшейся в Петербурге выставке трёх художников. О работах Писахова он, в частности, пишет:

В его зимних мотивах с запорошенными снегом лапчатыми соснами, - холоден и прозрачен воздух и «веришь» в эти глубокие девственные сугробы. Это именно северный снег – неподвижный, мертвенный, снег-стихия. …Хорошо высмотрены Писаховым белые ночи севера. Здесь нет больной нервности белых петербургских ночей. Это – застывший покой тех тысячелетних глубин, когда создавалась вселенная…Покой вечности, покой смерти, как преддверия к жизни».

И вновь тает снег-стихия. Скоро опять наступит покой белых ночей.

Так чего ж тревожиться...

Александр Чашев