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Кому он нужен, "Дом Овчинникова"? Реплика

Стоял тот дом, всем жителям знакомый —
 Его еще Наполеон застал,
 Но вот его назначили для слома,
 Жильцы давно уехали из дома,
 Но дом пока стоял…

В известной песне Владимира Семёновича Высоцкого старый дом имеет душу и свои тайны. Только его всё равно сносят как отжившего свой век (два века), и…

И скоро здесь по плану реконструкций
 Ввысь этажей десятки вознесутся —
 Бетон, стекло, металл…

Тот дом был каменным, к 60-м годам, когда была написана песня, деревяшек в столице уже был минимум, они попали под ковш первой хрущевской «реновации». Сейчас их остались единицы, например, знаменитая деревянная «Изба» в районе Динамо. Но эти дома прячутся где-то в закоулках огромного города и никак не выпячиваются на её центральных магистралях. Просто их время ушло, они естественней смотрятся на старых фотографиях, чем на фоне «Мерседесов» и небоскрёбов.

Каменные дома тоже чувствуют, что отжили своё, сами чувствуют. Пример. Ранним июньским утром 2000 года сам собой рухнул каменный 7-этажный дом на Болотной у самого входа на Замоскворецкий мост, в котором автор этих строк прожил первые 17 лет своей жизни. Бывшее Кокоревское подворье, пережившее пожар 1812 года. Никто не погиб, он был давно переведён в нежилой фонд, учреждения, располагавшиеся в нём, ещё не начали свою работу. Тоже, между прочим, объект культурно-исторического наследия. Но никто восстанавливать и не подумал, на этой земле, цена которой истинно золотая, построили что-то новое и полезное. Потому что здравый смысл.

Новость о том, что «Дом Овчинникова», стоящий фасадом на вторую центральную улицу Архангельска, Воскресенскую, продан в частные руки за 500 рублей с копейками, уже стала мемом. Такая смешная цена намекает на то, что сей «выгодный» лот стал для правообладателя обременением при другом, более интересном контракте. Администрация города просто сбагрила неликвид и выдохнула с облегчением.

Аренда оформлена на 49 лет. За ближайшие семь арендатор должен привести его в удобоваримый вид и придумать, как использовать. Или снова аукцион. 4 500 в месяц виры за землю – не такая уж нагрузка даже для бюджетника, за электричество в квартире больше платим. Что вполне укладывается в версию об «обременении».

Программа «Позиция» посвятила этому отдельный выпуск. Вопрос простой: кто должен содержать и обустраивать подобный объект – власть или бизнес.

Однако хочется задать другой, более конкретный – а зачем?

С виду – гнилой зуб в красивой, пусть и искусственной челюсти бывшей Энгельса. Представитель департамента градостроительства мэрии пояснила, что даже если дом за годы раздумий над его эффективным использованием рухнет под тяжестью прожитых лет и новых обременений, его должны будут воссоздать в том же деревянном виде. Потому что объект, пусть и регионального значения. Культурно-исторический.

Насчёт культуры. Деревянный модерн начала ХХ века, это, конечно, прикольно. Но не так, чтобы останавливаться и часами цокать языком от восхищения. К тому же почти точная копия этого дома в отличном состоянии давно стоит на Чумбаровке. Кто-нибудь хоть раз видел рядом с ней вдумчивых ценителей архитектуры, делающих фото и зарисовки?

Насчёт истории. Часто слышал и читал, как этот объект называют «Домом купца Овчинникова». На самом деле, построил и владел инженер Семён Овчинников, упражнявшийся в деревянной архитектуре. Первый этаж занимала его семья, второй сдавался в наём, на третьем обитала прислуга инженера.

Инженера… не купца! Вот это исторически действительно интересно. Получается, в царской России хорошие инженеры могли жить на купеческом уровне. Особенно, если сравнить с зарплатами советских инженеров… да и сегодняшних тоже.

Если загуглить «инженер Овчинников Архангельск», вылезет только то, что связано с домом, о самом человеке и его творческо-производственном пути – ни слова. Вот и вся история.

Так зачем огород городить в самом центре города? Чтобы приезжие спрашивали – зачем ЭТО у вас стоит и вид портит?

Что касается использования объекта под бизнес в его первозданной планировке. Ничего, кроме борделя, в голову не приходит (они, кажется, запрещены законом). Это же не пивзавод купцы Суркова и не Макаровские бани, там есть, где развернуться.

По логике получается, что проще отменить статус «культурно-исторического наследия», создав таким образом прецедент. Что очень пригодится при решении такого же вопроса с «Домом Пикуля» в Северодвинске, который городская администрация готова отдать за символический рубль. Им там, кажется, занималась специально созданная под такое дело фирма «Пикуль-отель». Очень похоже на контору «Рога и копыта».

Семён Викторович Овчинников был деловым человеком. И он наверняка поймёт и простит своих потомков (в широком смысле), поступивших с его наследием по разуму.

Тем более что упомянутая в начале реплики песня Высоцкого заканчивается словами:

 Здорово, весело, красочно будет…

29 март 13:38 | : Горячая тема / Экономика / Культура

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