Судьбу Ваге Петросяна будут решать депутаты Архангельской области на ближайшей сессии

Вопрос об утверждении директора аэропорта «Архангельск» в должности руководителя администрации правительства региона включен в повестку дня очередной сессии АОСД.
Из пояснительной записки врио губернатора Александра Цыбульского:
- Петросян Ваге Самвелович имеет необходимые знания и опыт работы для назначения на указанную должность и соответствуют лицам, замещающим государственные должности Архангельской области.
Напомним, буквально вчера Александр Валерьевич в ходе брифинга отказался комментировать возможные изменения в составе правительства региона, назвав их «слухами».
41-летний Ваге Петросян в данный момент совмещает свою профессиональную деятельность с законотворческой – возглавляет в АОСД Комитет по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре. В субботнем разговоре с нашей редакцией он не подтвердил предложение о переходе на новую должность… но и не опроверг.
Судьба еще одного назначения – московского политтехнолога Дмитрия Гусева на должность заместителя по внутренней политике - пока неизвестна.
Так же неизвестно, кто из членов «Единой России» в случае утверждения кандидатуры Петросяна займет его депутатское кресло.