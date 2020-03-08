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Судьбу Ваге Петросяна будут решать депутаты Архангельской области на ближайшей сессии

Вопрос об утверждении директора аэропорта «Архангельск» в должности руководителя администрации правительства региона включен в повестку дня очередной сессии АОСД.

Из пояснительной записки врио губернатора Александра Цыбульского:

- Петросян Ваге Самвелович имеет необходимые знания и опыт работы для назначения на указанную должность и соответствуют лицам, замещающим государственные должности Архангельской области.

Напомним, буквально вчера Александр Валерьевич в ходе брифинга отказался комментировать возможные изменения в составе правительства региона, назвав их «слухами».

41-летний Ваге Петросян в данный момент совмещает свою профессиональную деятельность с законотворческой – возглавляет в АОСД Комитет по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре. В субботнем разговоре с нашей редакцией он не подтвердил предложение о переходе на новую должность… но и не опроверг.

Судьба еще одного назначения – московского политтехнолога Дмитрия Гусева на должность заместителя по внутренней политике - пока неизвестна.

Так же неизвестно, кто из членов «Единой России» в случае утверждения кандидатуры Петросяна займет его депутатское кресло.

21 апрель 12:58 | : Политика

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