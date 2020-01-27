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Соцопрос: Только 22% россиян изучают поправки в Конституцию

Согласно решению Госдумы, общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил планы россиян относительно участия в голосовании и их осведомленность о предполагаемых изменениях в главном документе страны. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

45% граждан будут участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, 23% не пойдут на голосование, практически каждый третий еще не определился (32%). Число россиян, планирующих принять участие в голосовании, растет с увеличением возраста опрошенных: 33% среди молодежи до 24 лет и 51% среди граждан старше 35 лет. Чем выше доход, тем выше электоральная активность: собираются пойти на голосование 39% респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. и 54% россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

22% россиян подробно ознакомились с поправками к Конституции, 34% знают о предполагаемых изменениях поверхностно, 44% не знают ничего. Мужчины чаще женщин говорили, что изучили все поправки (26 и 18% соответственно). Старшее поколение — самое осведомленное: с поправками подробно ознакомились 29% россиян старше 45 лет. Число респондентов, детально изучивших поправки к Конституции, растет с увеличением уровня заработной платы: 18% среди россиян с заработком до 30 тыс. руб. и 29% среди тех, кто получает от 80 тыс. руб. ежемесячно

28 февраль 13:49 | : Политика

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